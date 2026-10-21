Người có uy tín góp sức xây dựng quê hương

Ông Danh Sóc (thứ 2, từ trái qua) gặp gỡ bà con ấp Đông Quý. Ảnh: Thị Hoa

Không chỉ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, ông Danh Sóc còn thường xuyên quan tâm, nắm bắt đời sống của bà con trong ấp. Khi có hộ gặp khó khăn, gia đình xảy ra mâu thuẫn hoặc cộng đồng phát sinh vấn đề cần giải quyết, ông đều chủ động tìm hiểu, chia sẻ và vận động mọi người cùng chung tay.

Hiện ông là thành viên Ban Công tác Mặt trận ấp Đông Quý. Tính đến nay, ông Danh Sóc đã qua 2 nhiệm kỳ được người dân tín nhiệm bầu chọn là Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Với ông, uy tín không đến từ những lời nói suông mà được vun đắp bằng sự gương mẫu và trách nhiệm trong cuộc sống hằng ngày. Vì vậy, dù tuổi đã cao, ông vẫn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Với sự am hiểu phong tục, tập quán và sự gần gũi với bà con, ông Danh Sóc còn phát huy vai trò tích cực trong hòa giải ở cơ sở. Mỗi khi nhà ai có chuyện, ông đều kiên trì lắng nghe, tìm hiểu nguyên nhân, phân tích đúng, sai để các bên hiểu và chia sẻ với nhau. Theo ông, muốn hòa giải hiệu quả phải xuất phát từ sự chân thành, công tâm, nói có lý, có tình và quan trọng nhất là tạo được niềm tin đối với người dân.

Không chỉ vận động bà con giữ gìn đoàn kết, ông Danh Sóc còn là tấm gương trong phát triển kinh tế gia đình. Trước đây, gia đình ông chủ yếu sản xuất lúa trên diện tích đất hiệu quả chưa cao. Trăn trở trước việc nâng cao thu nhập, ông dành thời gian tìm hiểu điều kiện tự nhiên, học hỏi kinh nghiệm sản xuất và mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình một vụ tôm, một vụ lúa.

Quá trình chuyển đổi ban đầu gặp không ít khó khăn, nhưng với sự kiên trì học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, mô hình tôm - lúa từng bước phát huy hiệu quả, giúp gia đình ông có nguồn thu nhập ổn định. Từ kết quả thực tế của gia đình, ông Danh Sóc tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm với bà con trong ấp, nhất là những hộ đang tìm hướng chuyển đổi sản xuất phù hợp.

Lãnh đạo tỉnh An Giang trao tặng bằng khen cho người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ việc làm kinh tế gia đình, giúp đỡ hộ khó khăn đến tham gia hòa giải, tuyên truyền, vận động nhân dân, ông Danh Sóc đã thể hiện rõ vai trò nêu gương của Người có uy tín trong cộng đồng. Những việc làm của ông bình dị nhưng có sức lan tỏa, góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Hiện nay, dù tuổi đã ngoài 70, ông Danh Sóc vẫn miệt mài với những công việc bình dị nhưng nhiều ý nghĩa. Ông cho rằng, khi còn sức khỏe thì còn có thể đóng góp cho địa phương, giúp được bà con việc gì thì cố gắng làm việc đó.

“Tôi còn sức khỏe thì còn cố gắng đóng góp cho địa phương. Điều tôi mong muốn nhất là bà con luôn đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật, chăm lo làm ăn để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Khi mọi người đồng lòng thì quê hương sẽ ngày càng phát triển”, ông Danh Sóc chia sẻ.

Những đóng góp âm thầm, bền bỉ của ông Danh Sóc là minh chứng sinh động cho vai trò của Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống hằng ngày, ông đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng, qua đó chung sức xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp.