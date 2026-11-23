UBND tỉnh Lai Châu biểu dương, tôn vinh người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Hiện toàn tỉnh Lai Châu có 956 người có uy tín, được thôn, bản, tổ dân phố bình chọn. Thời gian qua, người có uy tín đã phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng, thực hiện các quy ước, hương ước ở khu dân cư.

Tại xã Thu Lũm, địa bàn vùng cao biên giới có hơn 99% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an, bộ đội biên phòng tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, không xuất nhập cảnh trái phép. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự, ngăn ngừa vi phạm pháp luật tại địa bàn.

Không dừng lại ở nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, người có uy tín trong xã còn là những nhân tố tích cực trong phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Nhiều người tiên phong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ bà con thay đổi tập quán canh tác, từng bước nâng cao thu nhập.

Khi chính người có uy tín làm trước, có kết quả thực tế, lời vận động thường có sức thuyết phục hơn, tạo động lực để các hộ khác học tập, làm theo.

Thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã chú trọng triển khai chính sách đối với người có uy tín; tổ chức hội nghị cung cấp thông tin, tập huấn, gặp mặt, biểu dương và tạo điều kiện để họ tham quan, học tập kinh nghiệm. Qua đó, người có uy tín có thêm kiến thức, nắm bắt kịp thời tình hình kinh tế - xã hội, những chủ trương, chính sách mới để tuyên truyền, giải thích cho đồng bào.

Tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh người có uy tín tiêu biểu giai đoạn 2024-2025, tỉnh Lai Châu đã khen thưởng 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đóng góp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; đồng thời tặng quà 200 đại biểu tiêu biểu đại diện cho đội ngũ người có uy tín toàn tỉnh. Việc ghi nhận, biểu dương kịp thời không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp thầm lặng mà còn góp phần động viên, khích lệ đội ngũ tiếp tục gắn bó, trách nhiệm với cộng đồng.

Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay không chỉ là duy trì số lượng mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Vì vậy, người có uy tín cần được cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động; được cung cấp thông tin chính thống, kịp thời về chính sách dân tộc, pháp luật, tình hình địa phương và những vấn đề nhân dân quan tâm. Nội dung bồi dưỡng cũng cần gắn với từng địa bàn, bảo đảm thiết thực và có thể vận dụng trong thực tế.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên, lắng nghe và tiếp thu những phản ánh, kiến nghị từ người có uy tín. Đây vừa là kênh nắm bắt tình hình nhân dân, vừa giúp cơ quan chức năng nhận diện sớm những khó khăn, vướng mắc trong triển khai chính sách ở cơ sở để kịp thời tháo gỡ.

Việc biểu dương, khen thưởng cần được thực hiện công khai, đúng người, đúng thành tích; đồng thời quan tâm phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố trẻ, có năng lực, nhiệt huyết, được cộng đồng tín nhiệm, bảo đảm tính kế thừa trong đội ngũ.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực ở từng bản làng, người có uy tín đang góp phần gắn kết cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ vững ổn định ở địa bàn vùng cao, biên giới Lai Châu.

Tại Chương trình “Điểm tựa của bản làng” năm 2026, 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu đã được tôn vinh, khen thưởng. Đây là sự ghi nhận những đóng góp của các cá nhân, đồng thời động viên đội ngũ tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.