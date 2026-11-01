Người có uy tín đưa chính sách đến gần đồng bào DTTS ở Sơn Mỹ

Ông Huỳnh Văn Cơ trao đổi với bà con đồng bào DTTS về cách phát huy nguồn lực, nâng cao thu nhập

Người có uy tín gần dân, khơi dậy ý chí vươn lên

Với ông Huỳnh Văn Cơ, vận động bà con phát triển kinh tế không chỉ dừng ở việc tuyên truyền chủ trương, chính sách, mà còn là sự đồng hành trong những vấn đề thiết thực của từng gia đình.

Gần 30 năm gắn bó với thôn Phò Trì, ông hiểu những khó khăn trong sản xuất, sinh kế và mong muốn ổn định cuộc sống của người dân.

Từ đó, ông kiên trì vận động bà con chủ động lao động, tìm hiểu chính sách hỗ trợ, tiếp cận nguồn vốn phù hợp để phát triển kinh tế, đồng thời quan tâm việc học hành và tương lai của con em.

Ông Huỳnh Văn Cơ thường xuyên trao đổi, vận động người dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Bà Đào Thị Hường, người dân thôn Phò Trì là một trong những người được ông Huỳnh Văn Cơ hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn, tìm hướng phát triển kinh tế gia đình.

Những chia sẻ, động viên của ông Huỳnh Văn Cơ giúp bà có thêm thông tin để tính toán việc làm ăn, từng bước cải thiện cuộc sống.

Với bà, sự tận tình của ông còn thể hiện ở việc thường xuyên quan tâm, nhắc nhở các gia đình chăm lo con cái, xây dựng nếp sống văn hóa.

Những năm gần đây, kinh tế của bà con trong thôn phát triển hơn, nhà cửa khang trang, con cái được quan tâm học hành, chăm sóc. Ông Huỳnh Văn Cơ luôn gương mẫu, tận tình vận động nên bà con tin tưởng, noi theo. Bà Đào Thị Hường, người dân thôn Phò Trì, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng

Từ chuyện làm ăn đến việc xây dựng gia đình, ông Huỳnh Văn Cơ luôn chọn cách gần gũi, lắng nghe và kiên trì giải thích để bà con hiểu, tự giác thực hiện.

Theo ông, giảm nghèo bền vững không thể chỉ trông chờ vào chính sách hỗ trợ, mà cần sự chủ động của mỗi gia đình trong lao động, sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn lực và đầu tư cho thế hệ trẻ.

Không chỉ quan tâm phát triển kinh tế, ông Huỳnh Văn Cơ còn phối hợp với các vị chức sắc tuyên truyền, vận động đồng bào thực hành tín ngưỡng phù hợp, từng bước loại bỏ những hủ tục.

Với ông, gìn giữ bản sắc văn hóa cần đi đôi với xây dựng đời sống văn minh, giữ gìn đoàn kết và bảo đảm an ninh, trật tự trong cộng đồng.

Tôi luôn vận động bà con cố gắng tăng gia sản xuất để có thu nhập, ổn định đời sống; đồng thời, bảo đảm an ninh, trật tự trong cộng đồng. Về tín ngưỡng, tôi luôn đồng hành với bà con, gần gũi các vị chức sắc để cùng vận động thực hiện nghi lễ phù hợp, tránh những hủ tục. Ông Huỳnh Văn Cơ, người có uy tín thôn Phò Trì, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng

Sự tín nhiệm của bà con cũng là điều được bà Nguyễn Thị Huê, người dân thôn Phò Trì nhắc đến khi nói về ông Huỳnh Văn Cơ.

Theo bà, ông Huỳnh Văn Cơ là người được người dân tin tưởng, lắng nghe trong việc làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái và xây dựng nếp sống văn hóa.

Từ những việc làm gần gũi, ông Cơ từng bước vun đắp niềm tin và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. Khi người dân hiểu chính sách, thấy rõ hướng đi phù hợp và có thêm động lực vươn lên, các chương trình hỗ trợ được phát huy hiệu quả bền vững.

Phát huy vai trò người có uy tín trong giảm nghèo bền vững

Từ thôn Phò Trì đến các buôn làng trên địa bàn tỉnh, người có uy tín giữ vai trò quan trọng trong kết nối cấp ủy, chính quyền với đồng bào DTTS.

Bằng sự am hiểu phong tục, tập quán và gắn bó mật thiết với cộng đồng, họ góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; vận động người dân phát triển sản xuất, chăm lo giáo dục, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng đời sống ngày càng tốt hơn.

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 883 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Nhằm phát huy vai trò của lực lượng này, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ các quy định tại Nghị định số 307/2026/NĐ-CP ngày 4/8/2026 của Chính phủ.

Theo đó, người có uy tín được quan tâm bồi dưỡng kiến thức, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần; đồng thời được thăm hỏi, tặng quà, gặp mặt, biểu dương và tôn vinh kịp thời.

Những chính sách này tạo điều kiện để người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với đồng bào DTTS, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Gặp gỡ, tôn vinh người có uy tín nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh địa phương

Theo Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lâm Đồng Nguyễn Thị Thu Hường, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm bồi dưỡng kiến thức, cung cấp thông tin chính sách, kịp thời ghi nhận, biểu dương những cá nhân tiêu biểu, tạo điều kiện để người có uy tín phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với đồng bào DTTS.

Qua đó, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện tốt các chính sách dân tộc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện để người có uy tín phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với người dân, lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy ý chí vươn lên, góp phần phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS. Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Thu Hường

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Thu Hường

Từ những việc làm thiết thực ở cơ sở đến các chính sách đồng hành của tỉnh, vai trò người có uy tín tiếp tục được củng cố và phát huy.

Người có uy tín không chỉ là cầu nối giữa chính quyền với người dân mà còn góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tạo động lực để đồng bào DTTS vươn lên, hướng tới giảm nghèo bền vững.