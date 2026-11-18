Cán bộ Công an xã Phú Mỡ gặp gỡ, thăm hỏi người có uy tín tại địa phương. Ảnh: Đức Thuận

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Công an xã Phú Mỡ đã tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi, trao đổi và tranh thủ ý kiến của các già làng, người có uy tín trên địa bàn.

Công an xã cũng trao đổi, giúp các già làng, người có uy tín nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép để tuyên truyền, kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, đề nghị các già làng, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò, vận động bà con nâng cao cảnh giác, không nghe, không tin, không làm theo những thông tin sai lệch, xuyên tạc; kịp thời trao đổi với lực lượng Công an khi phát hiện những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự tại địa bàn. Thông qua các già làng, người có uy tín, những kiến thức, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm sẽ tiếp tục được tuyên truyền đến người dân tại các thôn, buôn, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong cộng đồng.

Đặc biệt, thông qua hoạt động gặp gỡ, Công an xã Phú Mỡ tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó với đội ngũ già làng, người có uy tín, đồng thời kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là cơ sở để lực lượng Công an chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp phù hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, Công an xã Phú Mỡ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các ban, ngành, đoàn thể địa phương phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình an ninh, trật tự, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Qua đó, vận động Nnân dân chấp hành pháp luật, giữ gìn đoàn kết cộng đồng, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn xã.