Giữa cái nắng oi ả của vùng biên giới, xã Phước Vinh (tỉnh Tây Ninh) những năm gần đây đã khoác lên mình diện mạo mới. Sự đổi thay ấy không chỉ thể hiện qua những con đường bê tông khang trang, các mô hình kinh tế hiệu quả giúp người dân vươn lên thoát nghèo mà còn được thể hiện rõ nét qua nhận thức và ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ngày càng được nâng cao.

Để các chủ trương, chính sách đến gần với bà con, có sự đóng góp không nhỏ của người có uy tín trong cộng đồng. Tiêu biểu trong số đó là ông Huynh Bích, người con của đồng bào dân tộc Khmer ở xã Phước Vinh. Với sự tận tụy, chân thành và tinh thần trách nhiệm, ông đã trở thành cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Hành trình “đi từng ngõ, gõ từng nhà”

Xã Phước Vinh hiện có 225 hộ đồng bào Khmer với hơn 1.400 nhân khẩu. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, chính sách không phải là nhiệm vụ dễ dàng nếu chỉ dựa vào những văn bản khô khan hay các cuộc họp tập trung. Từ thực tế đó, ông Bích đã lựa chọn cách làm gần gũi, thiết thực: đến từng nhà, gặp từng người để tuyên truyền, giải thích và vận động bà con.

Ông Huynh Bích - người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Khmer xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh

Theo ông Bích, để bà con tin tưởng và nghe theo, trước hết mình phải là người gương mẫu và thấu hiểu những trăn trở của họ. Ông thường xuyên đến từng hộ gia đình, ghé thăm những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để hỏi han sức khỏe, tâm tư và tìm hiểu xem bà con đang vướng mắc điều gì trong cuộc sống.

Chính nhờ sự sát sao này, ông Bích đã phát hiện ra nhiều trường hợp bà con vì thiếu vốn, thiếu thông tin mà bỏ lỡ cơ hội phát triển kinh tế. Ông không chỉ dừng lại ở việc động viên tinh thần mà còn trực tiếp hướng dẫn thủ tục vay vốn từ các ngân hàng chính sách xã hội, chỉ dẫn cách làm ăn, cách sử dụng nguồn vốn hiệu quả để chăn nuôi, trồng trọt. Nhờ sự tiếp sức kịp thời ấy, nhiều hộ dân tộc Khmer tại Phước Vinh đã vươn lên thoát nghèo bền vững, con em được đến trường đầy đủ hơn.

Xóa bỏ hủ tục, thắp sáng nhận thức

Một trong những đóng góp lớn lao nhất của ông Huynh Bích đối với cộng đồng dân tộc Khmer ở Phước Vinh chính là công cuộc bài trừ mê tín dị đoan và các hủ tục lâu đời vốn kìm hãm sự phát triển của xã hội.

Trước đây, khi trong gia đình có người đau ốm, không ít người dân vẫn mang nặng tâm lý e dè, tin theo lời thầy mo, thầy cúng, đi coi bói toán thay vì đến các cơ sở y tế. Hậu quả là nhiều căn bệnh từ nhẹ chuyển nặng, vừa tốn kém tiền bạc vừa nguy hiểm đến tính mạng. Kiên trì suốt nhiều năm trời, ông Bích cùng các ban ngành đoàn thể đã đến từng nhà phân tích thiệt hơn, giải thích cho bà con hiểu về khoa học y tế.

“Có bệnh thì phải đi bệnh viện, bác sĩ mới chữa được. Cúng bói chỉ làm mất thời gian vàng của người bệnh thôi” – câu nói mộc mạc nhưng kiên quyết của ông Bích đã dần thay đổi nhận thức của từng người dân.

Đến nay, tình trạng có bệnh đi coi bói tại xã Phước Vinh gần như đã được xóa bỏ hoàn toàn. Khi đau ốm, người dân đã chủ động đến trạm y tế xã hoặc bệnh viện tuyến trên để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Bên cạnh những tập tục trong chăm sóc sức khỏe, một vấn đề tồn tại lâu đời trong cộng đồng người Khmer nơi đây là tập quán hỏa táng người đã khuất hoặc chôn cất trong vài năm rồi cải táng, sau đó hỏa táng ngay tại vườn nhà. Cách mai táng này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh mà còn tạo gánh nặng kinh tế cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhà hỏa táng đã được xây dựng ngay tại địa bàn xã cách đây 2 năm, góp phần tháo gỡ vấn đề tồn tại lâu nay. Công trình không chỉ giúp bảo đảm vệ sinh môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư mà còn tạo điều kiện để đồng bào Khmer và người dân trong khu vực thực hiện việc tang lễ phù hợp, văn minh, giảm bớt gánh nặng chi phí cho các gia đình.

Đáng chú ý, khi nhà hỏa táng đi vào hoạt động, ông Huynh Bích trực tiếp nhận trách nhiệm phụ trách, hỗ trợ công việc tại đây. Với tinh thần tận tâm, sự kính trọng đối với người đã khuất và sự sẻ chia với gia đình tang chủ, ông luôn chu đáo trong từng công việc, trở thành chỗ dựa tinh thần cho bà con mỗi khi gia đình có tang sự.

Việc thay đổi tập quán hỏa táng, cải táng tại nhà sang thực hiện tại nhà hỏa táng tập trung không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh mà còn thể hiện sự đồng thuận, chung sức giữa chính quyền và nhân dân.

Công việc thầm lặng nhưng bền bỉ của ông Huynh Bích là minh chứng sống động cho vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số thời kỳ mới. Không cần những lời hô hào lớn lao, chính sự chân thành, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của ông đã góp phần kết nối và nâng cao chất lượng đời sống vật chất cũng như tinh thần cho đồng bào Khmer.

Nhận xét về những đóng góp của ông Bích tại địa phương, bà Phùng Thị Mai Huyền – Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Phước Vinh khẳng định: Với vai trò là người có uy tín của xã, ông Bích luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, trở thành cầu nối vững chắc giúp đưa các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số.

Không những vậy, trên cương vị là một đảng viên gương mẫu, ông tích cực tham gia sinh hoạt tại các chi bộ, phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền giữ vững an ninh trật tự và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung của địa phương. Bên cạnh công tác tuyên truyền, ông Bích còn đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm Nhà văn hóa dân tộc, nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào và là thành viên tích cực trong đội tổ chức tại nhà hỏa táng.