Người che giấu, không tố giác phạm nhân trốn trại sẽ bị xử lý sao?

Hôm nay, 28/10, Công an tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị thuộc Bộ Công an vẫn đang tiếp tục truy bắt 3 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình, Võ Hoàng Duy, Lữ Văn Toàn đã trốn khỏi trại giam A2 (xã Diên Lâm) vào chiều 21/10.

Luật sư Phạm Hồng Phúc (Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk) cho biết, liên quan việc 3 phạm nhân đang trốn khỏi Trại giam A2 (tỉnh Khánh Hòa), người dân và những người biết thông tin cần nắm rõ quy định pháp luật để tránh vi phạm. Nhất là người thân của các phạm nhân, trường hợp những phạm nhân này về nhà, người thân cần ứng xử ra sao để đảm bảo đúng quy định pháp luật?

Theo luật sư Phúc, nếu các phạm nhân trở về nhà, gia đình biết nhưng cố tình che giấu, không trình báo cơ quan chức năng, hành vi này có thể bị xem xét xử lý về tội “Che giấu tội phạm” theo Điều 389 Bộ luật Hình sự. Tùy trường hợp, người vi phạm có thể đối mặt với các khung hình phạt từ 6 tháng đến 5 năm tù hoặc từ 2 năm đến 7 năm tù.

Các phạm nhân Hồ Văn Tình, Võ Hoàng Duy và Lữ Văn Toàn vẫn đang lẩn trốn.

Đối với hành vi không tố giác tội phạm, khoản 2 Điều 19 Bộ luật Hình sự quy định một số người thân thích như ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột của người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội danh này, trừ trường hợp không tố giác các tội thuộc nhóm luật định. Tuy nhiên, quy định trên không đồng nghĩa người thân được phép che giấu phạm nhân đang lẩn trốn. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội “Che giấu tội phạm”, họ vẫn có thể bị xử lý theo quy định.

Với những người khác, nếu biết rõ các phạm nhân đang lẩn trốn ở đâu nhưng không tố giác, họ có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội “Không tố giác tội phạm” theo Điều 390 Bộ luật Hình sự. Trường hợp có hành vi che giấu, tạo điều kiện để phạm nhân tiếp tục trốn chạy, người vi phạm có thể bị xử lý theo Điều 389.

Luật sư Phúc khuyến cáo, nếu phạm nhân trở về nhà, người thân nên động viên, khuyên họ ra đầu thú và nhanh chóng đưa họ đến cơ quan công an hoặc trụ sở chính quyền địa phương gần nhất để trình diện, khai báo. Việc che giấu hoặc giúp sức để người đang bị truy tìm tiếp tục lẩn trốn có thể khiến người liên quan vướng vào trách nhiệm pháp lý.

Luật sư Phúc cho biết, phạm nhân ra đầu thú vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ theo Điều 386 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, việc đầu thú có thể được xem xét là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tùy từng trường hợp.

Theo luật sư Phúc, người trốn khỏi nơi giam giữ có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm theo khoản 1 Điều 386 Bộ luật Hình sự. Nếu hành vi được thực hiện có tổ chức và đáp ứng các dấu hiệu pháp lý theo quy định, người phạm tội có thể bị xử lý theo khoản 2 điều này, với mức phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Trước đó, khoảng 15h ngày 21/10, 4 phạm nhân thuộc Phân trại số 1, Trại giam A2 - Bộ Công an tại tỉnh Khánh Hòa, đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Lê Văn Cường (thứ 3 từ trái qua phải) bị bắt sau 3 ngày lẩn trốn.

Các phạm nhân gồm Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Giết người”; Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tại xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai), chấp hành án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lê Văn Cường (SN 1994, trú tại xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ), chấp hành án 10 năm tù về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú tại xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa), chấp hành án 20 năm tù về tội “Giết người”.

Đến rạng sáng 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường bị lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, bắt giữ khi đang trốn trên xe khách lưu thông trên quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Hiện 3 phạm nhân Hồ Văn Tình, Võ Hoàng Duy và Lữ Văn Toàn vẫn đang lẩn trốn.