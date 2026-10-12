Người chăn nuôi đón cơ hội thị trường cuối năm

Chăn nuôi Lâm Đồng phát triển ổn định góp phần bảo đảm sản lượng thịt các loại cung ứng ra thị trường

Cuối năm là thời điểm diễn ra nhiều dịp lễ hội, đặc biệt là Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ thịt và các sản phẩm từ chăn nuôi tăng cao. Các loại thịt như heo, bò, gà, vịt, cùng với các sản phẩm chế biến như giò chả, xúc xích, lạp xưởng trở thành những mặt hàng chủ lực trong bữa ăn gia đình. Điều này mang lại cơ hội lớn cho các hộ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi Lâm Đồng.

Theo ông Vũ Văn Khang - chủ Trang trại chăn nuôi heo Khang Thọ, (thôn Phú Lợi, xã Quảng Phú), hiện trang trại đang nuôi khoảng 25.000 heo. Số heo này chủ yếu phục vụ thị trường chăn nuôi cuối năm của người dân ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ông Khang nhận định, giá heo thịt có xu hướng tăng lên nhưng không nhiều, không đột biến dịp cuối năm. Đón cơ hội này, đồng hành với người chăn nuôi cả nước, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt phương châm chăn nuôi an toàn, heo thịt không kháng sinh chất cấm nhằm nâng cao sức khỏe của người tiêu dùng. Trang trại sử dụng các phương pháp nuôi công nghệ cao, từ việc cung cấp thức ăn, nước uống, kiểm soát môi trường sống, đến chăm sóc và giám sát sức khỏe đàn vật nuôi qua hệ thống bán tự động, tự động.

Đàn dê của tỉnh Lâm Đồng 9 tháng năm 2026 mức 122.000 con, đạt 106,09% so kế hoạch năm

Theo ông Nguyễn Tăng Hưng, thôn Bắc Sơn, xã Đắk Mil, gia đình đã duy trì việc chăn nuôi gia cầm từ nhiều năm nay. Hai năm qua, tình hình giá cả vật tư, thức ăn chăn nuôi ổn định hơn nên ông duy trì phát triển chăn nuôi các loại gia cầm. Trong đó, chủ yếu là vịt, hiện gia đình có 7.000 con vịt bắc kinh siêu thịt. Cứ trên 2 tháng gia đình xuất bán một lứa với mức giá khoảng 45.000 đồng/kg, trung bình lãi khoảng 7.000 đồng/con vịt. Ông Hưng hi vọng, với 7.000 con vịt sắp tới có mức lãi 50 triệu đồng.

Tương tự, bà Võ Thị Ánh Tuyết, đại diện một cơ sở chăn nuôi gà ở thôn 4, xã Đạ Huoai cho rằng, cơ hội tăng thu nhập dịp cuối năm là lớn, do đó, để tận dụng cơ hội, trang trại đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ bây giờ. Cụ thể, như đối với chuồng trại, khâu con giống, thức ăn, đến công tác chăm sóc và phòng chống dịch bệnh. Trang trại hiện đang nuôi khoảng 33.000 con gà, dự kiến tới đây sẽ tăng lên khoảng 35.000 con.

Chăn nuôi heo tại trang trại chăn nuôi heo Khang Thọ, thôn Phú Sơn, xã Quảng Phú

Năm 2026, mặc dù dịch bệnh nguy hiểm vẫn xảy ra nhưng đàn vật nuôi của tỉnh phát triển khá ổn định. Ông Nguyễn Viết Vui - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết: Lâm Đồng hiện có đàn trâu 27.500 con, đạt 101,85% kế hoạch năm; đàn bò 325.000 con, đạt 102,17% kế hoạch năm; đàn heo 1,58 triệu con, đạt 99,37% kế hoạch năm; đàn dê 122.000 con, đạt 106,09% so với kế hoạch. Tổng đàn gia súc tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Lâm Đồng có tổng đàn gia cầm 25 triệu con, đạt 108% kế hoạch năm, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước; tổng sản lượng thịt hơi các loại 9 tháng đầu năm ước đạt 277.456 tấn đạt 77,6% kế hoạch năm, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước.

Việc người dân, doanh nghiệp, Hợp tác xã tỉnh đẩy mạnh chăn nuôi không chỉ bảo đảm thực phẩm cho tỉnh mà còn góp phần ổn định nguồn cung cho thị trường cả nước. Ngành nông nghiệp và môi trường tích cực triển khai các giải pháp về kiểm tra, kiểm soát tăng hiệu quả phòng, chống dịch bệnh trên động vật thông qua việc tiêm phòng, kiểm dịch, lấy mẫu phân tích, vệ sinh tiêu độc khử trùng bảo đảm chăn nuôi an toàn, hiệu quả.