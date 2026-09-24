Người có uy tín đồng hành bảo vệ bình yên ở vùng cao Nam Trà My

Tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, xây dựng cuộc sống mới

Mặc dù là địa bàn vùng cao, song đến nay trên địa bàn xã Nam Trà My hầu như không còn tồn tại các hủ tục lạc hậu. Trẻ em đến tuổi đều được vận động đến trường. Để có được sự bình yên và tiến bộ ấy là cả một quá trình kiên trì bám bản, vận động “mưa dầm thấm lâu” của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp to lớn của lực lượng Công an xã và đội ngũ NCUT.

Tiêu biểu là ông Nguyễn Thanh Phương (SN 1950), NCUT tại thôn Trà Mai, xã Nam Trà My. Trò chuyện với chúng tôi, ông Phương chậm rãi bày tỏ: “Đa số người dân trong thôn là đồng bào Cadong. Những năm trước, trên địa bàn thôn còn tồn tại một số hủ tục lạc hậu, trong đó nặng nề nhất là nạn tảo hôn. Con trẻ chưa qua tuổi trưởng thành đã phải gánh vác chuyện làm vợ, làm mẹ, khiến cái nghèo cái đói cứ đeo bám mãi không thôi”.

Cán bộ Công an xã Nam Trà My trao đổi với ông Nguyễn Thanh Phương về tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Thế nhưng, nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của lực lượng Công an xã phối hợp chặt chẽ với những NCUT và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để “nói cho bà con hiểu, khuyên cho bà con thông”. Nhờ đó, các hủ tục, trong đó có nạn tảo hôn đã bị đẩy lùi, nhường chỗ cho nhận thức mới, văn minh hơn.

Không chỉ dừng lại ở vai trò vận động cộng đồng, bản thân ông Phương còn là một tấm gương sáng ngời về ý chí vươn lên trong lao động và giáo dục con cái. Trong quan niệm của mình, ông suy nghĩ rằng “muốn bà con nghe theo thì bản thân mình và gia đình phải làm trước, làm thật tốt”.

Ông Phương luôn tâm niệm, NCUT không chỉ làm ăn kinh tế giỏi để xóa đói giảm nghèo mà quan trọng hơn hết là phải nuôi dạy con cái học hành đến nơi đến chốn để làm gương cho đồng bào, giúp các con có công việc làm ổn định, vươn lên xây dựng tương lai. “Trái ngọt” cho sự nhọc nhằn, vun đắp ấy là đến nay, cả 5 người con của vợ chồng ông Phương đều đã trưởng thành, có người là giáo viên ngày đêm truyền thụ tri thức cho trẻ em Cadong trong làng, trong xã, có người là cán bộ xã.

Nam Trà My là xã miền núi cao, địa hình phức tạp hầu hết đồi núi đất dốc, nhiều thung lũng chằng chịt bị chia cắt bởi nhiều sông suối, cách trung tâm TP Đà Nẵng gần 200km. Xã Nam Trà My được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập 2 xã Trà Mai và Trà Don thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam trước đây; có diện tích tự nhiên hơn 178km2, dân số khoảng 7.500 người.

“Cánh tay nối dài” giữ bình yên từ cơ sở

Thượng tá Phạm Thế Long, Trưởng Công an xã Nam Trà My, cho biết không riêng gì ông Phương, trên địa bàn xã Nam Trà My còn có nhiều NCUT khác là đồng bào Cadong đang ngày đêm thầm lặng cống hiến cho sự bình yên của bản làng. Đó là ông Lê Xuân Hà (SN 1955, trú thôn Tak Pỏ), ông Nguyễn Văn Côn (SN 1988, trú thôn Trà Don) hay ông Trần Cao Hùng (SN 1979, trú thôn Nước Xa)...

“Hiện trên địa bàn xã Nam Trà My có 7 NCUT theo đúng các tiêu chuẩn quy định. Mỗi người một hoàn cảnh, một vị thế nhưng tất cả đều chung một nhịp đập vì cộng đồng. Họ chính là những “cánh tay nối dài” đắc lực của lực lượng Công an xã. Khi trong cộng đồng dân cư phát sinh những mâu thuẫn nhỏ như tranh chấp rẫy nương, đất đai, bất hòa hay các va chạm đời thường, thay vì để sự việc kéo dài gây mất đoàn kết, lực lượng Công an xã cùng những NCUT lập tức có mặt. Bằng uy tín, sự thấu tình đạt lý theo luật tục kết hợp pháp luật Nhà nước, NCUT đã tham gia hóa giải thành công hàng chục vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự”, Thượng tá Phạm Thế Long chia sẻ.

Công an xã Nam Trà My thăm, tặng quà người có uy tín tại địa phương.

Bên cạnh đó, NCUT còn thường xuyên cung cấp những thông tin có giá trị liên quan đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cho lực lượng Công an xã; tham gia phối hợp tuyên truyền đến người dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đáng chú ý, trước khi bước vào năm học mới vừa qua, những NCUT tại xã Nam Trà My cũng đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa học sinh đến trường đảm bảo đúng lịch học. Ngoài ra, NCUT còn hỗ trợ địa phương trong vận động giải tỏa đền bù; thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Từ thực tế có thể khẳng định rằng, ở xã vùng cao Nam Trà My, sự kết hợp bền chặt giữa “thế trận lòng dân” do những NCUT làm nòng cốt với tinh thần bám cơ sở của lực lượng Công an đang ngày đêm dệt nên bức tranh hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho đồng bào các dân tộc nơi đây.

“Ở vùng cao Nam Trà My này, nếu chỉ dựa vào mệnh lệnh hành chính hay các điều luật khô khan thì khó mà thấu tình đạt lý được với bà con đồng bào các dân tộc nơi đây. Những NCUT trong cộng đồng chính là “nhịp cầu vàng”, là tiếng nói của bản làng, giúp lực lượng Công an xã tháo gỡ mọi nút thắt từ cơ sở, giữ vững sự bình yên cho từng nóc nhà, từng khu dân cư”, Thượng tá Phạm Thế Long, Trưởng Công an xã Nam Trà My, bày tỏ.