Người chồng sống sót trong thảm án Đồng Nai bị chém 31 vết thương
Cáo trạng xác định người chồng sống sót trong vụ án đã bị đối tượng chém 31 vết thương trên đầu và cơ thể, thương tích 76%.
Với 4 tình tiết định khung tăng nặng của tội Giết người, Nguyễn Đức Anh (21 tuổi) bị Viện KSND TP Đồng Nai truy tố về 2 tội danh, trong đó mức án cao nhất là tử hình.
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Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-chong-song-sot-trong-tham-an-dong-nai-bi-chem-31-vet-thuong-16926092015472493.htm