Ngày 3/4/2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc kẹo rau củ Kera. Theo Quyết định số 39/QĐ-XPHC, Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt bị phạt tổng cộng 80 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin không chính xác cho người tiêu dùng và không thông báo trước việc tài trợ cho người có ảnh hưởng nhằm xúc tiến thương mại, khuyến khích mua, sử dụng sản phẩm. Doanh nghiệp đồng thời bị buộc cải chính thông tin không chính xác.

Cùng ngày, theo Quyết định số 38/QĐ-XPHC, bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị phạt 25 triệu đồng về hành vi không thông báo trước cho người tiêu dùng việc mình được tài trợ để cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về cung cấp thông tin và công khai tài trợ trong hoạt động quảng bá sản phẩm. Đồ họa: Tạp chí Công Thương, hỗ trợ bởi Open AI

Những hành vi nêu trên được quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2024), trong đó quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người có ảnh hưởng khi cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng.

Công khai tài trợ là trách nhiệm của doanh nghiệp và người có ảnh hưởng

Khoản 9 Điều 3 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng xác định người có ảnh hưởng là chuyên gia, người có uy tín hoặc người được xã hội chú ý trong lĩnh vực, ngành, nghề cụ thể theo quy định của Chính phủ.

Khái niệm này cũng được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ. Theo đó, người có ảnh hưởng được tổ chức, cá nhân kinh doanh tài trợ dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Các nhóm chủ thể gồm chuyên gia, người có uy tín được công nhận và người được xã hội chú ý, có lượng theo dõi đáng kể hoặc tài khoản đáp ứng điều kiện tham gia chương trình quảng cáo, kinh doanh trên nền tảng số.

Doanh nghiệp và người có ảnh hưởng có trách nhiệm công khai việc tài trợ khi giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đến người tiêu dùng.

Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh, điểm h khoản 1 Điều 10 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nghiêm cấm hành vi không thông báo trước, không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Đối với người nhận tài trợ, điểm b khoản 3 Điều 22 quy định trách nhiệm thông báo trước cho người tiêu dùng về việc mình được tài trợ để cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Điểm a khoản 3 Điều 22 còn yêu cầu người có ảnh hưởng thực hiện các trách nhiệm của bên thứ ba về cung cấp thông tin quy định tại khoản 1 Điều này.

Thực tế, ngày 14/1/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành Quyết định số 03/QĐ-XPHC xử phạt Công ty Cổ phần Y&B 50 triệu đồng do không thông báo trước hoặc không công khai việc tài trợ cho người có ảnh hưởng nhằm xúc tiến thương mại, khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm.

Tiếp đó, ngày 7/5/2026, theo Quyết định số 123/QĐ-XPHC, Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam bị xử phạt tổng cộng 290 triệu đồng về ba hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó có hành vi không thông báo trước hoặc không công khai việc tài trợ cho người có ảnh hưởng theo quy định.

Trong thông báo ngày 2/6/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu các doanh nghiệp bị xử phạt chấm dứt hành vi vi phạm, chủ động rà soát hoạt động cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm thông qua người có ảnh hưởng.

Kiểm soát thông tin quảng bá, bảo vệ quyền lựa chọn của người tiêu dùng

Nghĩa vụ công khai tài trợ gắn với quyền được thông tin của người tiêu dùng, nhưng không thay thế trách nhiệm bảo đảm tính chính xác của nội dung quảng bá. Khoản 2 Điều 4 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định quyền được cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, nội dung giao dịch và tổ chức, cá nhân kinh doanh. Khoản 3 Điều này xác lập quyền lựa chọn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và bên kinh doanh theo nhu cầu, điều kiện thực tế của người tiêu dùng.

Người có ảnh hưởng có trách nhiệm kiểm tra thông tin sản phẩm trước khi giới thiệu, quảng bá đến người tiêu dùng. Ảnh minh họa: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Để bảo đảm các quyền đó, điểm a khoản 1 Điều 10 nghiêm cấm tổ chức, cá nhân kinh doanh lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, không chính xác về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và nội dung liên quan. Khoản 1 Điều 21 đồng thời yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về những nội dung như số lượng, chất lượng, công dụng, giá, xuất xứ, thời hạn sử dụng, phí, chi phí và phương thức thanh toán.

Khi doanh nghiệp cung cấp thông tin qua bên thứ ba, khoản 1 Điều 22 yêu cầu bên thứ ba bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ; yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh cung cấp tài liệu, phương tiện chứng minh tính chính xác, đầy đủ của thông tin. Bên thứ ba còn phải chịu trách nhiệm liên đới về việc cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ, trừ trường hợp chứng minh đã thực hiện tất cả biện pháp kiểm tra theo quy định pháp luật.

Theo khoản 3 Điều 22, các trách nhiệm này cũng áp dụng với người có ảnh hưởng cung cấp thông tin qua hoạt động hợp tác với doanh nghiệp, bên cạnh nghĩa vụ thông báo tài trợ.

Bên cạnh Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hoạt động quảng bá sản phẩm còn chịu sự điều chỉnh của pháp luật chuyên ngành về quảng cáo. Luật số 75/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo (có hiệu lực từ ngày 1/1/2026) bổ sung Điều 15a quy định quyền và nghĩa vụ của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo.

Người có ảnh hưởng phải kiểm tra thông tin, tài liệu liên quan và không được giới thiệu sản phẩm khi chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ về sản phẩm theo quy định của pháp luật về quảng cáo. Ảnh minh họa: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Theo khoản 3 Điều 15a, người có ảnh hưởng khi chuyển tải sản phẩm quảng cáo phải xác minh độ tin cậy của người quảng cáo và kiểm tra tài liệu liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo; trường hợp chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thì không được giới thiệu. Đồng thời, người có ảnh hưởng phải thông báo về việc quảng cáo ngay trước và trong khi thực hiện hoạt động quảng cáo.

Trong bài viết “KOL và niềm tin tiêu dùng: Từ ảnh hưởng đến trách nhiệm” đăng ngày 13/8/2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phân tích những rủi ro khi người có ảnh hưởng không công khai quan hệ tài trợ hoặc cung cấp thông tin chưa được kiểm chứng; đồng thời đưa ra hướng dẫn tuân thủ dành cho doanh nghiệp và người có ảnh hưởng.

Đối với doanh nghiệp, Ủy ban khuyến nghị xác lập thỏa thuận hợp tác rõ ràng về tính chất tài trợ, nội dung quảng bá và trách nhiệm các bên; thẩm định thông tin sản phẩm trước khi công bố, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu chứng minh và lưu giữ nội dung truyền thông phục vụ công tác kiểm tra. Đối với người có ảnh hưởng, cơ quan này hướng dẫn chủ động kiểm tra căn cứ thông tin, công khai việc nhận tài trợ, không phóng đại công dụng và từ chối hợp tác nếu sản phẩm không đáp ứng yêu cầu về thông tin, hồ sơ theo quy định.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng hướng dẫn sử dụng nhãn “quảng cáo”, “tài trợ” hoặc hashtag thể hiện tính chất thương mại của bài đăng, video để người tiêu dùng phân biệt nội dung quảng bá với chia sẻ thông thường.

Về phía người tiêu dùng, Cẩm nang người tiêu dùng trong môi trường số của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia hướng dẫn kiểm tra thông tin người bán, nguồn gốc, công dụng sản phẩm, điều kiện mua hàng và tham khảo nhận xét từ nhiều nguồn trước khi giao dịch. Tài liệu cũng lưu ý số lượng người theo dõi, lượt thích hoặc tương tác cao không đồng nghĩa với độ tin cậy của người bán hay nội dung giới thiệu.

Khi phát hiện nội dung quảng bá có dấu hiệu sai lệch, gây nhầm lẫn, người tiêu dùng có thể lưu giữ bài đăng, video, thông tin sản phẩm, trao đổi với người bán và chứng từ giao dịch để làm căn cứ phản ánh, khiếu nại hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét. Đây cũng là những tài liệu giúp xác định nội dung đã được giới thiệu tại thời điểm người tiêu dùng quyết định mua sản phẩm.

Các quy định về công khai tài trợ, trách nhiệm kiểm chứng thông tin và việc xử lý những vụ việc vi phạm xác định rõ nghĩa vụ của doanh nghiệp và người có ảnh hưởng trong hoạt động quảng bá sản phẩm; đồng thời tạo cơ sở bảo vệ quyền được thông tin, quyền lựa chọn của người tiêu dùng.