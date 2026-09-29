Người có công nhận trợ cấp, phụ cấp ưu đãi mới tăng từ ngày 1/10

Nghị định quy định tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng.

Mức chuẩn trên làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Tặng quà cho người có công. Ảnh: TTXVN

Theo quy định, khi mức chuẩn được điều chỉnh, các mức hưởng được tính theo mức chuẩn tại Nghị định cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng. Các mức trợ cấp, phụ cấp được xác định theo mức chuẩn sẽ được làm tròn đến hàng nghìn đồng.

Việc quy định một mức chuẩn thống nhất là cơ sở để xác định nhiều khoản trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi khác nhau, bảo đảm việc tính toán, điều chỉnh chính sách được thực hiện theo cùng một căn cứ.

Nghị định 321/2026/NĐ-CP quy định các mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo từng nhóm đối tượng và hình thức hưởng.

Cụ thể, mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định. Đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng được quy định riêng tại Phụ lục II.

Trong khi đó, mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B được quy định tại Phụ lục III. Riêng mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục IV.

Việc phân chia thành các phụ lục riêng giúp xác định mức hưởng theo từng nhóm đối tượng, đồng thời tạo cơ sở thuận lợi cho quá trình thực hiện chính sách ưu đãi người có công.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được hưởng mức phụ cấp hàng tháng là 9.036.000 đồng và trợ cấp hàng tháng là 2.524.000 đồng.

Như vậy, từ ngày 1/10/2026, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được hưởng trợ cấp, phụ cấp cho người có công với cách mạng là 11.560.000 đồng.

Ngoài mức trợ cấp ưu đãi nêu trên, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn được hưởng các chế độ ưu đãi khác được nêu rõ tại Nghị định số 321/2026/NĐ-CP. Bao gồm: Bảo hiểm y tế; Điều dưỡng phục hồi sức khỏe; Hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết; Hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học.

Cùng với đó, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng được hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ; Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ; Hỗ trợ công tác mộ liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ; Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cùng các chế độ ưu đãi khác: Trợ cấp mai táng; Trợ cấp thờ cúng liệt sĩ: 1.600.000 đồng/liệt sĩ/năm.

Nghị định này quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và chế độ bảo đảm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng từ dự toán chi thường xuyên của ngân sách trung ương để thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng hằng năm.