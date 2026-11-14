Người cha sáng tạo ra 'trò chơi đố vui trên TV' cho con trai

Một người đàn ông họ Hà, hiện sống tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, đã thiết lập tính năng "khóa bằng câu hỏi" trên chiếc tivi tại nhà thông qua công nghệ AI.

Ông Hà, người làm công việc lái xe thuê, lo ngại rằng con trai mình, hiện đang học năm đầu tiên của cấp hai, dành quá nhiều thời gian xem tivi mỗi khi ông vắng nhà. Sau khi bị hạn chế sử dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng, cậu bé đã chuyển sang dành toàn bộ sự chú ý vào chiếc tivi.

Vào tháng Mười, ông Hà đã trình bày ý tưởng của mình với một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) và nhờ nó hỗ trợ xây dựng một chương trình giúp hạn chế thời gian xem tivi của con trai. Dù không phải là chuyên gia lập trình, ông vẫn có thể hoàn thiện hệ thống này bằng cách tinh chỉnh thiết kế và mã nguồn do AI cung cấp.

Chương trình sẽ tự động hiển thị một bài kiểm tra trên màn hình tivi sau mỗi 10 phút xem. Các câu hỏi, bao gồm các môn Tiếng Trung, Toán học và Tiếng Anh, được xây dựng dựa trên sách giáo khoa và chương trình học hiện tại của con trai ông. Nếu trả lời đúng, cậu bé có thể tiếp tục xem tivi. Nếu trả lời sai, cậu bé phải giải thêm các bài tập khác. Hệ thống cũng theo dõi những câu hỏi mà cậu bé làm sai và đưa ra lại dưới nhiều hình thức khác nhau, cho đến khi AI xác định rằng cậu bé đã nắm vững kiến ​​thức đó.

Khi bài kiểm tra lần đầu xuất hiện, con trai ông Hà nhận ra chính cha mình là người tạo ra hệ thống này, đã tìm cách vượt qua các hạn chế bằng cách tắt tivi rồi bật lại. Sau đó, cậu bé thậm chí còn tìm ra cách xóa bỏ hoàn toàn chương trình. Mỗi lần con trai phát hiện ra một lỗ hổng, ông Hà lại cập nhật và cải tiến hệ thống.

Ông Hà cho biết, ông rất ngạc nhiên khi thấy con trai thực sự thích thú với các bài kiểm tra này, và ông dự định sẽ dần dần tăng độ khó lên. Ông giải thích rằng mục tiêu của chương trình không phải là cấm hoàn toàn việc xem tivi. Thay vào đó, ông coi đây là một "cuộc đấu trí" thú vị giữa hai cha con, mỗi khi con trai tìm được cách lách luật, ông lại can thiệp để khắc phục lỗ hổng đó.

Sau khi câu chuyện thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều phụ huynh khác cũng bày tỏ sự quan tâm. Nhiều người đã liên hệ để xin hướng dẫn cách xây dựng một chương trình tương tự, nhưng ông Hà giải thích rằng, do các nhà sản xuất tivi sử dụng những thiết lập và giao thức bảo mật khác nhau, nên cần thêm thời gian để soạn thảo một bản hướng dẫn sử dụng hoàn chỉnh.