Người có uy tín góp sức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Trong cửa hàng của mình, ông Cil Nếu trưng bày các sản phẩm thổ cẩm nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Giữ hồn cốt dân tộc

Đến xã Đam Rông 4 hôm nay, trên con đường nhựa đi qua thôn Đạ Tông, một cửa hàng nhỏ sát mặt đường mang tên Rượu cần - thổ cẩm Hê Hun với những sản phẩm đặc trưng của địa phương được bày bán. Ông Cil Nếu, chủ nhân của cửa hàng, cũng là Tổ trưởng Tổ hợp tác mây tre đan buôn Liêng Trang đón chúng tôi khi trời đã quá trưa. Những bộ đồ thổ cẩm, gùi và sản vật của đồng bào M’nông là gạo ruộng, rượu cần được ông trưng bày như muốn giữ gìn, quảng bá văn hóa dân tộc mình đến đông đảo du khách.

Là người có uy tín ở thôn Đạ Tông, nhiều năm nay, ông Cil Nếu luôn gương mẫu đi đầu tuyên truyền, vận động dòng họ, bà con trên địa bàn chú trọng giữ gìn phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Qua đó, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, các hủ tục lạc hậu, người dân tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Không chỉ vậy, ông còn tham gia thành lập Câu lạc bộ Cồng chiêng Liêng Trang 1, giữ gìn nghề đan lát, dệt thổ cẩm, ủ rượu cần… Trong cửa hàng của ông, những trang phục thổ cẩm, đến chiếc gùi, từng chóe rượu cần hay túi gạo ruộng của bà con được ông giới thiệu đến du khách bằng niềm tự hào về nét văn hóa đặc sắc. “Qua việc trưng bày, bày bán tại cửa hàng, tôi mong muốn được quảng bá, giới thiệu sản phẩm của bà con làm ra từ nghề dệt thổ cẩm, đan lát, ủ rượu cần, trồng lúa để văn hóa dân tộc không bị mai một. Cùng với đó, giáo dục giới trẻ biết yêu quý và giữ gìn văn hóa, điển hình như khi đám cưới, các cô dâu trong thôn thường đến mua hoặc thuê váy thổ cẩm để mặc. Qua đó lan tỏa giá trị truyền thống và niềm tự hào dân tộc”, ông Cil Nếu cho biết.

Ông Cil Nếu nâng niu từng chiếc gùi, sản phẩm của Tổ hợp tác Mây tre đan buôn Liêng Trang

Còn ở phường Lang Biang - Đà Lạt, già Păng Ting Uốk năm nay đã ngoài 70 tuổi vẫn miệt mài truyền dạy tiếng nói, chữ viết của người K’ho cho thế hệ sau. Là người nhiều năm công tác trong các ban, ngành của huyện Lạc Dương (nay là phường Lang Biang - Đà Lạt), rồi làm Phó Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng, già Păng Ting Uốk đã tham gia dịch tiếng K’ho ra tiếng Việt làm tài liệu dạy ngôn ngữ K’ho cho các lớp cán bộ công chức xã, huyện. Khi nghỉ hưu, già tiếp tục giảng dạy cho bà con, nhất là trẻ em trong buôn làng để chính người K’ho nơi đây là người bảo tồn tiếng nói, chữ viết mẹ đẻ. “Việc dạy tiếng K’ho vừa là niềm vui, vừa là trách nhiệm truyền thụ ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc mình cho thế hệ sau”, già Păng Ting Uốk chia sẻ.

Góp phần lan tỏa giá trị văn hóa các DTTS

Sau sáp nhập, Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích rộng nhất cả nước với trên 17% đồng bào DTTS. Toàn tỉnh hiện có 883 người có uy tín. Những năm qua, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh luôn đi đầu và giữ vai trò nòng cốt trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động của đội ngũ người có uy tín mà đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh ngày càng ý thức hơn về giá trị của bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Người dân đã biết giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trong cộng đồng. Đồng thời, tích cực tham gia khôi phục những giá trị văn hóa truyền thống, phục dựng các nghi lễ mang đậm nét bản sắc văn hóa của dân tộc. Phát huy những giá trị tốt đẹp trong ứng xử, xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư.

Già Păng Ting Uốk luôn đau đáu việc truyền dạy tiếng nói, chữ viết của người K’ho cho thế hệ sau

Cùng với đó, đội ngũ người có uy tín đã tích cực vận động đồng bào DTTS lao động sản xuất, thực hiện và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các kiến thức khoa học - công nghệ mới vào sản xuất nhằm tăng năng suất, ổn định đời sống. Thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và các chính sách khác, người có uy tín đã đi đầu tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp ngày công lao động tham gia làm đường giao thông, hiến đất, đổi mới cách làm ăn, không phá rừng làm rẫy, không vận chuyển lâm sản trái phép… Vai trò của người có uy tín trong vận động Nhân dân các dân tộc phấn đấu vươn lên tự thoát nghèo đã góp phần quan trọng thực hiện phát triển kinh tế ở địa phương.

Người có uy tín, chức sắc và cá nhân tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS có vai trò quan trọng để đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống. Tỉnh mong muốn đại biểu DTTS tiếp tục đồng hành trong tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tích cực tham gia các phong trào thi đua, nỗ lực vươn lên thoát nghèo cùng địa phương phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự và an sinh xã hội. Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (trích phát biểu tại Hội nghị gặp mặt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đại diện các tầng lớp Nhân dân trong đồng bào DTTS năm 2026)