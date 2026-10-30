Người chiến sĩ công an tận tâm vì nhân dân

Những việc làm trách nhiệm, tận tình của anh đã nhiều lần được người dân ghi nhận bằng những lá thư cảm ơn, thể hiện sự trân trọng đối với người chiến sĩ công an luôn sẵn lòng vì nhân dân phục vụ.

Trung tá Nguyễn Thành Phục (bìa cùng bên trái) cùng đồng đội trao đổi công việc.

Kết nối yêu thương, sẻ chia lúc khó khăn

Một trong những việc làm để lại nhiều tình cảm đối với người dân gần đây của Trung tá Nguyễn Thành Phục là hỗ trợ chị Trần Thị Đoan Trang, sinh năm 2006, tìm lại mẹ ruột là chị Trần Thị Kim Đông sau nhiều năm mất liên lạc.

Theo thông tin gia đình cung cấp, khi chị Trang lên 9 tuổi, mẹ ruột là chị Trần Thị Kim Đông sang Trung Quốc lao động. Sau đó, chị Đông kết hôn với một người Trung Quốc và có thêm một con gái. Thời gian sau đó, chị Đông trở về Việt Nam, chuyển hộ khẩu về Tiền Giang sinh sống. Trong khi đó, chị Trang tiếp tục ở Trung Quốc và dần mất liên lạc với mẹ.

Lớn lên tại Trung Quốc, chị Trang không còn nhớ rõ thông tin về gia đình, quê quán ở Việt Nam. Khi trưởng thành, do gặp khó khăn trong việc tiếp tục cư trú tại Trung Quốc, chị có nguyện vọng tìm lại người thân để biết về nguồn cội và gia đình. Những giấy tờ còn lưu giữ chỉ có một số thông tin về mẹ là chị Trần Thị Kim Đông, quê tại ấp 2, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An trước đây.

Trong quá trình tìm kiếm, chị Trang nhận được sự hỗ trợ của bà Trần Thị Phương Lan, quê xã Trực Ninh, tỉnh Ninh Bình, hiện sinh sống tại Quảng Châu, Trung Quốc. Bà Lan đăng tải thông tin lên mạng xã hội, nhờ người quen tìm kiếm địa chỉ và liên hệ với Công an xã Đông Thành. Thông qua một người bạn tên Toàn ở Hà Nội, bà Lan có số điện thoại của Trung tá Nguyễn Thành Phục để nhờ hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tá Nguyễn Thành Phục chủ động xác minh các dữ liệu liên quan, kết nối những đầu mối có thể hỗ trợ tìm kiếm. Từ những thông tin ít ỏi ban đầu, cùng sự phối hợp của những người liên quan, chị Trang đã tìm được mẹ ruột sau nhiều năm xa cách. Cuộc kết nối mang lại niềm vui cho hai mẹ con, giúp chị Trang có thêm thông tin về gia đình và nguồn cội tại Việt Nam. Sau sự việc, bà Trần Thị Phương Lan đã viết thư cảm ơn Trung tá Nguyễn Thành Phục, ghi nhận sự tận tình, trách nhiệm của anh trong quá trình hỗ trợ tìm kiếm người thân.

Không chỉ hỗ trợ người dân tìm lại người thân, trước đó, năm 2023, khi giữ chức Trưởng Công an xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (cũ), Trung tá Nguyễn Thành Phục còn chỉ đạo xác minh nhân thân một người đàn ông tử vong chưa rõ lai lịch tại quán giải khát ở ấp 5, xã Mỹ Thạnh Bắc. Quá trình xác minh biết người tử vong có hoàn cảnh khó khăn, mẹ đã ngoài 80 tuổi, Trung tá Nguyễn Thành Phục đã vận động hỗ trợ phương tiện và quan tài miễn phí để đưa người mất đi hỏa táng, giúp gia đình giảm bớt gánh nặng khi lo hậu sự.

Tận tình hỗ trợ người dân tìm lại tài sản

Trong quá trình công tác tại Công an xã Đông Thành, Trung tá Nguyễn Thành Phục còn trực tiếp chỉ đạo xác minh, phối hợp với ngân hàng và các đơn vị liên quan giúp người dân thu hồi tài sản bị thất lạc, chuyển nhầm.

Điển hình, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Huệ, ngụ ấp Mỹ Hưng, xã Đông Thành, trong một lần giao dịch tại máy ATM trước cổng Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Đức Huệ - Bắc Long An, đã sơ suất bỏ quên 5 triệu đồng sau khi rút tiền. Tiếp nhận thông tin, Trung tá Nguyễn Thành Phục chỉ đạo lực lượng Công an xác minh, phối hợp với ngân hàng và các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc. Sau nhiều ngày xác minh, lực lượng Công an xác định được người lấy số tiền, tiến hành các bước cần thiết để thu hồi đầy đủ tài sản và trao trả cho cô Huệ.

Một trường hợp khác xảy ra ngày 10/9/2026, chị Lê Thị Thiên Nhi, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành, sơ suất chuyển nhầm 30 triệu đồng vào tài khoản của người khác nhưng không được hoàn trả. Sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tá Nguyễn Thành Phục trực tiếp chỉ đạo xác minh, phối hợp với Công an xã Mường Khương, tỉnh Sơn La, nơi người nhận tiền cư trú, để hỗ trợ giải quyết. Nhờ sự phối hợp giữa Công an hai địa phương, chị Nhi đã nhận lại toàn bộ số tiền.

Chia sẻ về công việc, Trung tá Nguyễn Thành Phục cho rằng, giúp đỡ nhân dân là trách nhiệm của người cán bộ Công an, không chỉ thể hiện qua nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn từ những hành động cụ thể trong cuộc sống hằng ngày. Khi người dân gặp khó khăn, cần hỗ trợ, cán bộ, chiến sĩ cần chủ động tìm cách giúp đỡ trong phạm vi chức trách và khả năng của mình. Theo anh, những việc làm dù nhỏ nhưng nếu được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm và sự chân thành sẽ mang lại ý nghĩa thiết thực. Điều quan trọng là cán bộ Công an phải gần gũi, lắng nghe, tôn trọng nhân dân; đồng thời, thận trọng, bảo đảm đúng chức trách, quy định khi tiếp nhận và xử lý thông tin.

Nhận xét về Trung tá Nguyễn Thành Phục, Trung tá Nguyễn Đức Nghĩa, Trưởng Công an xã Đông Thành, cho biết đồng chí Phục là cán bộ phụ trách công tác phòng, chống tội phạm, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Trong công tác, đồng chí tận tình hỗ trợ người dân thu hồi tiền chuyển nhầm, tài sản thất lạc, kịp thời trao trả cho người bị mất; đồng thời, tích cực giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Những lá thư cảm ơn từ bà Trần Thị Phương Lan, gia đình ông Lương Ngọc Trung, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Huệ và chị Lê Thị Thiên Nhi,… là sự ghi nhận chân thành đối với những việc làm trách nhiệm, tận tụy của Trung tá Nguyễn Thành Phục. Từ kết nối người thân sau nhiều năm xa cách, hỗ trợ gia đình khó khăn lo hậu sự cho người mất đến giúp người dân tìm lại tài sản thất lạc, anh đã góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong cuộc sống hàng ngày.