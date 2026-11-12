Người cha nhẫn tâm chôn sống đứa con mới 11 tháng tuổi gây chấn động nước Mỹ

Cậu bé 11 tháng tuổi mất tích đã 1 ngày. Gần 100 sĩ quan từ nhiều cơ quan chức năng đã tham gia tìm kiếm. Trong lúc chạy đua với thời gian, giới chức có được một thông tin vô cùng quan trọng: cha của cậu bé Koah Sharp mới 11 tháng tuổi là người cuối cùng ở bên cạnh cậu.

Khi một đội tìm kiếm rà soát khu rừng ở bang Nam Carolina gần nhà ông nội của đứa bé, một mảng đất mới bị xới lên phủ đầy lá thông đã thu hút sự chú ý của họ. Khi các nhà điều tra bắt đầu thăm dò mảng đất đó, một âm thanh vang lên khiến cho mọi người nhẹ nhõm: đó là tiếng khóc thét của một đứa bé.

Cảnh sát trưởng hạt Lexington - Jay Koon cho biết hôm 10/11 rằng cậu bé Koah được tìm thấy dưới lòng đất khoảng 30 cm trong một chiếc lồng nhốt chó được quấn trong một chiếc khăn. Điều kỳ diệu là chiếc khăn đã tạo ra một khoảng không khí nhỏ để cậu bé thở được.

Giới chức cho biết cha của cậu bé là Michael Comer, là người cuối cùng ở bên cạnh đứa bé và hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự, bao gồm cả tội âm mưu giết người.

Theo lời Jay Koon, sáng ngày 9/11, cậu bé Koah đang được bà nội trông nom khi người cha 25 tuổi của cậu bé đến. Bà ấy rời đi để làm việc vặt, và bà dự định ở lại với đứa trẻ cho đến khi có người trông trẻ khác đến. Nhưng khi người trông trẻ đến, họ không thấy Koah lẫn cha của cậu bé đâu.

Khu vực nơi cảnh sát tìm kiếm cậu bé - Ảnh: WACH

“Tôi có linh cảm xấu rằng có điều gì đó không ổn” - Patricia Comer, bà nội của Koah, nói với đài truyền hình WACH. Bà nói với đài truyền hình rằng bà đã lo lắng và gọi số khẩn cấp 911 của cảnh sát.

Vụ mất tích đã dẫn đến một cuộc tìm kiếm quy mô lớn của lực lượng thực thi pháp luật từ nhiều cơ quan, với khoảng 100 sĩ quan cảnh sát toả đi tìm kiếm đứa bé.

Cảnh sát đã đến nhà bố của Comer, nằm "ngay trên cùng con phố" với nhà mẹ anh ta, và thấy cửa mở trong khi "đồ dùng của em bé ở trong nhà, nhưng không thấy Michael hay đứa bé đâu cả" - cảnh sát trưởng cho biết. Vì Comer không có xe nên họ không thể phát lệnh báo động và họ tiếp tục cuộc tìm kiếm khẩn cấp để tìm Koah.

Cảnh sát đã tìm thấy đoạn phim giám sát về Comer vào chiều 9/11, nhưng không thấy đứa con nhỏ của anh ta.

Các nhân viên thực thi pháp luật đã tìm thấy Comer vào tối 9/11 trong một nhà kho ở Batesburg-Leesville và bắt giữ anh ta với cáo buộc trộm cắp và chống lại lệnh bắt giữ.

Khoảng 1 giờ 30 chiều ngày 10/11, một nhóm tìm kiếm tiếp tục tìm kiếm đứa trẻ 11 tháng tuổi gần nhà của cha Comer, nơi họ đã đến một ngày trước đó. Cách ngôi nhà không xa, vào rừng tầm khoảng 50 thước, có một mảng đất bị xáo trộn khiến các nhà điều tra phải xem xét kỹ hơn.

“Và khi họ thăm dò mảnh đất và bắt đầu đào, có thể nghe thấy tiếng cậu bé Koah đang khóc. Vì vậy, cuộc đua giải cứu đã bắt đầu. Mọi người ào xuống đó để cố gắng đưa đứa bé ra ngoài" - cảnh sát trưởng Jay Koon tường thuật lại.

Ông cho biết họ đã tìm thấy cậu bé Koah bị chôn trong một chiếc cũi dành cho chó, được quấn trong một chiếc khăn tắm khi đứa bé đang “bám víu vào sự sống và đang khóc”.

Người cha Michael Comer và cậu bé Koah Sharp - Ảnh: Cảnh sát địa phương

Cảnh sát trưởng Koon ước tính rằng cậu bé Koah có thể đã ở dưới lòng đất khoảng 24 giờ dựa trên đoạn phim an ninh cho thấy Comer di chuyển mà không có đứa bé theo. Chiếc khăn được bọc trong chiếc cũi chó đã tạo ra một “bong bóng” giúp đứa bé có đủ không khí để sống sót, kết hợp với nhiệt độ mát hơn đã mang lại cho Koah cơ hội chiến đấu với tử thần.

Koah ngay lập tức được đưa đến bệnh viện địa phương. Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết cậu bé đã được xuất viện vào tối ngày 10/11 và dự kiến ​​sẽ bình phục hoàn toàn.

Theo văn phòng cảnh sát trưởng, ngườu cha Comer đang phải đối mặt với cáo buộc âm mưu giết người, có hành vi trái pháp luật đối với trẻ em, can thiệp vào việc giam giữ và trộm cắp.

Cảnh sát cho biết gần đây "rõ ràng có một số vấn đề" giữa Comer và mẹ của cậu bé Koah, nhưng không nói rõ chúng là gì.

Hồ sơ tòa án bang Nam Carolina cho thấy Comer đã nhận tội vào đầu năm nay với các cáo buộc hình sự bao gồm hành hung và bạo lực gia đình.

Comer hiện đang bị giam giữ và có phiên trình diện đầu tiên trước toà vào ngày 12/11. Hiện chưa rõ liệu Comer có đại diện pháp lý hay không. Cơ quan chức năng vẫn chưa công bố động cơ gây ra vụ án chấn động này của người cha.

Người cha Michael Comer khi bị bắt - Ảnh: Cảnh sát địa phương