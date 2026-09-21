Người có uy tín giữ nhịp đoàn kết

Ông Dựa tuyên truyền pháp luật cho người dân

Sinh ra và lớn lên ở thôn Gia Lộc, xã Bằng Mạc, ông Lương Văn Dựa có nhiều năm gắn bó với quê hương. Năm 1976, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông lên đường nhập ngũ. Sau 5 năm cống hiến trong quân ngũ, năm 1981, ông xuất ngũ trở về địa phương. Môi trường quân đội khắt khe không chỉ rèn luyện cho ông tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật sắt đá mà còn hun đúc sự gương mẫu, tác phong chắt chiu, đi đầu trong mọi hành động.

Trở về với cuộc sống đời thường, ông Dựa luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đồng thời tích cực tham gia các công việc chung của thôn xã. Trong gia đình, ông luôn nhắc nhở con cháu giữ gìn nếp nhà, sống có trách nhiệm với cộng đồng. Nhờ lối sống khiêm tốn, chan hòa và trách nhiệm, năm 2014, ông được bà con thôn Gia Lộc tín nhiệm lựa chọn làm người có uy tín của thôn.

Sự tin tưởng của người dân vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để ông Dựa cống hiến nhiều hơn. Ông chia sẻ: Muốn tuyên truyền để bà con hiểu và thực hiện thì trước hết bản thân phải gương mẫu và nắm chắc các quy định. Vì vậy, tôi thường chủ động tìm hiểu thông tin qua sách, báo và các tài liệu, nhất là những chính sách, quy định mới liên quan đến đời sống người dân. Khi tham gia các lớp tập huấn do xã, tỉnh tổ chức, tôi lại có thêm điều kiện cập nhật, trao đổi và làm rõ những nội dung mình còn chưa hiểu hoặc cần tìm hiểu sâu hơn. Những kiến thức tích lũy được, tôi sẽ chọn lọc, vận dụng vào thực tế để trao đổi, nhắc nhở, giải thích để cho bà con dễ hiểu, dễ làm theo.

Thôn Gia Lộc là địa bàn trung tâm và đông dân nhất của xã Bằng Mạc, được sáp nhập từ 4 thôn: Làng Giang, Nam Nội, Lũng Nưa và Làng Mỏ. Toàn thôn có 355 hộ với 1.713 nhân khẩu. Là nơi tập trung đông đúc, có nhiều hoạt động giao thương, buôn bán sôi động cùng hệ thống trường học từ mầm non, tiểu học đến THCS, Gia Lộc tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và an ninh trật tự.

Hiểu rõ đặc điểm địa bàn, ông Dựa không chọn cách tuyên truyền suông hay khô cứng. Thay vào đó, ông phân loại từng nhóm đối tượng để có phương pháp tiếp cận phù hợp. Đối với các hộ kinh doanh dịch vụ, buôn bán thực phẩm, ông trực tiếp đến từng gian hàng để nhắc nhở về an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ gìn vệ sinh chung trong quá trình chế biến và kinh doanh. Anh Lương Đức Thông, một chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại thôn bộc bạch: Làm dịch vụ ăn uống thì an toàn thực phẩm là cốt lõi. Ông Dựa thường nhắc chúng tôi phải giữ vệ sinh từ khâu chế biến, bảo quản đến khi phục vụ khách. Có những việc mình làm hằng ngày thành quen nên đôi khi chủ quan, được ông nhắc thì mình chú ý hơn.

Đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông, vào mỗi giờ cao điểm đưa đón học sinh, ông Dựa thường có mặt và nhẹ nhàng nhắc nhở phụ huynh và người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, chú ý an toàn cho mình và các em nhỏ. Với ông, những việc tưởng chừng rất nhỏ như đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, dừng đỗ đúng nơi quy định nếu được thực hiện thường xuyên sẽ góp phần hình thành thói quen chấp hành pháp luật trong mỗi gia đình.

Không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, ông Dựa còn góp sức giữ gìn sự đoàn kết trong cộng đồng. Thôn Gia Lộc có đồng bào Tày, Nùng cùng sinh sống, người dân gắn bó, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Dưới sự vận động khéo léo của ông Dựa, bà con nơi đây luôn đùm bọc, tương trợ lẫn nhau trong sản xuất cũng như đời sống. Mỗi khi trong thôn xuất hiện mâu thuẫn hay tranh chấp nhỏ giữa các gia đình, ông Dựa lại tìm đến tận nhà, lắng nghe tâm tư của từng bên để hòa giải nên nhiều năm liền không xảy ra các vụ việc phức tạp. Nhờ sự đồng lòng của người dân và vai trò nòng cốt của ông Dựa, năm 2025, thôn Gia Lộc đã vinh dự đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt gần 92% - thuộc nhóm dẫn đầu của xã Bằng Mạc.

Ông Hoàng Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Bằng Mạc đánh giá: Ông Dựa là người có uy tín của thôn, nắm sát tình hình trong thôn, thường xuyên trao đổi với người dân và kịp thời nhắc nhở những vấn đề gắn với cuộc sống hằng ngày. Vai trò của ông Dựa rất thiết thực, nhất là trong việc đưa những quy định chung đến gần người dân bằng cách tuyên truyền phù hợp với từng trường hợp, từng công việc cụ thể.

Bằng sự gương mẫu, trách nhiệm và cách tuyên truyền gần gũi, ông Dựa góp phần đưa pháp luật đến gần người dân, giữ gìn đoàn kết, xây dựng cuộc sống bình yên ở thôn Gia Lộc.