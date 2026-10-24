Người cha lĩnh án 20 năm tù bật khóc khi nghe hai con gọi 'Bố ơi!'

Hai đứa trẻ 12 tuổi và 10 tuổi kiên nhẫn chờ ngoài phòng xử để được gặp người cha vừa lĩnh án 20 năm tù vì ma túy. Tiếng gọi "Bố ơi!" khiến người đàn ông bật khóc. Cuộc gặp ngắn ngủi khép lại bằng những ánh mắt dõi theo đầy lưu luyến.

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