'Người cha quốc dân' diễn viên gạo cội Choi Bool Am qua đời ở tuổi 87

Theo Yonhap News, gia đình xác nhận Choi Bool Am qua đời vào khoảng 22 giờ ngày 29/10 khi đang điều trị tại một bệnh viện ở phía tây Seoul.

Ông hưởng thọ 87 tuổi. Sự ra đi của nam diễn viên khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp tiếc thương, bởi ông từng là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

Sinh năm 1939 tại Incheon, Choi Bool Am có tên thật là Choi Young Han. Ông theo học nghệ thuật sân khấu và điện ảnh trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất bằng vở kịch “Hamlet” năm 1959.

Năm 1965, ông gia nhập Đoàn kịch Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc, sau đó bước vào lĩnh vực truyền hình vào năm 1967.

Ảnh: Yonhap News

Tên tuổi Choi Bool Am gắn liền với bộ phim hình sự dài tập “Chief Inspector” của đài MBC, phát sóng từ năm 1971 đến 1989. Trong phim, ông đảm nhận vai thanh tra Park Young Han, nhân vật góp phần đưa hình tượng người cảnh sát chính trực đến gần hơn với công chúng.

Một vai diễn khác giúp ông được yêu mến rộng rãi là người đứng đầu gia đình Kim trong bộ phim truyền hình nông thôn “Country Diaries”.

Tác phẩm phát sóng suốt 22 năm, từ 1980 đến 2002, trở thành một trong những series truyền hình dài nhất Hàn Quốc. Qua những vai diễn người cha điềm đạm, giàu tình cảm và luôn quan tâm đến gia đình, Choi Bool Am dần được khán giả xem như hình ảnh người cha thân thuộc của màn ảnh Hàn.

Ngoài diễn xuất, ông còn được biết đến với vai trò người dẫn chương trình. Từ năm 2011, ông dẫn dắt chương trình ẩm thực “Korean Food Table” của KBS trong 14 năm. Tuy nhiên, sau ca phẫu thuật điều trị thoát vị đĩa đệm vào tháng 3/2025, ông gặp khó khăn trong việc đi lại và phải rời vị trí dẫn chương trình.

Năm 1992, Choi Bool Am từng tham gia chính trường và trở thành nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc nhiệm kỳ thứ 14, phục vụ đến năm 1996 trước khi quay lại hoạt động nghệ thuật.

Tổng thống Lee Jae Myung đã gửi lời chia buồn, gọi cố nghệ sĩ là “người cha của thời đại chúng ta”. Ông cũng nhắc lại những vai diễn đã làm nên hình ảnh người cảnh sát bảo vệ công lý và người cha giàu tình thương của Choi Bool Am.

Với nhiều thế hệ khán giả, Choi Bool Am không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là gương mặt gắn bó với những ký ức truyền hình của Hàn Quốc trong nhiều thập niên.