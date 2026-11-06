Người có uy tín – điểm tựa vững chắc nơi biên cương Lai Châu

Trong đó, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã và đang phát huy vai trò nòng cốt, trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng Bộ đội Biên phòng với nhân dân. Bằng những việc làm thiết thực, họ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới và xây dựng cuộc sống ngày càng phát triển ở khu vực biên giới.

Trưởng bản đồng thời cũng là người có uy tín thường xuyên phối hợp cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra cột mốc giữ vững chủ quyền.

Phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu chú trọng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, coi đây là nền tảng quan trọng để bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đội ngũ người có uy tín được xác định là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào bảo vệ đường biên, mốc giới.

Tại 81 bản giáp biên, hàng trăm người có uy tín, trong đó có các đảng viên lão thành, bí thư chi bộ, già làng, trưởng bản đang ngày ngày đóng góp công sức xây dựng cộng đồng đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Với uy tín, kinh nghiệm và sự am hiểu phong tục, tập quán địa phương, họ có nhiều thuận lợi trong tiếp cận, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở.

Ông Vàng A Chỉnh, Trưởng bản kiêm người có uy tín bản Ngài Thầu (xã Sì Lở Lầu), thường xuyên tham gia tuần tra đường biên mốc giới cùng cán bộ chiến sĩ biên phòng.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, phong trào tự quản đường biên, mốc giới và an ninh trật tự tại Lai Châu được triển khai rộng khắp. Toàn tỉnh đã thành lập hơn 200 tổ tự quản an ninh trật tự với trên 1.200 thành viên; có 48 tập thể, hơn 400 hộ gia đình và 700 cá nhân tự nguyện ký cam kết tham gia quản lý đường biên, mốc giới. Nhân dân tham gia quản lý hơn 223 km đường biên, 86 cột mốc và 2 công trình biên giới.

Những kết quả này cho thấy nhận thức, trách nhiệm của người dân khu vực biên giới ngày càng được nâng lên. Trong đó, vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín có ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với từng hộ gia đình, từng cộng đồng dân cư.

Ở bản Ngài Thầu, xã Sì Lở Lầu, ông Vàng A Chỉnh, dân tộc Mông, trưởng bản kiêm người có uy tín luôn tích cực phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ biên giới. Theo ông, bảo vệ biên cương không chỉ là tham gia tuần tra, giữ gìn đường biên, cột mốc mà còn gắn liền với việc bảo tồn bản sắc văn hóa, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, tiến bộ.

Ông Vàng A Chỉnh thường xuyên vận động người dân giữ gìn tiếng nói, trang phục truyền thống, phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc; đồng thời từng bước xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng. Theo ông, khi người dân hiểu được giá trị văn hóa truyền thống, có ý thức giữ gìn bản sắc và đoàn kết xây dựng bản làng thì trách nhiệm đối với quê hương, biên giới cũng được nâng lên.

Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, ông Vàng A Chỉnh là một trong những cá nhân tiêu biểu trong công tác vận động quần chúng tại địa phương. Không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động người dân bảo tồn tiếng nói, trang phục và phong tục tập quán tốt đẹp, ông còn phối hợp hiệu quả với Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Theo Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh, sự gương mẫu của những người có uy tín như ông Vàng A Chỉnh góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực để đồng bào yên tâm bám bản, bám biên giới, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp xây dựng khu vực biên giới ổn định, vững mạnh từ cơ sở.

Ông Vàng A Chỉnh, người dân tộc Mông, là Trưởng bản kiêm người có uy tín bản Ngài Thầu (xã Sì Lở Lầu) còn là người gìn giữ những văn hóa mang đậm bản sắc của dân tộc mình.

Chung sức xây dựng bản làng, giữ vững chủ quyền biên giới

Không chỉ tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đội ngũ người có uy tín tại Lai Châu còn đi đầu trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Tại xã Dào San, ông Ma A Sèo, trưởng bản Sin Chải luôn xác định muốn vận động người dân làm theo thì bản thân phải gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc. Từ tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến vận động nhân dân phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, ông đều trực tiếp tham gia, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Ông Vàng A Chỉnh, trưởng bản kiêm người có uy tín bản Ngài Thầu (xã Sì Lở Lầu) thường xuyên tham gia vận động nhân dân phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường.

Ông Ma A Sèo chia sẻ, trong quá trình công tác, ông thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật; phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Cùng với đó, ông vận động các hộ gia đình tích cực phát triển kinh tế, hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng đường giao thông và các công trình phúc lợi xã hội.

Từ sự gương mẫu của trưởng bản và tinh thần đồng thuận của người dân, diện mạo bản Sin Chải từng bước đổi thay. Những tuyến đường đất nhỏ, dốc, đi lại khó khăn trước đây dần được thay thế bằng đường bê tông khang trang, sạch đẹp. Người dân tự nguyện hiến đất, góp công sức xây dựng các công trình phục vụ đời sống và sản xuất.

Khi hạ tầng được cải thiện, kinh tế từng bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, ý thức tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới cũng ngày càng được củng cố. Đây là minh chứng cho hiệu quả của việc kết hợp nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới.

Thực tiễn tại các địa phương cho thấy, người có uy tín không chỉ là lực lượng hỗ trợ Bộ đội Biên phòng trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng mà còn trực tiếp tạo dựng sự đồng thuận trong nhân dân. Những việc làm cụ thể, thiết thực của họ góp phần hạn chế các vấn đề phát sinh từ cơ sở, củng cố tình đoàn kết quân dân và xây dựng địa bàn biên giới ổn định.

Ông Ma A Sèo, Trưởng bản Sin Chải, xã Dào San, luôn gương mẫu nói đi đôi với làm, thường xuyên dành thời gian tham gia tuần tra đường biên cùng cán bộ chiến sĩ biên phòng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu khẳng định, đội ngũ người có uy tín, già làng, trưởng bản có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tại 81 bản giáp biên, lực lượng này luôn đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng, vận động người dân tích cực tham gia tuần tra, quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hưng, sự tham gia của người có uy tín đã góp phần đưa phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” đi vào chiều sâu, trở thành hoạt động thường xuyên trong đời sống cộng đồng dân cư khu vực biên giới.

Bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó nhân dân khu vực biên giới giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Với sự đồng hành của lực lượng Bộ đội Biên phòng và đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín, tinh thần trách nhiệm của đồng bào các dân tộc Lai Châu ngày càng được phát huy. Họ không chỉ góp phần giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc mà còn chung tay xây dựng bản làng no ấm, bình yên, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp bảo vệ biên cương trong tình hình mới.