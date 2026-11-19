Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên trao quà tặng các già làng, trưởng bản, người có uy tín, các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh.

Những hạt nhân tích cực trong xây dựng bản làng

Tỉnh Điện Biên xác định công tác vận động quần chúng có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong đó, người có uy tín là lực lượng nòng cốt, có khả năng kết nối chủ trương, chính sách với đời sống thực tiễn của từng thôn, bản.

Năm 2026, toàn tỉnh có hơn 1.300 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đây là những người được cộng đồng tín nhiệm, có hiểu biết về phong tục, tập quán, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và có khả năng vận động bà con cùng tham gia giải quyết những vấn đề tại địa bàn dân cư. Thực tế cho thấy, hiệu quả vận động không chỉ đến từ việc phổ biến các chủ trương, chính sách mà còn được tạo nên từ sự gương mẫu, trách nhiệm và những việc làm cụ thể của người có uy tín.

Tại xã Thanh Nưa, ông Lường Văn Dọn là một trong những điển hình như vậy. Dù đã ngoài 70 tuổi, ông vẫn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, kiên trì vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Thay vì chỉ tuyên truyền bằng lời nói, ông chủ động làm trước, hướng dẫn bà con cùng thực hiện. Nhờ vậy, từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, đời sống người dân đội Hua Pe, xã Thanh Nưa từng bước được cải thiện.

Cũng bằng cách làm thiết thực, ông Lò Văn Ọi, người có uy tín ở bản Thái, xã Nà Tấu, trở thành một trong những nhân tố tích cực trong phong trào phát triển kinh tế tại địa phương. Gần 20 năm gắn bó với công việc trưởng bản và 4 năm được tín nhiệm là người có uy tín, ông luôn đi đầu trong các phong trào của cộng đồng. Mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm của gia đình ông tạo thu nhập khoảng 50 triệu đồng mỗi năm.

Không chỉ phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, ông Ọi còn chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc vật nuôi và vận động các hộ mạnh dạn phát triển sản xuất.

Từ những mô hình ở cơ sở có thể thấy, người có uy tín không chỉ là người truyền đạt thông tin mà còn trực tiếp tham gia khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong cộng đồng. Khi mỗi người dân chủ động thay đổi phương thức sản xuất, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, những nguồn lực và chính sách hỗ trợ của Nhà nước sẽ có điều kiện phát huy hiệu quả thiết thực hơn.

Giữ vững an ninh từ mỗi bản làng

Không chỉ đóng góp trong phát triển kinh tế, người có uy tín còn giữ vai trò quan trọng trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Đặc biệt, tại các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế, tiếng nói và sự tín nhiệm của người có uy tín có ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

Theo ông Thái Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Điện Biên, đa số người có uy tín đã phát huy tốt vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương. Nhiều người tích cực phối hợp, cung cấp thông tin cho cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng về những vụ việc có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh xã hội, góp phần xây dựng thôn bản ngày càng bình yên.

Thời gian qua, tỉnh Điện Biên luôn quan tâm triển khai các chính sách dành cho người có uy tín theo quy định của Trung ương. Công tác cung cấp thông tin, tài liệu, thăm hỏi, động viên, biểu dương và bồi dưỡng kiến thức được duy trì, góp phần nâng cao năng lực, tạo điều kiện để người có uy tín thực hiện tốt nhiệm vụ tại cộng đồng. Đáng chú ý, giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến bố trí hơn 250 tỷ đồng để tiếp tục nâng cao năng lực, tôn vinh các điển hình và tăng cường truyền thông cho đội ngũ người có uy tín.

Nguồn lực này thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với việc xây dựng lực lượng nòng cốt tại cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để người có uy tín tham gia sâu hơn vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên xác định các nhiệm vụ ưu tiên nhằm nâng cao đời sống nhân dân, trong đó gắn công tác an sinh xã hội với giảm nghèo bền vững. Bên cạnh hỗ trợ nhà ở, Mặt trận sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên để hỗ trợ cây, con giống, tập huấn kỹ thuật sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản và đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số.

Đồng thời, phát huy vai trò của già làng, trưởng dòng họ và người có uy tín trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; vận động đồng bào đoàn kết, phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.