Bên cạnh bài toán kinh tế, nguy cơ bùng phát Dịch tả lợn châu Phi dịp cuối năm càng khiến người chăn nuôi thêm phần bất an.

Giá giảm, người nuôi đối mặt thua lỗ

Người chăn nuôi lợn nhỏ lẻ ở Hà Tĩnh phải dè dặt, tính toán kỹ lưỡng trước khi tái đàn trước bối cảnh giá lợn giảm, dịch bệnh tăng.

Ghi nhận tại thị trường Hà Tĩnh thời điểm cuối tháng 11/2026, giá lợn hơi chỉ dao động ở mức 46.000 - 50.000 đồng/kg. Với mức giá này, hầu hết các cơ sở chăn nuôi đều không có lãi, thậm chí thua lỗ nặng nếu phải nhập con giống từ bên ngoài. Giá lợn hơi xuống thấp kéo dài khiến các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vốn hạn chế về nguồn lực tài chính tỏ ra hết sức thận trọng với kế hoạch tái đàn.

Tại xã Cẩm Xuyên, chị Vũ Thị Vinh đang chăm sóc đàn lợn thịt 15 con, dự kiến khoảng 1,5 tháng nữa sẽ xuất bán. Chị Vinh chia sẻ, nhờ tự chủ động được nguồn con giống tại chỗ nên gia đình phần nào giảm bớt áp lực chi phí đầu vào. Tuy nhiên, nếu phải mua giống từ thị trường, với mức giá hiện tại gia đình chắc chắn thua lỗ. Hiện chị dồn sức chăm sóc để đàn lợn đạt trọng lượng xuất bán tối ưu, nhưng nếu thị trường không khởi sắc, gia đình buộc phải tính toán lại, chưa dám quyết định việc nuôi lứa tiếp theo.

Không chỉ các nông hộ, những doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn tỉnh cũng đang chịu sức ép nặng nề. Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh hiện có 3 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi (gồm Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco, Công ty Cổ phần Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh và Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc) với tổng đàn lợn nái khoảng 6.500 con, cung ứng ra thị trường khoảng 150.000 con lợn giống và lợn thương phẩm mỗi năm.

Theo đại diện doanh nghiệp, từ cuối tháng 9/2026 đến hơn một tuần trước, giá lợn hơi liên tục duy trì ở vùng đáy, có thời điểm chỉ còn 44.000 - 46.000 đồng/kg. Với mức giá này, đơn vị chịu lỗ khoảng 15.000 đồng/kg. Dù thua lỗ, do quy mô sản lượng lớn, doanh nghiệp vẫn phải duy trì nhịp độ sản xuất chuồng trại và thực hiện nghiêm ngặt quy trình phòng dịch.

Ông Hồ Sỹ Huy Thảo, Giám đốc Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco cho biết, trước khó khăn của thị trường, doanh nghiệp đang tập trung bảo vệ an toàn đàn lợn nái, siết chặt an toàn sinh học; đồng thời rà soát toàn bộ quy trình kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, tiết giảm giá thành. Doanh nghiệp cũng tính toán lại trọng lượng và thời điểm xuất bán phù hợp để ổn định sản xuất, bảo đảm nguồn cung thịt lợn phục vụ thị trường cuối năm, dịp Tết Nguyên đán sắp tới cũng như duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động.

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, nguyên nhân chính khiến giá lợn hơi giảm mạnh là do lượng lợn tái đàn từ đầu năm đồng loạt đến kỳ xuất chuồng trong quý III và quý IV, làm nguồn cung tăng nhanh trong khi sức mua chưa tương xứng. Cùng với đó, lượng thịt lợn nhập khẩu giá rẻ gia tăng đã tạo áp lực cạnh tranh trực tiếp tại phân khúc bếp ăn công nghiệp, nhà hàng và cơ sở chế biến. Ngoài ra, việc cơ quan chức năng phát hiện một số trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi thời gian gần đây cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý tiêu dùng trên thị trường.

Siết chặt phòng dịch, tránh nguy cơ thiệt hại "kép"

Các cơ sở chủ động nguồn con giống thông qua phát triển đàn lợn nái để giảm chi phí đầu vào.

Giữa lúc bài toán giá cả chưa tìm được lời giải, ngành chăn nuôi Hà Tĩnh lại đối mặt với diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Theo số liệu từ cơ quan chức năng, Dịch tả lợn châu Phi hiện đang xảy ra tại 45 thôn thuộc 19 xã, phường trên địa bàn tỉnh, làm hơn 600 con lợn mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy.

Ngành chuyên môn nhận định, từ nay đến cuối năm, nguy cơ dịch tả lợn châu Phi tiếp tục tái phát và lây lan vẫn ở mức cao. Kết quả giám sát chủ động của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy tỷ lệ lưu hành mầm bệnh ngoài môi trường còn lớn; kết hợp với thời tiết diễn biến thất thường làm suy giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi. Đặc biệt, nhu cầu vận chuyển, giết mổ và buôn bán lợn phục vụ thị trường cuối năm, Tết Nguyên đán 2027 đang tăng cao, trong khi dịch bệnh tại nước bạn Lào diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập qua các cửa khẩu, đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới.

Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, chính quyền các địa phương đang huy động nguồn lực khoanh vùng, dập dịch trong diện hẹp; tăng cường kiểm tra tại các điểm thu gom, giết mổ và xử lý nghiêm hành vi bán chạy lợn bệnh, vứt xác động vật ra môi trường. Tại khu vực biên giới, lực lượng chức năng siết chặt kiểm soát, ngăn chặn tình trạng nhập lậu và hợp thức hóa nguồn gốc lợn qua biên giới.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng phòng Thú y, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh) khuyến cáo, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan quản lý, người chăn nuôi cần nâng cao ý thức phòng dịch; chọn con giống rõ nguồn gốc, tiêm phòng đầy đủ và tiêu độc khử trùng chuồng trại thường xuyên. Người dân tuyệt đối không giấu dịch, không mua bán lợn bệnh và phải khai báo ngay cho chính quyền khi phát hiện dấu hiệu bất thường trên đàn vật nuôi.

Trước những biến động hiện nay, cơ quan chuyên môn cũng lưu ý các trang trại, hộ chăn nuôi cần bám sát diễn biến thị trường để cân đối quy mô tái đàn hợp lý, tránh tâm lý bán tháo hoặc treo chuồng ồ ạt gây thiếu hụt nguồn cung cục bộ khi thị trường hồi phục. Các cơ sở nên chủ động nguồn con giống tại chỗ, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp sẵn có tại địa phương để hạ giá thành đầu vào, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn sinh học để phòng ngừa các bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi, tai xanh, tránh rơi vào cảnh thiệt hại "kép".

Về giải pháp căn cơ, Hà Tĩnh tiếp tục định hướng phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, an toàn sinh học gắn với liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững.