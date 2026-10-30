'Người cha quốc dân' Choi Bul Am qua đời

Ngày 30/10, tờ Sports Seoul đưa tin diễn viên Choi Bul Am được mệnh danh “người cha quốc dân” của màn ảnh Hàn Quốc, qua đời ở tuổi 87. Sự ra đi của ông khiến nhiều nghệ sĩ bày tỏ tiếc thương.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Choi Bul Am, tên thật là Choi Young Han, qua đời vào khoảng 22h ngày 29/10 tại một bệnh viện ở quận Gangseo, Seoul.

Sau khi thông tin nam diễn viên qua đời được công bố, nhiều nghệ sĩ gửi lời chia buồn và bày tỏ sự tiếc nuối trước mất mát của ngành giải trí Hàn Quốc.

Nhạc sĩ Yoon Il Sang đăng tải lời tiễn biệt trên mạng xã hội. Anh gọi Choi Bul Am là “người cha vĩnh cửu”. Anh chia sẻ tiền bối đã đồng hành cùng khán giả từ thuở thơ ấu. Do đó, sự ra đi của Choi Bul Am mang lại cảm giác hụt hẫng, như thể một người thân quen đã gắn bó suốt cuộc đời vừa rời xa.

Diễn viên Choi Bul Am qua đời ở tuổi 87. Ảnh: MBC.

Yoon Il Sang cũng nhấn mạnh Choi Bul Am không chỉ là diễn viên ghi dấu ấn trong một thời kỳ, mà còn là người sống cùng nhiều thế hệ khán giả qua từng giai đoạn của cuộc đời. Ông để lại sự ấm áp trong trái tim công chúng.

Ca sĩ Lim Hyung Joo cũng không giấu được nỗi đau buồn trước sự ra đi của Choi Bul Am. Hai người có mối quan hệ thân thiết. Nam ca sĩ thường gọi cố diễn viên là chú, trong khi gọi vợ ông, nữ diễn viên Kim Min Ja, là dì.

Lim Hyung Joo chia sẻ anh không ngờ cuộc trò chuyện trong một lần đến thăm Choi Bul Am ở bệnh viện vài tháng trước lại trở thành lời chào cuối cùng. “Tôi không thể tin được, chỉ biết để nước mắt tuôn rơi”, nam ca sĩ viết.

Lim Hyung Joo cho biết Choi Bul Am luôn trân trọng những ca khúc anh thể hiện. Ông Choi thậm chí trực tiếp đến dự các buổi biểu diễn của Lim Hyung Joo. Lim Hyung Joo bày tỏ lòng biết ơn khi cố diễn viên đã trở thành người cha ấm áp đối với nhiều khán giả.

Sinh thời, ông là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Hàn Quốc. Ra mắt với vở kịch Hamlet năm 1959, Choi Bul Am có sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ. Ông ghi dấu ấn qua những vai diễn gần gũi, giàu tình cảm.

Trong đó, vai trưởng cảnh sát Park Young Han chính trực trong bộ phim truyền hình Chief Inspector của đài MBC và nhân vật Chủ tịch Kim nhân hậu trong Country Diaries là những vai diễn tiêu biểu, góp phần xây dựng hình ảnh người cha đáng kính của ông trên màn ảnh.

Ngoài ra, Choi Bul Am còn tham gia nhiều tác phẩm như You and Me, Eyes of Dawn, The Age of Heroes, Princess Hours và Gourmet...

Từ 2011, ông đảm nhận vai trò dẫn chương trình The Table with Koreans trên kênh KBS 1TV. Thông qua chương trình, nam diễn viên đưa khán giả khám phá văn hóa ẩm thực và những câu chuyện đời thường của người dân Hàn Quốc.