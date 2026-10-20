Người chưa đăng ký thường trú, tạm trú tại TPHCM vẫn được khám sức khỏe miễn phí

Ngày 20/10, Sở Y tế TPHCM cho biết, UBND TPHCM đã chấp thuận mở rộng đối tượng được khám sức khỏe định kỳ miễn phí nhằm tạo điều kiện cho người dân đang sinh sống trên địa bàn tiếp cận chương trình.

Theo Công văn số 10110/UBND-VX ngày 17/10/2026, công dân Việt Nam chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú tại TPHCM nhưng có thông tin nơi ở hiện tại trên địa bàn thành phố được xác thực bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID sẽ được tổ chức khám sức khỏe miễn phí.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng – Giám đốc Sở Y tế TPHCM nhận định, việc mở rộng đối tượng góp phần tạo điều kiện cho người dân đang sinh sống thực tế tại Thành phố được tiếp cận chương trình khám sức khỏe, tăng độ bao phủ và hạn chế bỏ sót đối tượng.

Người dân chưa đăng ký thường trú, tạm trú tại TPHCM vẫn được khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: P.Thương.

Để triển khai chính sách, Sở Y tế đề nghị UBND 168 phường, xã, đặc khu khẩn trương rà soát, bổ sung danh sách những người thuộc diện được mở rộng; phối hợp với công an địa phương xác thực thông tin cư trú trên VNeID, lập dự toán kinh phí và tổ chức khám theo quy định.

Đồng thời, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khám sức khỏe cho người dân, tập trung vào nhóm người lao động, sinh viên và những trường hợp chưa được khám.

Hơn 6,3 triệu người dân đã được khám sức khỏe, khám sàng lọc

Theo Sở Y tế TPHCM, tính đến ngày 19/10, toàn thành phố đã có 6.318.764 người được khám sức khỏe, khám sàng lọc. Trong đó, có 2.279.506 học sinh được khám (87,1%); 1.248.756 người lao động (27,7%) và 128.835 sinh viên (29,3%).

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng đánh giá, tiến độ khám sức khỏe học sinh đạt tỷ lệ khá cao. Tuy nhiên, tỷ lệ khám ở nhóm người lao động và sinh viên còn thấp, cần tiếp tục được tập trung triển khai trong thời gian tới.

Đến nay, 86/168 phường, xã, đặc khu đã đạt tỷ lệ khám sức khỏe cộng dồn từ 50% trở lên. Trong đó, 47 địa phương đạt từ 60%, 22 địa phương đạt từ 70% và 7 địa phương đạt từ 80% trở lên. Toàn thành phố chỉ còn 2 địa phương có tỷ lệ khám dưới 30% là phường Cầu Ông Lãnh và phường Phú Thạnh.

Song song với việc mở rộng độ bao phủ, Sở Y tế TPHCM tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng các cơ sở tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân.

Tính đến ngày 19/10, Sở Y tế đã kiểm tra, đánh giá 50 cơ sở y tế. Kết quả, 22 cơ sở được xếp loại A, chiếm 44%; 28 cơ sở xếp loại B, chiếm 56% và chưa ghi nhận cơ sở xếp loại C.

Một số đơn vị đạt kết quả nổi bật gồm Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An và Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Theo Sở Y tế, kết quả bước đầu cho thấy các cơ sở y tế đã có nhiều nỗ lực trong công tác tổ chức, triển khai và đáp ứng các yêu cầu của Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng khám sức khỏe toàn dân.

Thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động đánh giá chất lượng đến các phòng khám đa khoa tư nhân; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở cải tiến chất lượng, phát hiện và nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả.