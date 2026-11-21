Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày Báo cáo Tiếp thu, giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Luật Nhà ở (sửa đổi).

Luật Nhà ở (sửa đổi) gồm 13 chương, 129 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027.

Luật quy định về sở hữu, phát triển, quản lý vận hành, sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đồng thời, không điều chỉnh giao dịch mua bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có chức năng kinh doanh bất động sản và giao dịch chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày Báo cáo Tiếp thu, giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Luật Nhà ở (sửa đổi). Ảnh: Hồ Long

Theo Luật, đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam bao gồm: tổ chức trong nước; công dân Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam; người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư; cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

Tại các phường thuộc đô thị loại đặc biệt, loại I và loại II, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê.

Với các khu vực còn lại, UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện của địa phương để xác định các khu vực mà chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê hoặc được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền để cá nhân tự xây dựng nhà ở theo tiêu chí do Chính phủ quy định.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi). Ảnh: Hồ Long

Luật quy định người thuê nhà ở thuộc Quỹ Nhà ở phải là công dân Việt Nam, có khó khăn về nhà ở.

Các nhóm được ưu tiên theo thứ tự gồm: người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; người khuyết tật; người cao tuổi; hộ nghèo, cận nghèo; người bị thu hồi, phá dỡ nhà ở nhưng chưa được bố trí tái định cư hoặc tạm cư; cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo và một số đối tượng khác theo luật định; học sinh, sinh viên; chuyên gia, nhà khoa học được hưởng ưu đãi về nhà ở; người có từ hai con đẻ trở lên, trong đó có con sinh từ ngày 1/7/2026; người độc thân nuôi con nhỏ.

UBND cấp tỉnh được bổ sung đối tượng thuê nhà phù hợp điều kiện địa phương nhưng không được làm thay đổi thứ tự ưu tiên của các nhóm nêu trên.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Luật cũng yêu cầu dự án đầu tư xây dựng nhà ở, các khu vực trong dự án phải được đặt tên bằng tiếng Việt.

Trường hợp chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở có nhu cầu đặt tên dự án, tên các khu vực trong dự án bằng tiếng nước ngoài thì phải viết tên đầy đủ bằng tiếng Việt trước, tên tiếng nước ngoài sau.

Tên dự án, tên các khu vực trong dự án phải được nêu trong chủ trương đầu tư hoặc nội dung dự án đã được phê duyệt, được sử dụng trong cả quá trình đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng.