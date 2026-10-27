Người cháu bị khởi tố sau khi nhận 4,709 tỷ đồng của dì là Việt kiều

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hoàng Vĩnh Tú (SN 1989, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", liên quan đến số tiền 4,709 tỷ đồng do người thân ở nước ngoài chuyển về nhờ quản lý và mua nhà.

Theo thông tin từ cơ quan công an, bà L.H.C. (định cư tại Hoa Kỳ) có quan hệ dì - cháu với Tú. Do tin tưởng người thân, bà C. nhiều lần chuyển tiền về Việt Nam, nhờ Tú quản lý, gửi tiết kiệm và tìm mua nhà đất để sử dụng khi về nước. Trước đó, bà C. cũng nhờ người thân hỗ trợ bán căn hộ đang sở hữu để chuyển sang mua nhà phù hợp hơn với nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Đối tượng Trần Hoàng Vĩnh Tú. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Từ tháng 2/2026, bà C. tiếp tục chuyển cho Tú tổng số tiền 3,69 tỷ đồng. Cộng với 1 tỷ đồng thu được từ việc bán căn hộ trước đó và khoản lãi tiết kiệm, tổng số tiền bà C. giao cho Tú quản lý là 4,709 tỷ đồng. Để tạo lòng tin, Tú gửi cho bà C. hình ảnh thể hiện việc gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng qua ứng dụng Viber.

Đầu tháng 3/2026, thông qua người quen giới thiệu, bà C. tìm được căn nhà trên đường Trần Xuân Lê, TP Đà Nẵng với giá 4,77 tỷ đồng và nhờ Tú thực hiện việc đặt cọc mua nhà. Tuy nhiên, Tú chỉ đặt cọc 70 triệu đồng, sau đó không tiếp tục thanh toán số tiền đặt cọc còn thiếu theo thỏa thuận. Tú cũng cắt đứt liên lạc và rời khỏi nơi cư trú.

Sau khi được người môi giới thông báo sự việc, bà C. đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an. Tiếp nhận thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiến hành phân loại, xác minh, rà soát địa bàn và xác định nơi Tú có khả năng lẩn trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động, giải thích chính sách khoan hồng của pháp luật, cơ quan điều tra đã vận động Trần Hoàng Vĩnh Tú ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra, làm rõ vụ án và xử lý theo quy định pháp luật.