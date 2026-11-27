Anh Điểu Nhan cùng chiến sĩ biên phòng trên đường đến các hộ dân bon Bu Sóp tuyên truyền, vận động bà con tham gia bảo vệ an ninh biên giới

Gần dân để cùng giữ đường biên

Là Trưởng bon Bu Sóp, đồng thời là Tổ trưởng Tổ tự quản đường biên, cột mốc, anh Điểu Nhan (SN 1980) hiểu rằng muốn người dân cùng tham gia bảo vệ biên giới thì trước hết phải tạo được sự đồng thuận từ cộng đồng.

Bu Sóp là 1 trong 5 bon của xã Quảng Trực giáp biên giới. Ở địa bàn đặc thù này, công tác tuyên truyền, vận động người dân có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng thế trận lòng dân, góp phần bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Tôi luôn tự nhắc mình phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, bởi bảo vệ đường biên, cột mốc cũng chính là bảo vệ sự bình yên, cuộc sống và tương lai của bà con nơi bon làng. Anh Điểu Nhan, Trưởng bon Bu Sóp kiêm Tổ trưởng Tổ tự quản đường biên, cột mốc

Với vai trò của mình, anh Điểu Nhan thường xuyên cập nhật các văn bản, chủ trương, kế hoạch của cấp trên để triển khai đến bà con; phối hợp với bộ đội biên phòng, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện trách nhiệm của mình. Tổ tự quản cũng phân công từng thành viên phụ trách các đoạn đường biên, cột mốc để cùng theo dõi, bảo vệ. “Tôi luôn cố gắng phối hợp tốt với bộ đội biên phòng, đồng thời kiên trì tuyên truyền, vận động để mỗi người dân hiểu và tự giác thực hiện trách nhiệm của mình trong gìn giữ từng tấc đất biên cương”, anh Điểu Nhan nói.

Sự gần gũi của người trưởng bon còn thể hiện qua cách anh vận động bà con. Khi có chương trình, chính sách mới, thay vì chỉ thông báo tại các cuộc họp, anh đi từng nhà giải thích để người dân hiểu, biết quyền lợi, trách nhiệm của mình. Anh cũng vận động bà con chăm lo sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, từng bước nâng cao đời sống.

Anh Điểu Nhan hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục, giấy tờ trên môi trường số, giúp bà con tiếp cận thuận lợi hơn với công nghệ thông tin.

Với anh Điểu Nhan, công việc của người có uy tín không dừng ở việc tuyên truyền mà còn là làm sao để bà con thấy rõ mình là một phần trong nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền. Anh thường xuyên phối hợp với bộ đội biên phòng tham gia các hoạt động phát quang đường biên, cột mốc, vận động bà con cùng giữ gìn an ninh, trật tự và chủ động thông tin khi có vấn đề phát sinh.

Nói về anh Điểu Nhan, Trung tá Phạm Minh Tuấn - Phó Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Đắk Gia (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ: “Anh Điểu Nhan là người nhiệt huyết, trách nhiệm trong phối hợp quản lý đường biên, cột mốc ở khu vực bon phụ trách. Anh rất tích cực vận động bà con tham gia các hoạt động bảo vệ biên giới, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số”.

Theo ông Đoàn Minh Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trực khẳng định: “Trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, lực lượng người có uy tín giữ vai trò rất quan trọng, bởi đây là những người gần dân, hiểu dân và có tiếng nói trong cộng đồng. Những người như anh Điểu Nhan không chỉ gương mẫu thực hiện mà còn giúp bà con hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình đối với đường biên, cột mốc. Từ đó chủ động cùng chính quyền và lực lượng chức năng giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn”.

Ông Điểu Sôi thường xuyên phối hợp với bộ đội biên phòng để tuyên truyền chính sách, pháp luật đến với người dân

Chung sức giữ bình yên vùng biên

Ở nơi biên giới còn nhiều khó khăn, mỗi người dân hiểu và tự giác thực hiện trách nhiệm của mình chính là thêm một “cột mốc” trong lòng dân. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất ven biên giới, ông Điểu Sôi (SN 1958), người có uy tín ở bon Bu Boong, xã Tuy Đức, đã chứng kiến nhiều đổi thay trong đời sống của người dân.

Theo ông Điểu Sôi, khi đời sống phát triển, người dân có điều kiện đi lại nhiều hơn thì việc chấp hành các quy định tại khu vực biên giới càng cần được quan tâm. Vì vậy, bên cạnh vận động bà con phát triển kinh tế, ông thường xuyên nhắc nhở người dân chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, thực hiện các thủ tục cần thiết khi qua lại biên giới, chấp hành quy định về an ninh, trật tự và bảo vệ đường biên.

Những trải nghiệm qua nhiều năm công tác ở địa phương cũng giúp ông hiểu rằng, muốn người dân đồng thuận thì trước hết phải gần dân, hiểu dân và nói để dân hiểu. Bởi vậy, khi vận động bà con chấp hành các quy định về biên giới, ông luôn lựa chọn cách giải thích cụ thể, gắn với những việc người dân thường gặp trong cuộc sống.

Người dân cần hiểu rõ mình được làm gì, phải thực hiện những thủ tục nào, thời gian đi và về ra sao để không vi phạm quy định. Khi bà con hiểu và tự giác thực hiện, việc quản lý địa bàn cũng thuận lợi hơn. Ông Điểu Sôi, người có uy tín ở bon Bu Boong

Bon Bu Boong hiện có 330 hộ với 1.330 nhân khẩu, trong đó có 120 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là địa bàn có hoạt động qua lại biên giới, trong đó chủ yếu là thăm người thân. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia luôn được lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương quan tâm.

Thiếu tá Điểu Danh - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tuy Đức cho biết, đơn vị hiện quản lý 10,5 km đường biên giới. Thời gian qua, người dân trên địa bàn cơ bản chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ biên giới. Xã Tuy Đức hiện có 18 thôn, bon, trong đó có 11 bon đồng bào dân tộc thiểu số. Trước yêu cầu nhiệm vụ trên địa bàn, lực lượng biên phòng chú trọng phối hợp với chính quyền địa phương, già làng và người có uy tín trong tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Theo Thiếu tá Điểu Danh, ông Điểu Sôi là một trong những người có uy tín tiêu biểu tại địa phương. Nhờ đó, ông có thể phối hợp với chính quyền và lực lượng biên phòng tuyên truyền, vận động người dân trên cả phương diện đời sống xã hội và sinh hoạt tôn giáo. Những nội dung tưởng chừng đơn giản nhưng rất thiết thực, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế những vi phạm có thể xảy ra.

Ở vùng biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà còn cần sự chung sức của mỗi người dân. Những người có uy tín bằng trách nhiệm và sự gắn bó với cộng đồng, đang góp phần vun đắp ý thức ấy từ mỗi gia đình, mỗi bon làng. Đó cũng là nền tảng để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, cùng lực lượng biên phòng giữ bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.