Người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo - Cầu nối gắn kết phụ nữ có đạo với hoạt động Hội

Quang cảnh hội thảo

Từ thực tiễn dân vận khéo tại cơ sở đến các mô hình an sinh xã hội

Từ kinh nghiệm thực tiễn tại TP Bắc Ninh, bà Vũ Thị Phương, Ủy viên Ban Đoàn kết Công giáo thành phố Bắc Ninh, Chi hội trưởng phụ nữ tổ dân phố Tân Phượng, phường Lương Tài, Trưởng ban Caritas họ nhà xứ Phượng Giáo, chia sẻ kinh nghiệm gắn kết hài hòa giữa "việc đạo" và "việc đời" tại địa bàn cư trú. Với đặc thù địa bàn có hơn 70% đồng bào theo đạo Công giáo, bà Phương nhấn mạnh bài học cốt lõi là người cán bộ Hội vùng giáo phải luôn gương mẫu đi đầu, biết lồng ghép khéo léo các tiêu chí của Hội vào giáo lý, đức tin và tận dụng uy tín của các chức sắc để tạo sự đồng thuận.

Từ phương châm "ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội, ở đâu có giáo dân, ở đó có tinh thần bác ái", chi hội đã thành công xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu trị giá trên 1 tỷ đồng, duy trì quỹ bác ái Caritas, hũ gạo tình thương và hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Đi sâu vào chiều sâu công tác vận động, bà phân tích rằng khi người cán bộ biết đem lòng chân thành để đối đãi, dùng sự thấu hiểu để sẻ chia và biến các chủ trương khô khan thành những việc làm bác ái thiết thực hằng ngày, mọi rào cản tâm lý hay khoảng cách giữa lương và giáo sẽ tự khắc được khơi thông.

Bà Vũ Thị Phương, Ủy viên Ban Đoàn kết Công giáo thành phố Bắc Ninh, Chi hội trưởng phụ nữ tổ dân phố Tân Phượng, phường Lương Tài, Trưởng ban Caritas họ nhà xứ Phượng Giáo, phát biểu

Những nỗ lực này không chỉ giúp hàng chục hộ gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mà còn khẳng định vị thế không thể thay thế của người phụ nữ Công giáo trong đời sống cộng đồng. Từ thực tiễn sinh động đó, bà Phương kiến nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để phát huy vai trò cầu nối của các chức sắc, nhân rộng các mô hình an sinh xã hội gắn liền với đời sống đồng bào có đạo, qua đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở.

Bài học kinh nghiệm và những kiến nghị thiết thực từ các địa phương

Đại diện cho địa bàn có số lượng tín đồ tôn giáo lớn, bà Vũ Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Bình, trình bày những kinh nghiệm trọng tâm trong việc xây dựng các mô hình tập hợp phụ nữ có tín ngưỡng, tôn giáo. Bà Hà nhấn mạnh bài học về việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội, lấy sự chân thành, tôn trọng đức tin và lắng nghe tâm tư làm nền tảng trong công tác dân vận.

Bà Vũ Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Bình, phát biểu

Toàn tỉnh Ninh Bình đã duy trì 79 mô hình tập hợp phụ nữ tôn giáo hoạt động theo phương châm "đối tượng nào, mô hình đó", gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới. Mở rộng thêm về góc nhìn chuyên môn, bà Hà chia sẻ rằng công tác tập hợp phụ nữ tôn giáo không thể rập khuôn máy móc mà đòi hỏi sự linh hoạt tối đa về thời gian, địa điểm cũng như phương thức sinh hoạt sao cho phù hợp với đặc thù của từng tôn giáo. Cán bộ Hội không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền chính sách mà còn phải là chỗ dựa pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho chị em.

Từ thực tiễn triển khai phong phú tại địa phương, bà Vũ Thị Hà đề xuất Trung ương Hội LHPN Việt Nam sớm ban hành bộ tiêu chí nhận diện và đánh giá mô hình tập hợp phụ nữ tôn giáo, đồng thời tổ chức các diễn đàn giao lưu chia sẻ kinh nghiệm liên tỉnh để các cơ sở có thêm tài liệu tham khảo. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Bình kiến nghị Ủy ban MTTQ và cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực, tạo điều kiện về cơ chế phối hợp và kinh phí để duy trì, phát triển các mô hình tại cơ sở một cách bền vững lâu dài.

Bà Nguyễn Thu Ngần, Chủ tịch Hội LHPN phường Bồ Đề, Hà Nội, phát biểu

Còn với một địa bàn đô thị có hệ thống cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng dày đặc như phường Bồ Đề (Hà Nội), bà Nguyễn Thu Ngần, Chủ tịch Hội LHPN phường Bồ Đề, khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ gắn bó, tin cậy thông qua việc chủ động thăm hỏi các cơ sở tôn giáo nhân các dịp lễ lớn. Chia sẻ tại hội thảo, bà Ngần cho biết nhờ khéo léo kết hợp các tiêu chí phụ nữ Thủ đô với tinh thần từ bi của Phật giáo và lòng bác ái của Công giáo, Hội LHPN phường Bồ Đề đã phối hợp nhịp nhàng với các vị trụ trì trong các hoạt động từ thiện nhân đạo, chương trình "Đồng hành cùng con" và xây dựng mô hình "Đình - Đền - Chùa xanh - sạch - đẹp".

Đưa ra những đúc kết sâu sắc từ môi trường đô thị, bà Ngần chia sẻ rằng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc chỉ thực sự phát huy tối đa khi tổ chức Hội biết khơi dậy lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội từ chính các vị chức sắc, chức việc. Sự gương mẫu và uy tín của các vị trụ trì chính là "mệnh lệnh từ trái tim", giúp lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước đến từng hội viên phụ nữ một cách tự nhiên và thuyết phục nhất.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Cũng tại hội thảo, đại diện Hội LHPN tỉnh Phú Thọ đã có những chia sẻ về kinh nghiệm phát huy vai trò của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín và chức sắc tôn giáo sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Tham luận của Hội LHPN tỉnh Phú Thọ chỉ ra, muốn vận động phụ nữ vùng dân tộc, tôn giáo hiệu quả thì phải coi người có uy tín là đối tác đồng hành chứ không chỉ là đối tượng tuyên truyền, đồng thời nội dung vận động phải gắn liền với lợi ích thiết thực của hội viên. Do đó, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh Phú Thọ đã chủ động phối hợp tổ chức tập huấn lồng ghép giới, triển khai Dự án 8 và đa dạng hóa hình thức truyền thông gần gũi với đời sống đồng bào.

Trước bối cảnh không gian phát triển bị chi phối bởi mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc ứng dụng công nghệ số trong kết nối thông tin, nắm bắt tâm tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số là vô cùng cấp bách. Tổ chức Hội cần phải chủ động rà soát, lập danh sách lực lượng nòng cốt theo từng lĩnh vực ảnh hưởng để phân công cán bộ phụ trách sát sao, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Hội LHPN tỉnh Phú Thọ cũng kiến nghị Trung ương Hội LHPN Việt Nam xây dựng tài liệu hướng dẫn chuyên đề phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho đội ngũ người có uy tín và các dự án phát triển kinh tế cho phụ nữ vùng đặc biệt khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu kết luận hội thảo

Phát biểu kết luận hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đánh giá cao những tham luận sâu sắc và tâm huyết từ các chuyên gia và các địa phương, đồng thời chỉ rõ việc tập hợp phụ nữ có tín ngưỡng, tôn giáo là một lực lượng đông đảo nhưng đòi hỏi phương pháp tiếp cận rất đặc thù. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh, các cấp Hội phải nhận thức đúng đắn và toàn diện về công tác tôn giáo, không được xem nhẹ hay rập khuôn mà phải thấu hiểu sâu sắc đặc điểm của từng tôn giáo cũng như từng đối tượng phụ nữ để đổi mới phương thức hoạt động theo phương châm "ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội".

Để làm được điều đó, đội ngũ cán bộ Hội cần tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn và đặc biệt phải biết phát huy tối đa vai trò cầu nối của đội ngũ chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng đồng. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam yêu cầu các cấp Hội trong thời gian tới cần tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết bằng những hành động thiết thực, khắc phục những khoảng trống và hạn chế còn tồn tại, qua đó thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức Hội với đồng bào có đạo, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.