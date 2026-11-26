Công an xã Mai Hạ gặp gỡ, thăm hỏi duy trì mối quan hệ chặt chẽ với người có uy tín trên địa bàn. Ảnh: Mạnh Hùng

Góp phần giữ vững bình yên ở khu dân cư

Tại Phú Thọ, địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, việc phát huy vai trò của người có uy tín được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhận thức rõ điều đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các xã chủ động xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với đội ngũ người có uy tín, thông qua nhiều hình thức thiết thực như gặp gỡ, thăm hỏi, trao đổi thông tin, tuyên truyền pháp luật và vận động Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT).

Điển hình tại xã Mai Hạ, nơi đồng bào dân tộc Thái chiếm hơn 80% dân số, Công an xã đã tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi 28 người có uy tín tại 14 xóm, bản. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự gắn bó, trao đổi thông tin hai chiều giữa lực lượng Công an với những cá nhân có ảnh hưởng trong cộng đồng. Qua đó, lực lượng Công an nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong khu dân cư và tệ nạn ma túy.

Đáng chú ý, người có uy tín tại địa phương còn tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ công tác quản lý, giáo dục tại cộng đồng đối với 26 người nghiện ma túy, 12 người sử dụng trái phép chất ma túy và 20 người sau cai nghiện. Bằng sự gần gũi, chân thành và trách nhiệm, họ góp phần động viên những người có quá khứ vi phạm pháp luật từng bước thay đổi nhận thức, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghiện, tái phạm và phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật.

Không chỉ tại Mai Hạ, ở các xã Long Cốc, Tân Mai, Vân Sơn, Văn Miếu và Minh Đài, công tác phối hợp với người có uy tín cũng được duy trì thường xuyên. Cán bộ Công an chủ động xuống khu dân cư, gặp gỡ già làng, trưởng bản, bí thư chi bộ, trưởng thôn để trao đổi tình hình, lắng nghe ý kiến phản ánh và cung cấp thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Trên cơ sở đó, người có uy tín tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào nâng cao cảnh giác, không tin, không nghe theo những thông tin sai sự thật, tích cực tham gia hòa giải mâu thuẫn, giữ gìn tình đoàn kết trong cộng đồng.

Tiếp tục lan tỏa ý thức tự phòng ngừa trong cộng đồng

Cùng với việc duy trì các hình thức tuyên truyền trực tiếp, Công an các xã trên địa bàn tỉnh đang từng bước đổi mới phương thức phối hợp, lựa chọn nội dung vận động phù hợp với đặc điểm từng địa bàn và từng nhóm đối tượng.

Tại xã Bình Nguyên, việc phát huy vai trò người có uy tín được triển khai theo hướng mở rộng đối tượng tham gia. Bên cạnh chức sắc, chức việc tôn giáo, cán bộ hưu trí, giáo viên và những cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng, Công an xã còn chủ động vận động những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, người sáng tạo nội dung tham gia phổ biến kiến thức pháp luật, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trực tuyến và tuyên truyền về an ninh mạng.

Trong khi đó, tại xã Hương Cần, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Những nội dung như đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, chấp hành quy định khi tham gia giao thông được truyền tải bằng cách nói gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với phong tục và điều kiện thực tế của địa phương. Nhờ đó, các quy định của pháp luật không chỉ được phổ biến mà còn từng bước chuyển hóa thành ý thức tự giác trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư.

Có thể thấy, lợi thế lớn nhất của người có uy tín chính là sự tin tưởng của cộng đồng. Những lời khuyên chân tình, những cuộc trò chuyện tại nhà văn hóa, trong các buổi sinh hoạt cộng đồng hay qua những lần gặp gỡ thường ngày nhiều khi có sức thuyết phục sâu sắc hơn những hình thức tuyên truyền đơn thuần. Do đó, cần tiếp tục quan tâm biểu dương, nhân rộng những cá nhân có cách làm hay, hiệu quả trong vận động đồng bào tham gia giữ gìn ANTT.

Từ thực tiễn tại các địa phương cho thấy, khi người có uy tín thực sự trở thành hạt nhân trong cộng đồng, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng sẽ có thêm sức lan tỏa. Quan trọng hơn, người dân ngày càng nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, đoàn kết. Qua đó, tiếp tục củng cố thế trận an ninh nhân dân, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng vững mạnh, góp phần giữ vững bình yên từ mỗi bản làng, khu dân cư.