Người chồng doanh nhân của Alice Huang từng là ngôi sao tài chính Trung Quốc, đang bị điều tra

Ảnh hồ sơ của Khang Vĩ, Tổng giám đốc Công ty Quản lý đầu tư Hòa Hy Thượng Hải, chồng của Hoàng Lạc (Alice Huang). Ảnh: Qichacha.

Caixin xác nhận quan hệ vợ chồng Khang Vĩ – Hoàng Lạc

Trong bài điều tra đăng ngày 10/11 được nhiều trang tin đưa lại, trang tin tài chính hàng đầu Trung Quốc Caixin cho biết Hoàng Lạc và Khang Vĩ có quan hệ vợ chồng, dẫn lời nhiều người am hiểu hoạt động của giới quỹ đầu tư tư nhân tại Thượng Hải.

Khang Vĩ (Kang Wei), sinh năm 1975, thạc sĩ chuyên ngành tài chính, từng là một nhân vật có tiếng trong ngành tài chính Trung Quốc. Ông khởi nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu chứng khoán, sau đó chuyển sang quản lý quỹ và tín thác. Năm 2007, khi mới ngoài 30 tuổi, ông đã đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc Công ty quản lý quỹ Trung Hải.

Năm 2010, Khang Vĩ thành lập Công ty Quản lý đầu tư Hòa Hy Thượng Hải, hoạt động trong lĩnh vực quỹ đầu tư tư nhân và đầu tư cổ phần.

Hoàng Lạc gia nhập Hòa Hy vào tháng 11/2015, giữ chức phó tổng giám đốc, giám đốc điều hành và thành viên ủy ban quyết định đầu tư. Bà cũng trở thành cổ đông quan trọng của doanh nghiệp.

Đoàn công ty Hòa Hy do vợ chồng Khang Vĩ (thứ 4 phải sang) và Hoàng Lạc (thứ 3 phải sang) đến thăm công ty xe hơi CAIV. Ảnh: Caixin/Singtao.

Theo hồ sơ được Caixin dẫn lại, Khang Vĩ đã chuyển nhượng cho Hoàng Lạc 25% cổ phần Hòa Hy. Cơ cấu sở hữu sau đó gồm Khang Vĩ nắm 48,75%, Chu Tiểu Minh nắm 26,25% và Hoàng Lạc nắm 25%.

Cặp đôi cùng tham gia các thương vụ lớn

Mối quan hệ giữa Khang Vĩ và Hoàng Lạc không chỉ dừng ở sở hữu doanh nghiệp. Hai người còn cùng tham gia quản lý nhiều quỹ đầu tư và triển khai các thương vụ trên thị trường vốn.

Một trong những khoản đầu tư đáng chú ý liên quan đến Công ty Thế Kỷ Hoa Thông, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trò chơi điện tử và sau đó mở rộng sang hạ tầng dữ liệu.

Theo Caixin, năm 2014, Hòa Hy đầu tư khoảng 20 triệu NDT vào doanh nghiệp này, mua gần 2,79 triệu cổ phiếu với giá 7,17 NDT/cổ phiếu. Sau đó, lượng cổ phiếu nắm giữ tăng lên khoảng 5,58 triệu đơn vị.

Đến tháng 9/2017, khi giá cổ phiếu lên 34,20 NDT giá trị khoản đầu tư đã vượt 190 triệu NDT. Mức tăng giá trị trên giấy tờ lên tới khoảng 171 triệu NDT so với vốn đầu tư ban đầu.

Hoàng Lạc cùng hai đồng nghiệp thời còn ở công ty Hòa Hy. Ảnh: Singtao.

Hòa Hy cũng tham gia các hoạt động đầu tư liên quan đến Công ty Thất Đại Đạo (7Road), doanh nghiệp trò chơi trực tuyến có liên hệ với mạng lưới kinh doanh sau này của Hoàng Lạc.

Những thương vụ này cho thấy Hoàng Lạc đã có thời gian hoạt động sâu trong mạng lưới đầu tư công nghệ, trò chơi trực tuyến và hạ tầng dữ liệu tại Trung Quốc, trước khi chuyển sang Singapore và tham gia doanh nghiệp điện toán đám mây Megaspeed.

Khang Vĩ vướng nhiều vụ việc với cơ quan quản lý

Sự nghiệp của Khang Vĩ về sau gặp nhiều trở ngại. Năm 2018, ông và Hòa Hy bị Ủy ban Chứng khoán quốc gia Trung Quốc (CSRC) xử phạt liên quan đến hoạt động giao dịch cổ phiếu Huệ Cầu Khoa Kỹ (Huiqiu Technology). Vụ việc liên quan đến việc huy động vốn, sử dụng các tài khoản giao dịch và không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định. Cơ quan quản lý đã xử phạt công ty và cá nhân liên quan; Khang Vĩ bị phạt tiền và chịu các biện pháp kỷ luật.

Đến tháng 7/2025, Khang Vĩ tiếp tục bị xử phạt trong vụ việc liên quan đến Công ty Hảo Lợi Khoa Kỹ (Haoli Technology). Cơ quan quản lý xác định ông có vai trò trong việc nắm giữ cổ phần thông qua các doanh nghiệp và người đứng tên khác, nhưng không công bố đầy đủ thông tin về quan hệ sở hữu và hành động phối hợp.

Hai vợ chồng Khang Vĩ và Hoàng Lạc. Ảnh: Singtao.

CSRC yêu cầu khắc phục, cảnh cáo và phạt tổng cộng 4 triệu nhân dân tệ. Trong đó, Khang Vĩ chịu khoản phạt 2,5 triệu NDT, một người khác là Đường Kỳ Thanh chịu 1,5 triệu NDT.

Đáng chú ý hơn, nhiều nguồn tin được Caixin dẫn lại cho biết khoảng trước Tết Nguyên đán 2026, Khang Vĩ đã bị cảnh sát Thượng Hải áp dụng biện pháp tố tụng hình sự liên quan nghi vấn thao túng cổ phiếu.

Bài báo không nêu cụ thể biện pháp tố tụng được áp dụng, cũng không cho biết đã có cáo trạng hay phán quyết kết tội hay chưa. Vì vậy, thông tin này cần được hiểu là ông đang bị điều tra theo nghi vấn, không phải đã bị kết án.

Từ Thượng Hải đến Singapore

Sau thời gian hoạt động tại Hòa Hy, Hoàng Lạc chuyển hướng sang Singapore và tham gia Megaspeed International, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện toán đám mây được Nvidia liệt kê trong danh sách đối tác.

Sự nghiệp của bà trở thành tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện những thông tin về mối quan hệ với Jensen Huang, CEO Nvidia. Những cáo buộc cho rằng Hoàng Lạc có liên hệ với tình báo Trung Quốc hiện vẫn chưa được kiểm chứng độc lập; Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc này.

Hoàng Lạc (Alice Huang) khi xuất hiện bên cạnh ông Jensen Huang. Ảnh: Singtao.

Điểm đáng chú ý trong điều tra của Caixin là việc hé lộ mạng lưới kinh doanh trước đây của Hoàng Lạc: từ một vị trí trong ngành tài chính, bà trở thành cổ đông và lãnh đạo tại một công ty đầu tư tư nhân, cùng chồng tham gia các thương vụ công nghệ và sau đó bước vào lĩnh vực điện toán đám mây tại Singapore.

Tuy nhiên, những mối liên hệ kinh doanh và hôn nhân nói trên tự thân không chứng minh Hoàng Lạc có hoạt động tình báo hay Khang Vĩ có liên quan đến các cáo buộc nhằm vào Nvidia.

Một điều đáng chú ý, Caixin xác nhận hai người là vợ chồng theo lời nhiều nguồn tin, nhưng chưa xác định được họ kết hôn năm nào, họ có con chung hay không cũng như tình trạng hôn nhân hiện nay. Caixin cũng nói quan hệ của họ trong những năm gần đây ít được biết đến.

Theo Singtao, Caixin