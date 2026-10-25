Người Cơ Ho tận dụng thương hiệu hoa Đà Lạt, đón cơ hội từ Festival Hoa

Ông Rơ Ông Sy La, Tổ dân phố Đan Kia, phường Lang Biang - Đà Lạt đã gắn bó với nghề trồng hoa gần 20 năm qua

Những ngày này, ông Rơ Ông Sy La, Tổ dân phố Đan Kia, phường Lang Biang - Đà Lạt tất bật chăm sóc vườn hoa hồng rộng hơn 1 ha. Vừa kết thúc đợt thu hoạch phục vụ thị trường Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ông Sy La lại bắt tay chăm bón, dưỡng cây, chuẩn bị lứa hoa cho thị trường dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Gần 20 năm trồng hoa, ông lão người Cơ Ho nói rằng, hoa hồng không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình mà còn giúp các thành viên có việc làm thường xuyên, cải thiện đời sống và từng bước tích lũy vốn để mở rộng sản xuất.

Từ nghề trồng hoa, gia đình ông đã có điều kiện phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày càng khấm khá ngay trên mảnh đất quê hương.

Giá cả hoa hồng có thể biến động theo từng đợt lễ hoặc từng năm, tuy nhiên so với trồng cà phê thì trồng hoa cho thu nhập tốt hơn. Ngoài vợ chồng tôi, gia đình 3 người con cũng trồng hoa hồng. Ông Rơ Ông Sy La, Tổ dân phố Đan Kia, phường Lang Biang - Đà Lạt

Được bố mẹ chia lại hơn 2 sào đất cà phê, anh Multy Bla Sy, Tổ dân phố Đan Kia cũng chuyển đổi sang trồng hoa hồng cắt cành.

Hiện gia đình anh canh tác 6 giống hoa hồng được thị trường ưa chuộng, cho thu hoạch thường xuyên và mang lại nguồn thu nhập ổn định hằng tháng.

Anh Multy Bla Sy đang kinh doanh 2 sào hoa hồng tại Tổ dân phố Đan Kia

Đặc biệt, nhờ tích lũy kinh nghiệm, áp dụng kỹ thuật chăm sóc và chủ động lựa chọn giống phù hợp, vườn hoa ngày càng phát huy hiệu quả kinh tế, giúp gia đình anh Multy Bla Sy có cuộc sống khấm khá hơn.

Với anh Bla Sy, niềm vui từ nghề trồng hoa không chỉ là thu nhập mà còn là điều kiện để chăm lo tốt hơn cho gia đình, nhất là việc học hành của con cái.

Nhờ trồng hoa hồng, kinh tế gia đình ổn định hơn, các con được học hành đầy đủ. Anh Multy Bla Sy, Tổ dân phố Đan Kia

Trước thềm Festival Hoa Đà Lạt năm 2026, anh Bla Sy cùng nhiều nông dân trồng hoa dưới chân núi Lang Biang kỳ vọng sự kiện sẽ nâng cao giá trị hoa hồng địa phương. Qua đó, tạo thêm động lực để đồng bào Cơ Ho gắn bó với nghề trồng hoa, vươn lên làm giàu ngay trên quê hương.

Bên cạnh những hộ dân gắn bó với nghề trồng hoa, nhiều thanh niên người Cơ Ho còn tận dụng lợi thế từ thương hiệu hoa Đà Lạt để phát triển hoạt động thu mua, cung ứng hoa, lá. Vừa mở ra hướng phát triển kinh tế mới, cách làm này còn tạo việc làm cho thanh niên ngay tại địa phương.

Chị K’Thoải rời công việc tại một ngân hàng để khởi nghiệp với hoạt động kinh doanh hoa, lá tươi

Cách đây 6 năm, chị K’Thoải, Tổ dân phố Ma Trang Sơn, phường Cam Ly - Đà Lạt quyết định rời công việc tại một ngân hàng để khởi nghiệp với hoạt động kinh doanh hoa, lá tươi.

Quyết định không chỉ xuất phát từ mong muốn vận dụng kiến thức đại học vào thực tế mà còn được thôi thúc bởi niềm đam mê, tình yêu dành cho sắc hoa Đà Lạt.

Chị K’Thỏa mong muốn, Festival Hoa Đà Lạt năm 2026 sẽ mở rộng cơ hội kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác

Theo chị K’Thoải, lợi thế của hoạt động kinh doanh hoa, lá cắt cành tại địa phương chính là nguồn cung dồi dào, chủng loại phong phú, chất lượng tốt và giá cả hợp lý.

“Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi, khu vực Đà Lạt và các vùng lân cận có khả năng cung ứng nhiều loại sản phẩm hoa, lá, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Đây là điều kiện để những người kinh doanh chủ động tìm kiếm nguồn hàng, mở rộng mạng lưới khách hàng và từng bước phát triển thị trường tiêu thụ trong nước”, chị K'Thoải tiết lộ.

Trồng hoa, lá đã trở thành sinh kế cho nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng

Cùng chung kỳ vọng như các hộ kinh doanh hoa, lá trên địa bàn, chị K’Thỏa mong muốn, Festival Hoa Đà Lạt năm 2026 sẽ giúp mở rộng cơ hội kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác, phát triển thị trường tiêu thụ. Qua đó, tạo thêm sinh kế, thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số gắn bó với nghề trồng, kinh doanh hoa.