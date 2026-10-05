Người có uy tín - Điểm tựa giữ bình yên bản làng

Lai Châu là tỉnh biên giới, giữ vị trí về quốc phòng, an ninh, với dân số hơn 512.600 người, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm gần 85% dân số. Trong các cộng đồng, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động nhân dân, giữ vững ổn định từ cơ sở. Trên địa bàn 38 xã, phường, các tôn giáo gắn bó với đồng bào và được tạo điều kiện hoạt động theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “dân tộc” để lôi kéo, kích động, gây ảnh hưởng ANTT. Công an tỉnh đã chủ động phối hợp các cấp, ngành, MTTQ phát huy người có uy tín, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

Người có uy tín ở xã Thu Lũm tích cực tham gia bảo vệ ANTT, giữ gìn chủ quyền biên giới quốc gia.

Xã biên giới Thu Lũm, có tổng diện tích tự nhiên trên 251km, khoảng 5.250 nhân khẩu sinh sống tại 16 bản, gồm ba dân tộc: Hà Nhì, La Hủ, Dao; có đường biên giới giáp nước bạn Trung Quốc dài trên 51km. Trung tá Sừng Xé Xá – Trưởng Công an xã Thu Lũm cho biết, xác định người có uy tín là lực lượng quan trọng trong vận động quần chúng, Công an xã chủ động phối hợp tuyên truyền, phổ biến tới trưởng bản, người có uy tín chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhất là chính sách dân tộc, tôn giáo; nhận diện âm mưu chống phá, kiến thức quốc phòng, an ninh, kỹ năng hòa giải, phòng, chống tội phạm. Qua đó, giúp người có uy tín nâng cao nhận thức, nắm chắc pháp luật, trở thành “hạt nhân” tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, tích cực tham gia bảo vệ ANTT, giữ gìn chủ quyền biên giới.

Thực tiễn cơ sở cho thấy, khi tiếng nói của những người được cộng đồng tin tưởng, tín nhiệm được phát huy, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trở nên gần gũi, thuyết phục và hiệu quả hơn. Ông Giàng A Sính, người có uy tín bản Tà Tổng (xã Tà Tổng) là một điển hình. Với sự am hiểu phong tục, tập quán và gần gũi với bà con, ông thường xuyên phối hợp với Công an xã, các tổ chức đoàn thể đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác trước thông tin sai trái, tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phòng chống ma túy, không trồng cây thuốc phiện. Không chỉ tuyên truyền, ông còn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những vấn đề phát sinh trong cộng đồng với cấp ủy, chính quyền, góp phần giải quyết từ sớm, từ cơ sở. Những việc làm ấy đã giúp ông trở thành cầu nối tin cậy giữa chính quyền và nhân dân, góp phần giữ bình yên bản làng.

Người có uy tín ở xã Tà Tổng phát huy vai trò trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 956 người có uy tín, trong đó gần 400 người là đảng viên, thuộc nhiều dân tộc như: Thái, Mông, Kinh, Dao, Lự, Hà Nhì, Khơ Mú, Giáy, Tày, Cống… Họ là già làng, trưởng bản, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, cán bộ nghỉ hưu, nghệ sĩ, trí thức, người am hiểu phong tục, có ảnh hưởng trong cộng đồng. Phát huy vai trò ấy, MTTQ các cấp phối hợp cấp ủy, chính quyền tăng cường tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, phát huy người có uy tín trở thành cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần giữ vững ANTT, củng cố đại đoàn kết. Tỉnh cũng quan tâm thực hiện chính sách, kịp thời biểu dương, khen thưởng, tạo động lực để người có uy tín tiếp tục cống hiến, xây dựng quê hương.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Kiều Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu cho biết: “Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện để đội ngũ người có uy tín, già làng, trưởng bản phát huy tốt vai trò trong công tác bảo đảm ANTT, cũng như các chương trình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, để từ đó họ thực sự là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Phát huy những kết quả đã đạt được, MTTQ tỉnh sẽ tham mưu với các cơ quan chức năng tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa về chế độ, chính sách để họ yên tâm lao động sản xuất, ổn định đời sống, phát triển kinh tế, góp phần nâng cao uy tín, vị trí, vai trò của người có uy tín, xứng đáng là tấm gương sáng cho quần chúng nhân dân trong xã, bản và gia đình, dòng họ noi theo”.

Từ mỗi bản làng biên giới đến những địa bàn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT, người có uy tín đang lặng thầm góp sức giữ bình yên cho cộng đồng. Bằng tiếng nói gần gũi, sự gương mẫu và niềm tin được bà con gửi trao, họ đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với nhân dân, kịp thời hóa giải những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đồng hành cùng lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền và MTTQ các cấp, đội ngũ này trở thành cầu nối bền chặt giữa Đảng với nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Khi mỗi người có uy tín cùng chung sức, thế trận an ninh nhân dân thêm vững chắc, bình yên được vun đắp từ chính lòng dân.