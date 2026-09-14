Người chồng dùng 5,2 tỷ đồng thực hiện tâm nguyện của vợ quá cố

Ông Trương Hoa đã biến tâm nguyện cuối cùng của vợ thành hiện thực. Ảnh: QQ

Tại thôn Thiên Hà, xã Long Môn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, lễ khai giảng Trường Tiểu học Tín Dục Văn đã diễn ra trong sự háo hức của thầy cô và học sinh.

Trong số những vị khách có mặt hôm ấy, ông Trương Hoa là người đặc biệt. Ông đã vượt quãng đường hàng nghìn km từ Nội Mông đến Thành Đô, sau đó tiếp tục bay tới Tây Xương rồi đi xe khách đường núi.

Gần 5 giờ vượt qua những cung đường quanh co, ông đến được ngôi trường mang tên người vợ quá cố. Tín Dục Văn chính là tên của người phụ nữ đã đồng hành cùng ông hơn 20 năm và để lại một lời dặn mà ông chưa bao giờ quên, trang QQ đưa tin.

Cặp đôi kết hôn năm 1997. Năm 2000, bà trải qua ca phẫu thuật lớn đầu tiên. Đến năm 2007, bà phải thay khớp háng và sau đó được chẩn đoán mắc bệnh viêm cột sống dính khớp. Suốt hơn 20 năm chống chọi với bệnh tật, bà vẫn giữ tinh thần lạc quan và thường động viên người thân.

Theo lời ông Trương Hoa, vợ ông là người ít nói nhưng đặc biệt lạc quan. Năm 2020, sau hơn 20 năm chiến đấu với bệnh tật, bà qua đời khi mới ngoài 40 tuổi. Khoảng thời gian trước lúc ra đi, bà nhiều lần nhắc chồng về một việc.

"Vợ tôi đặc biệt coi trọng thế hệ sau. Trước khi qua đời, cô ấy nói có thể dùng tiền trợ cấp để giúp một vài đứa trẻ học hành thành tài hay không. Như vậy cũng coi như cô ấy đã đóng góp một phần cho đất nước", ông Trương Hoa kể.

Với ông, đó không chỉ là lời trăn trối của vợ. Đó là một lời hứa.

"Tôi từng nói khi chúng tôi kết hôn rằng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Cô ấy thực sự đã cùng tôi gánh chịu những khó khăn. Khi lấy tôi, ngoài tấm bằng đại học, tôi gần như chẳng có gì. Cô ấy nói chỉ cần hai người đồng lòng thì nhất định sẽ có cuộc sống tốt đẹp.

Cô ấy đã dành cho tôi sự hy sinh và tình yêu không một lời oán trách. Vì thế, lời dặn trước khi qua đời đối với tôi nặng tựa núi Thái Sơn. Đó là sứ mệnh tôi nhất định phải hoàn thành", người đàn ông cho biết.

Một tháng sau khi vợ qua đời, ông Trương Hoa thông qua một quỹ từ thiện ở Tứ Xuyên quyên góp 200.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 775 triệu đồng, để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại châu Lương Sơn.

Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Năm 2021, ông Trương Hoa đưa ra một quyết định lớn hơn. Ông lấy 950.000 Nhân dân tệ ( khoảng 3,68 tỷ đồng), gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình, để xây dựng một ngôi trường tiểu học tại Đại Lương Sơn.

Ngôi trường được đặt tên là Trường Tiểu học Tín Dục Văn, theo tên người vợ quá cố. Ý tưởng ấy xuất hiện sau một lần ông trực tiếp đến Thiên Hà để tận mắt chứng kiến điều kiện học tập của trẻ em vùng núi.

Khi đó, trường chỉ có 4 phòng học. Điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, nhiều học sinh phải học trong tình trạng gần như ngoài trời. Sau đó, ông quyết định xây một tòa nhà làm trường học và đặt tên theo người vợ.

"Vợ tôi qua đời khi còn rất trẻ, ngoài 40 tuổi. Cô ấy lương thiện, giàu lòng nhân ái. Tôi muốn cái tên của cô ấy có thể ở lại trên thế giới này thêm vài năm nữa", người đàn ông cho biết thêm.

Tính cả khoản tiền hỗ trợ 55 học sinh và số tiền xây trường, ông Trương Hoa đã dành khoảng 1,35 triệu Nhân dân tệ (hơn 5,2 tỷ đồng), để tiếp tục thực hiện tâm nguyện của vợ.

Những năm sau đó, ông Trương Hoa nhận được món quà ý nghĩa nhất: những cuộc gọi báo tin vui từ các học sinh mà ông từng hỗ trợ.

Trong số 55 em, 9 học sinh đã thi đỗ đại học. "Mỗi lần các em gọi điện báo tin vui, tôi có thể nghe thấy niềm hạnh phúc trong giọng nói của các em", ông chia sẻ.

Theo ông, với trẻ em Đại Lương Sơn, đặc biệt là các bé gái, việc được đi học và thi đỗ đại học có thể mở ra một bước ngoặt lớn. Các em có cơ hội bước ra khỏi núi, thay đổi cuộc đời, cải thiện hoàn cảnh gia đình và trở thành tấm gương cho những người em trong nhà.

Bản thân ông cũng từng là một đứa trẻ lớn lên ở nông thôn nên hiểu rõ khát vọng được đi học của những đứa trẻ vùng quê.

Ông cho biết: "Tôi hiểu các em phải đối mặt với đủ loại khó khăn trên con đường đến trường. Khi nhìn thấy các em, tôi giống như nhìn thấy chính mình ngày trước".