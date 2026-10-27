Người có uy tín góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại Khánh Hòa

Chiều 27/10, tại Hà Nội, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa đã chủ trì buổi gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín trong dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Khánh Hoà về thăm Bộ Công an.

Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Duy Khánh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác tranh thủ người có uy tín trên địa bàn tỉnh. Theo đó, toàn tỉnh hiện có 34 DTTS sinh sống với 266.284 người, chiếm 11,79% dân số toàn tỉnh.

Đại tá Ngô Xuân Phú tặng hoa, chúc mừng Đoàn đại biểu người có uy tín trong dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hoà về thăm Bộ Công an.

Thời gian qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự hướng dẫn của các bộ, ban, ngành Trung ương, công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các chính sách được quan tâm, triển khai gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo tồn văn hóa truyền thống, qua đó không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt phát biểu ý kiến.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn xác định công tác dân tộc không chỉ là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà còn gắn chặt với nhiệm vụ củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trong quá trình đó, đội ngũ người có uy tín giữ vai trò đặc biệt quan trọng; là "cầu nối" góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đồng bào; tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng và hỗ trợ cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, đồng chí Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cũng chỉ rõ một số khó khăn, thách thức cần tiếp tục quan tâm, tháo gỡ trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt chụp ảnh lưu niệm.

Trên cơ sở đó, đồng chí nhấn mạnh, đội ngũ người có uy tín trong đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm, bám sát cơ sở, "gần dân, hiểu dân"; tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự và xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Ngô Xuân Phú nhiệt liệt chúc mừng thành tích của chức sắc và người có uy tín tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa đạt được trong thời gian vừa qua.

Đồng chí Phó Cục trưởng nhấn mạnh, người có uy tín thường xuyên phối hợp với các ban, ngành và lực lượng Công an tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân về chủ trương, đường lối, chính sách dân tộc tôn giáo của Đảng và Nhà nước; phản bác có hiệu quả các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động.

Các đại biểu đã phát huy tốt vai trò của mình trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, như tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, quản lý, giáo dục số đối tượng ngoài cộng đồng, đảm bảo đoàn kết trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo; tham gia công tác phối hợp hòa giải ở cơ sở; tham gia hoạt động kiểm tra, giám sát việc tổ chức, thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc; góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, củng cố khối đoàn kết dân tộc. Đồng thời, tham gia triển khai các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiêu biểu như: "Tổ Nhân dân tự quản về ANTT", "Tổ An ninh xung kích", "Tộc họ tự quản về ANTT", "Xứ đạo bình yên"... Kết quả đó đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đại tá Ngô Xuân Phú mong các đại biểu về truyền đạt lại với đồng bào quê hương những điều mắt thấy, tai nghe và tiếp tục vận động đồng bào: Giữ vững đoàn kết giữa các dân tộc, giúp đỡ nhau trong đời sống sinh hoạt; tiếp tục vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, động viên con cháu, thân nhân, cộng đồng ra sức học tập nâng cao trình độ; chung tay xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho đồng bào; nêu cao cảnh giác với mọi luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của kẻ địch và các phần tử xấu góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

Tiếp tục giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là đối với Công an xã, lực lượng đảm bảo ANTT tại cơ sở nhiều đồng chí tuổi đời còn trẻ, chưa kịp nắm bắt phong tục, tập quán, tiếng nói của đồng bào các DTTS... để các đồng chí cán bộ Công an xã, lực lượng đảm bảo ANTT ở cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.