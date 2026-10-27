Người cháu gian dối chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng của dì sống tại Hoa Kỳ

Sáng 27/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Hoàng Vĩnh Tú (SN 1989, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin vụ việc, bà L.H.C. (hiện định cư tại Hoa Kỳ) nhờ người thân hỗ trợ bán căn hộ đang sở hữu để chuyển sang mua nhà ở phù hợp hơn với nhu cầu sinh hoạt của gia đình sử dụng khi về nước.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hoàng Vĩnh Tú.

Bà C. có mối quan hệ dì - cháu với Trần Hoàng Vĩnh Tú. Bà C. nhiều lần chuyển tiền về Việt Nam, nhờ Tú quản lý, gửi tiết kiệm và tìm mua nhà đất để bà sử dụng khi về nước.

Từ tháng 02/2026, bà C. chuyển cho Tú tổng cộng 3,69 tỷ đồng. Cộng với 1 tỷ đồng từ việc bán căn hộ trước đó và khoản lãi tiết kiệm, tổng số tiền bà C. giao cho Tú quản lý là 4,709 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Tú tham lam, âm mưu chiếm đoạt số tiền này. Để tạo sự tin tưởng, Tú gửi hình ảnh thể hiện việc gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng cho bà C. qua ứng dụng Viber.

Đầu tháng 3/2026, bà C. nhờ người quen tìm được căn nhà trên đường Trần Xuân Lê, TP Đà Nẵng với giá 4,77 tỷ đồng và nhờ Tú thực hiện việc đặt cọc để mua nhà. Tú chỉ đặt cọc 70 triệu đồng, không tiếp tục thanh toán số tiền đặt cọc còn thiếu theo thỏa thuận.

Sau đó, Tú cắt đứt liên lạc với dì, rời khỏi nơi cư trú. Bà C. biết được sự việc, làm đơn tố giác Tú đến cơ quan chức năng.

Qua xác minh đơn và vụ việc, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng điều tra, truy xét đối tượng. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp vận động, tuyên truyền, Cơ quan Công an đã vận động Tú ra đầu thú, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ.

Tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hoàng Vĩnh Tú.