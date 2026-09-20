Người chồng sống sót trong thảm án Đồng Nai bị chém 31 vết thương

Với 4 tình tiết định khung tăng nặng của tội Giết người, Nguyễn Đức Anh (21 tuổi) bị Viện KSND TP Đồng Nai truy tố về 2 tội danh, trong đó mức án cao nhất là tử hình.

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