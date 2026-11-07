Người chưa bao giờ chạy bộ nên bắt đầu như thế nào?

Trước và sau khi chạy, cần khởi động và thả lỏng trong 5 phút. Người tập nên chọn giày vừa chân, chạy trên đường bằng phẳng, tránh nắng gắt. Thời điểm phù hợp là sáng sớm hoặc chiều mát. Đặc biệt, cần uống đủ nước, nhất là trong những ngày nóng.

Trước thông tin một số trường hợp đột quỵ, ngừng tim khi tham gia các giải chạy, bác sĩ Lâm Hồng Đức cho biết: Những sự cố này có xảy ra nhưng rất hiếm. Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y học New England năm 2012, khảo sát gần 11 triệu người tham gia chạy marathon và bán marathon tại Mỹ trong 10 năm, cho thấy tỷ lệ ngừng tim chỉ khoảng 0,54/100 ngàn người tham gia. Nguyên nhân chủ yếu là người chạy mắc bệnh tim từ trước nhưng không biết. Nguy cơ cao hơn ở cự ly dài như marathon và ở nam giới.

Theo bác sĩ Hồng Đức, lợi ích của chạy bộ lớn hơn nhiều so với rủi ro. Tuy nhiên, người tập cần chạy đúng cách và biết lắng nghe cơ thể.

Hội Tim mạch châu Âu khuyến cáo nên đánh giá sức khỏe tim mạch trước khi tập luyện cường độ cao, đặc biệt với người trên 35 tuổi hoặc có yếu tố nguy cơ. Những người mắc bệnh tim, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu; hút thuốc lá, thừa cân nhiều hoặc đã lâu không vận động nên khám sức khỏe trước khi tập. Người có tiền sử gia đình đột tử sớm hoặc mắc bệnh tim trước 50 tuổi; từng đau ngực, khó thở, ngất khi gắng sức hoặc dự định chạy cự ly dài như bán marathon, marathon cần tham khảo ý kiến bác sĩ. Người đã mắc bệnh tim vẫn được khuyến khích vận động nhưng cần tập luyện theo mức độ được bác sĩ tim mạch tư vấn.

Trong khi chạy, nếu xuất hiện các dấu hiệu như: đau, tức, nặng ngực; đau lan lên cổ, hàm hoặc cánh tay; khó thở bất thường, choáng váng, chóng mặt, cảm giác muốn ngất, tim đập nhanh, hồi hộp hoặc loạn nhịp bất thường, người tập cần ngừng chạy và tìm kiếm sự trợ giúp y tế.

“Có 3 điều tôi nhắn nhủ liên quan đến việc chạy bộ. Thứ nhất, chạy ít còn hơn không chạy. Thứ hai, quan trọng nhất là đều đặn và vừa sức, không cần nhanh, không cần xa. Thứ ba, nếu có bệnh hoặc có dấu hiệu bất thường, hãy khám sức khỏe trước khi tập. Hãy thử xỏ giày và bước ra khỏi nhà, chắc hẳn mọi người sẽ cảm nhận được lợi ích của việc chạy bộ” - bác sĩ Lâm Hồng Đức nhấn mạnh.