Người có uy tín góp sức xây dựng thôn, bản bình yên

Cán bộ địa phương cùng người có uy tín đến nhà của các hộ dân tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Ảnh: Lê Hanh.

Là tỉnh miền núi biên giới, Cao Bằng có địa hình chia cắt, giao thông nhiều nơi khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đan xen. Đặc điểm này đòi hỏi công tác tuyên truyền, vận động phải gần dân, sát dân, phù hợp với phong tục, tập quán từng địa bàn.

Ở các xóm, bản xa trung tâm, người dân thường tin tưởng, tiếp nhận thông tin từ những người gần gũi, am hiểu đời sống cộng đồng. Vì vậy, già làng, trưởng xóm và người có uy tín giữ vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào.

Tại xóm Tả Piẩu, xã Tổng Cọt, ông Lương Văn Dằm, người có uy tín, Bí thư Chi bộ xóm, là một trong những hạt nhân tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Bằng sự gần gũi và trách nhiệm với cộng đồng, ông đã vận động các hộ dân phối hợp với Bộ đội Biên phòng tham gia giữ gìn đường biên, mốc giới, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Từ sự đồng thuận và hưởng ứng của người dân, 100% hộ trong xóm đăng ký tham gia tổ tự quản đường biên, mốc giới và an ninh trật tự. Bà con thường xuyên phối hợp tuần tra, phát quang đường biên, chủ động trao đổi, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện những vấn đề phát sinh.

Còn tại thôn Tân Việt, xã Nam Quang, bà Thào Thị Sông, người có uy tín trong cộng đồng, tình nguyện tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Hiểu rõ những khó khăn trong đời sống của đồng bào vùng cao, bà lựa chọn cách đến từng hộ gia đình, lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các cuộc họp thôn, bản. Thay vì đọc và truyền đạt những quy định pháp luật, bà sử dụng ngôn ngữ của đồng bào, giải thích thông qua những câu chuyện gần gũi, những vấn đề thường gặp trong cuộc sống để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và tự giác thực hiện.

Để nâng cao hiệu quả công việc, bà Thào Thị Sông thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, qua đó tích lũy thêm kỹ năng tuyên truyền, vận dụng phù hợp với từng nhóm đối tượng. Cách làm ấy không chỉ giúp đồng bào nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật mà còn góp phần đưa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đến gần hơn với đời sống cơ sở.

Để phát huy hiệu quả vai trò của đội ngũ người có uy tín, tỉnh Cao Bằng xác định việc cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng là nhiệm vụ quan trọng. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao năng lực tuyên truyền mà còn giúp lực lượng này chủ động hơn trong nắm bắt tình hình, giải thích chính sách, hòa giải mâu thuẫn và vận động nhân dân tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hiện Cao Bằng có 1.462 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, gồm già làng, trưởng xóm, cán bộ nghỉ hưu, người sản xuất, kinh doanh giỏi và các cá nhân tiêu biểu được cộng đồng tín nhiệm.

Từ đầu năm 2026, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thực hiện chính sách đối với người có uy tín. Cùng với đó, tỉnh tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, biểu dương những cá nhân tiêu biểu; tạo điều kiện để người có uy tín tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn bản sắc văn hóa và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt, năm 2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín. Tại lớp tập huấn, người có uy tín được cập nhật những nội dung liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Các kỹ năng khai thác, sử dụng, xử lý thông tin trên không gian mạng cũng được chú trọng, giúp đội ngũ này nâng cao khả năng tiếp cận thông tin chính thống, chủ động tuyên truyền và định hướng nhận thức trong cộng đồng.

Bằng sự gương mẫu, tận tụy và tiếng nói được cộng đồng tin tưởng, người có uy tín đang góp phần đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống, góp phần giữ gìn, tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc, xây dựng xóm bản bình yên, phát triển.