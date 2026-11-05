Người có uy tín góp sức giữ hồn văn hóa Mông

Ông Hàng A Chống tại Hội nghị biểu dương chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026.

Là người có uy tín trong cộng đồng, ông Hàng A Chống xác định muốn vận động bà con thay đổi nhận thức và hành động thì trước hết bản thân phải gương mẫu, nói đi đôi với làm. Bởi vậy, ông tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể địa phương tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động người dân xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh. Ông luôn chọn cách tuyên truyền gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với tâm lý và điều kiện sinh hoạt của bà con. Không chỉ thông qua các cuộc họp xóm, sinh hoạt cộng đồng, ông tranh thủ gặp gỡ, trò chuyện để giải thích, chia sẻ, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn minh.

Để tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động, ông kiên trì vận động các gia đình thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế; từng bước loại bỏ những hủ tục không còn phù hợp, hạn chế tình trạng tổ chức kéo dài, ăn uống lãng phí. Đồng thời, ông cũng phát huy vai trò của trưởng dòng họ, người cao tuổi và những cá nhân có tiếng nói trong cộng đồng nhằm tạo sự đồng thuận trong các gia đình, dòng họ. Theo ông Chống, thực hiện nếp sống văn minh không có nghĩa là từ bỏ những giá trị truyền thống. Điều quan trọng là phải biết trân trọng, gìn giữ những nét đẹp văn hóa của dân tộc, đồng thời loại bỏ tập tục không còn phù hợp với cuộc sống hiện nay.

Từ nhận thức đó, ông tích cực vận động bà con bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục truyền thống, điệu khèn Mông, các trò chơi dân gian. Ông đặc biệt quan tâm việc khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu, tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ, không để những nét đẹp của đồng bào dân tộc Mông dần bị mai một. Bằng sự am hiểu phong tục, tập quán và tiếng nói của đồng bào, những lời tuyên truyền, vận động của ông có sức thuyết phục, góp phần tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Dù công tác vận động vẫn còn khó khăn do địa bàn rộng, dân cư phân bố không tập trung, nhận thức của một bộ phận người dân chưa đồng đều..., song ông Chống vẫn kiên trì với phương châm lấy sự gương mẫu và hiệu quả thực tế để thuyết phục bà con. Bằng những việc làm cụ thể, ông Hàng A Chống đã góp phần củng cố khối đoàn kết cộng đồng, lan tỏa nếp sống văn minh và nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Từ uy tín, trách nhiệm và sự tận tụy, ông không chỉ là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, mà còn là người góp sức gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ mai sau. Ông là một trong những cá nhân tiêu biểu được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên dương tại Hội nghị biểu dương chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026.