Người chồng hiến thận cho vợ trong ca ghép đầu tiên ở Đồng Nai

Ngày 19/10, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai) công bố thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên, với sự hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Người hiến thận là anh L.P.T. (sinh năm 1986), người nhận là vợ anh, chị H.T.H. (sinh năm 1980), ngụ phường Tân Triều, TP Đồng Nai.

Bác sĩ Đinh Cao Minh, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tặng hoa chúc mừng hai vợ chồng sau khi thực hiện thành công ghép thận. Ảnh: Hoàng Anh

Năm 2023 trong lần khám sức khỏe định kỳ, chị H. phát hiện mắc ung thư tuyến giáp. Sau khoảng 6 tháng điều trị, chị tiếp tục được chẩn đoán suy thận giai đoạn 5.

Hồi tháng 3, chị H. tham dự chương trình “Hỏi đáp cùng chuyên gia - Ý nghĩa của thay thế thận” do bệnh viện tổ chức. Tại đây, chị tìm hiểu về phương pháp ghép thận. Sau khi chị chia sẻ thông tin với chồng, anh T. quyết định hiến một quả thận để trao cho vợ sức khỏe.

Vợ chồng anh T. và chị H. cảm ơn bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Hoàng Anh

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy, ê-kíp Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã thực hiện thành công ca ghép thận vào đầu tháng 10. Hiện anh T. đã hồi phục và xuất viện, chị H. cũng dần ổn định.

Bác sĩ Đinh Cao Minh, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cho biết thành công của ca ghép thận đầu tiên là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa và tinh thần trách nhiệm của toàn thể ê-kíp. Đặc biệt, sự đồng hành, hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Chợ Rẫy có ý nghĩa quan trọng trong quá trình triển khai kỹ thuật phức tạp này.

Lãnh đạo bệnh viện cũng gửi lời cảm ơn đến đội ngũ chuyên gia, y bác sĩ hai bệnh viện cùng người hiến và người nhận thận đã tin tưởng, phối hợp trong suốt quá trình thực hiện ca ghép.

Bà Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế TP Đồng Nai khen tặng ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật. Ảnh: Hoàng Anh

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế TP Đồng Nai, cho biết toàn thành phố hiện có gần 1.000 người mắc bệnh thận mạn phải chạy thận nhân tạo.

Việc triển khai thành công kỹ thuật ghép thận giúp người bệnh có thêm cơ hội điều trị, cải thiện chất lượng sống, giảm gánh nặng điều trị lâu dài. Đồng thời, người dân có thể tiếp cận kỹ thuật y tế chuyên sâu tại địa phương và hạn chế việc chuyển tuyến.

Tuy nhiên, bà Nguyên nhấn mạnh đây mới là bước khởi đầu. Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cần tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy đào tạo nhân lực, chuẩn hóa quy trình, bảo đảm an toàn cho người hiến và nhận thận, đồng thời kiểm soát biến chứng và nâng cao chất lượng điều trị.