Người chồng âm thầm ghi âm vợ và con trai, những cáo buộc sau đó khiến cả gia đình tan nát

Theo The Irish Times, một người đàn ông tại Ireland bị tòa án yêu cầu rời khỏi nhà sau khi thừa nhận bí mật đặt thiết bị ghi âm trong phòng ngủ của hai vợ chồng và phòng riêng của con trai trưởng thành nhằm ghi lại những hoạt động tình dục mà ông nghi ngờ đang diễn ra.

Tại phiên điều trần của tòa án gia đình, người vợ cho biết chồng đã phá hủy chính gia đình mình bằng những cáo buộc loạn luân sai sự thật nhắm vào bà và con trai.

Thẩm phán Catherine Ryan đã ban hành lệnh buộc người đàn ông rời khỏi nhà trong thời hạn 2 năm theo đề nghị của người vợ. Đồng thời, con trai ông cũng được cấp lệnh bảo vệ trong 3 năm, sau khi thẩm phán nhận định người cha đã có những hành động khiến con trai mình sợ hãi.

Theo lời khai tại tòa, ban đầu người đàn ông nghi ngờ vợ ngoại tình nên giấu thiết bị ghi âm phía sau những cuốn sách trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Sau khi nghe thấy giọng con trai xuất hiện trong các bản ghi, ông tiếp tục đặt thiết bị trong phòng riêng của con.

Nghi vợ ngoại tình, người chồng bí mật đặt máy ghi âm trong phòng ngủ rồi gây ra bi kịch gia đình. Ảnh minh họa

Người đàn ông khẳng định những đoạn ghi âm thu được cho thấy các hoạt động bất thường lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi ngày. Ông cho rằng mình đã phát hiện hành vi phạm pháp và cáo buộc vợ có quan hệ loạn luân với con trai.

Ông nói bản thân vô cùng kinh hoàng khi phát hiện sự việc, đồng thời cho biết đã giao các bản ghi âm cho cảnh sát địa phương. Theo lời người đàn ông, cảnh sát đã chuyển những dữ liệu này đi giám định pháp y nhằm cải thiện chất lượng bản ghi.

Tuy nhiên, người vợ kiên quyết bác bỏ cáo buộc của chồng. Bà khẳng định mối quan hệ giữa mình và con trai hoàn toàn bình thường, thân thiết như tình cảm mẹ con trong một gia đình.

Người phụ nữ cho biết chồng đã hủy hoại gia đình bằng những lời buộc tội không có thật. Bà cũng kể rằng mình từng từ chối lời đề nghị của chồng về việc cùng nghe những đoạn ghi âm mà ông thu thập được.

Khi người chồng thông báo những cáo buộc này với các con trong gia đình, người vợ đã gọi số khẩn cấp 999. Cảnh sát sau đó có mặt tại nhà và thu giữ hai khẩu súng vào ngày hôm sau.

Về phía người con trai, anh cho biết ban đầu tưởng thông tin cha mình bí mật ghi âm là một trò đùa khi nghe người thân kể lại. Tuy nhiên, anh khẳng định những cáo buộc loạn luân của cha hoàn toàn sai sự thật và không chính xác.

Người con trai nói cha vẫn tiếp tục đưa ra những lời buộc tội nhằm vào mình, khiến tình hình ngày càng tồi tệ. Dù vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với mẹ và anh chị em trong gia đình, anh cho biết những tổn thương từ các cáo buộc của cha sẽ đeo bám mình suốt phần đời còn lại.

Trong quá trình xét xử, thẩm phán Catherine Ryan bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về việc người đàn ông bí mật đặt thiết bị ghi âm trong các phòng ngủ. Bà cũng bác bỏ đơn xin lệnh buộc người vợ rời khỏi nhà của người chồng.

Thẩm phán nhận định điều đáng lo ngại hơn là chính người đàn ông có thể tiếp tục có những hành động cực đoan nhằm vào vợ. Bà cho biết tin tưởng người vợ đang sống trong trạng thái sợ hãi và vô cùng căng thẳng.

Cuối cùng, tòa án quyết định người chồng phải rời khỏi nhà trong 2 năm, đồng thời ban hành lệnh bảo vệ người con trai trong 3 năm.