Người chăn nuôi Nghệ An chịu sức ép từ giá bán và chi phí đầu vào

Giá lợn hơi xuống thấp khiến người chăn nuôi Nghệ An chịu nhiều áp lực thua lỗ.

Giá bán thấp, áp lực duy trì đàn tăng

Theo ông Nguyễn Văn Thành, chủ trang trại tại xã Bình Minh, cơ sở duy trì lượng lợn xuất chuồng khoảng 70.000 con/năm nhưng vẫn chịu áp lực thua lỗ khi giá bán giảm.

Tại thời điểm trao đổi, ông Thành cho biết giá lợn hơi của trang trại chỉ khoảng 42.000–43.000 đồng/kg, trong khi phải đạt trên 50.000 đồng/kg mới có khả năng bù đắp chi phí và có lãi. Theo tính toán của chủ trang trại, từ tháng 9 đến nay, mức lỗ mỗi tháng khoảng 5–6 tỷ đồng.

Trong khi doanh thu giảm, trang trại vẫn phải duy trì thức ăn, nhân công, vệ sinh chuồng trại và phòng, chống dịch bệnh. Đây là những khoản chi thiết yếu để bảo vệ đàn vật nuôi.

Tại xóm Nghĩa Bình, xã Nghĩa Đồng, gia đình ông Đặng Văn Dũng cũng gặp khó trong tiêu thụ lợn thịt. Trước đây duy trì khoảng 500 con, hiện gia đình còn khoảng 300 con chưa xuất bán.

Ông Dũng tính toán, với giá khoảng 43.000 đồng/kg, mỗi con xuất chuồng có thể lỗ khoảng một triệu đồng. Cùng thời gian đó, loại cám gia đình sử dụng tăng từ khoảng 280.000 đồng lên 340.000 đồng/bao 25 kg.

Đàn lợn chưa bán được vẫn phải tiếp tục chăm sóc, khiến nhu cầu vốn tăng thêm. Sau khi tiêu thụ hết lứa này, gia đình ông dự kiến giảm quy mô, không tái đàn lớn như trước.

Một số hộ còn phản ánh giá thịt bán lẻ giảm chậm hơn giá lợn hơi. Tuy nhiên, để làm rõ mức chênh lệch và cơ cấu chi phí, cần đối chiếu cùng thời điểm, loại sản phẩm và các khâu thu gom, vận chuyển, giết mổ, phân phối.

Một hộ chăn nuôi gà gặp khó do đầu ra khó tiêu thụ.

Người nuôi gia cầm cũng gặp khó

Tại xã Văn Hiến, ông Nguyễn Xuân Hưng duy trì khoảng 15.000 con gà ri theo hình thức gối vụ. Gần mỗi tháng, ông nhập khoảng 3.000 con giống một ngày tuổi để nuôi lứa mới.

Theo ông Hưng, giá thức ăn ở mức 310.000–330.000 đồng/bao 25 kg; giá con giống trong năm tăng thêm khoảng 4.000–5.000 đồng/con. Trong khi đó, giá gà ri xuất bán được ông ghi nhận khoảng 80.000–85.000 đồng/kg.

Thức ăn chiếm phần lớn chi phí nên mỗi đợt tăng giá đều ảnh hưởng đến lợi nhuận. Việc duy trì nhiều lứa nuôi cùng lúc cũng đòi hỏi chủ cơ sở cân đối vốn và khả năng tiêu thụ thường xuyên.

Từ chăn nuôi lợn đến gia cầm, khó khăn chung là giá bán không theo kịp chi phí. Người nuôi phải lựa chọn giữa xuất bán để thu hồi vốn hoặc tiếp tục chăm sóc với kỳ vọng thị trường cải thiện, đồng thời chấp nhận chi phí phát sinh.

Giá lợn hơi xuống thấp khiến nhiều hộ chăn nuôi ở Nghệ An phải giảm đàn.

Giảm giá thành phải đi cùng an toàn sinh học

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An, các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và chương trình mục tiêu quốc gia đang hỗ trợ một số đối tượng về con giống, vật tư, kỹ thuật và điều kiện phát triển sinh kế. Ngành chuyên môn đồng thời tổ chức tập huấn, xây dựng mô hình an toàn sinh học và phối hợp hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn.

Tuy nhiên, nguồn hỗ trợ chỉ tháo gỡ một phần khó khăn. Các cơ sở cần tính toán giá thành theo từng lứa nuôi, cân đối nguồn vốn, điều kiện chuồng trại và đầu ra trước khi tái đàn.

Chủ động nguồn nguyên liệu thức ăn tại địa phương là một giải pháp được ngành chuyên môn khuyến khích. Việc tận dụng phụ phẩm phải đi cùng lựa chọn nguyên liệu an toàn, xử lý phù hợp và phối trộn theo nhu cầu dinh dưỡng của từng loại vật nuôi, tránh giảm chi phí nhưng làm giảm hiệu quả tăng trưởng hoặc tăng nguy cơ dịch bệnh.

Các khoản chi cho vệ sinh, tiêu độc khử trùng, lựa chọn con giống và tiêm phòng cần được duy trì theo hướng dẫn chuyên môn. Khi lợi nhuận thấp, bảo vệ đàn vật nuôi càng có ý nghĩa trong hạn chế thiệt hại và giữ nguồn vốn sản xuất.

Công tác vệ sinh, phòng dịch được người chăn nuôi chú trọng để bảo vệ đàn gia cầm.

Củng cố liên kết để ổn định đầu ra

Về lâu dài, ngành chức năng khuyến khích người nuôi tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã và liên kết với doanh nghiệp từ cung ứng giống, thức ăn đến tiêu thụ.

Liên kết cần có thỏa thuận rõ về chất lượng, sản lượng, phương thức xác định giá và thanh toán. Cùng với đó, sản xuất an toàn, quản lý thông tin đàn nuôi và truy xuất nguồn gốc là cơ sở để tiếp cận các kênh phân phối phù hợp.

Trước biến động thị trường, điều người chăn nuôi cần là thông tin kịp thời để quyết định quy mô và thời điểm đầu tư. Kiểm soát giá thành, giữ an toàn dịch bệnh và xây dựng đầu ra ổn định sẽ giúp các hộ hạn chế rủi ro, từng bước duy trì sinh kế.