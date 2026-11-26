Hỏi:

Bố tôi có 1 thửa đất có nguồn gốc vườn ao sử dụng trước năm 1980. Hiện bố tôi có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng phần đất vườn sang đất ở. Ông có nguyện vọng và cam kết lựa chọn thửa đất này để áp dụng theo mức tính thuế tại điểm c, khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 254/2025/Quốc hội 15. Theo đó gia đình tôi được hưởng mức 30% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (sau đây gọi tắt là chênh lệch) đối với diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trong hạn mức giao đất ở tại địa phương. Bên cạnh đó, bố tôi thuộc diện người có công với cách mạng. Theo nghị định Số: 131/2021/nghị định chính phủ ngày 30 tháng 12 năm 2021, tại khoản 1, điều 105, thì bố tôi được hưởng mức giảm 90% tiền sử dụng đất. Như vậy, đối với thửa đất này, bố tôi được hưởng 90% tiền sử dụng đất theo chính sách Người có công với cách mạng và được hưởng thêm 70% theo chính sách tháo gỡ khó khăn về đất đai. Cách hiểu của tôi như vậy có đúng hay không?

Trả lời:

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh trả lời như sau:

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai:

“2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 121 của Luật Đất đai thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định sau đây:

…

c) Trường hợp đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở được xác định khi công nhận quyền sử dụng đất mà chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền đất ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền sử dụng đất hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì tính tiền sử dụng đất theo mức thu bằng: 30% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (sau đây gọi tắt là chênh lệch) đối với diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trong hạn mức giao đất ở tại địa phương; 50% chênh lệch đối với diện tích đất vượt hạn mức nhưng không quá 01 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương; 100% chênh lệch đối với diện tích đất vượt hạn mức mà vượt quá 01 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương. Mức thu tiền sử dụng đất nêu trên chỉ được tính một lần cho một hộ gia đình, cá nhân (tính trên 01 thửa đất).”

Căn cứ khoản 4 Điều 19 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định:

“4. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.”