Người cha dùng AI khiến tivi cứ 10 phút lại ra đề kiểm tra trẻ

Theo The Paper, người thực hiện là ông Hà, có con trai đang học lớp 7. Do thường xuyên vắng nhà vì công việc, trong khi vợ cũng bận việc, ông lo con ở nhà một mình sẽ xem tivi quá lâu. Thay vì cấm con sử dụng thiết bị, ông nghĩ đến việc tạo một ứng dụng biến thời gian giải trí thành trò chơi hỏi đáp.

Dù không phải lập trình viên chuyên nghiệp, ông nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ xây dựng ứng dụng. Từ lúc nêu ý tưởng đến khi có phiên bản thử nghiệm đầu tiên, quá trình này mất khoảng hai ngày.

Ứng dụng được cài trên tivi thông minh Xiaomi. Ông Hà kích hoạt chế độ nhà phát triển (Developer Mode), sau đó cấp các quyền cần thiết để ứng dụng hoạt động. Khi trẻ xem tivi đủ 10 phút, ứng dụng sẽ hiển thị câu hỏi và tạm dừng nội dung đang phát.

Câu hỏi sẽ tự động xuất hiện sau 10 phút xem tivi, trẻ phải trả lời đúng để tiếp tục xem.

Câu hỏi tập trung vào các môn Ngữ văn, Toán và tiếng Anh, dựa trên chương trình học của con. Người cha chụp ảnh bìa sách giáo khoa và mục lục gửi cho AI để tạo nội dung, sau đó điều chỉnh độ khó cho phù hợp. Ông cũng đã bổ sung câu hỏi luyện nói tiếng Anh.

Ngay khi các câu hỏi xuất hiện, cậu bé đã nhanh chóng nhận ra cách kiểm soát của cha và thử tắt nguồn, khởi động lại tivi để vượt qua ứng dụng. Tuy nhiên, ông Hà đã khắc phục bằng cách thiết lập để câu hỏi xuất hiện ngay khi tivi khởi động.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đề nghị người cha hướng dẫn cách tạo ứng dụng tương tự. Tuy nhiên, ông chưa sẵn sàng công bố cách làm vì còn lo ngại vấn đề an toàn, quyền riêng tư và khả năng tương thích với các thiết bị khác. Ông cũng cân nhắc khả năng phát triển ứng dụng thành sản phẩm.

Các câu hỏi tập trung vào các môn toán, văn, tiếng Anh sẽ tự động thay đổi nếu trẻ trả lời sai.

Cơ chế hoạt động của chiếc tivi được tùy chỉnh cũng khiến nhiều người tò mò. Theo phân tích của trang tin Kuaikeji, giải pháp này không yêu cầu thay thế hệ điều hành hay ghi đè firmware gốc của tivi. Thay vào đó, người dùng cài một ứng dụng riêng trên nền tảng Android, sau đó cấp các quyền cần thiết để ứng dụng chạy nền, tự khởi động và hiển thị cửa sổ nổi trên nội dung đang phát.

Nhờ các quyền này, ứng dụng có thể theo dõi thời gian xem và hiển thị câu hỏi khi đủ 10 phút mà không cần can thiệp sâu vào phần mềm hệ thống. Tuy nhiên, đây là phân tích về cơ chế kỹ thuật, chưa phải thông tin được xác nhận từ người tạo ứng dụng.

Việc cấp quyền chạy nền, tự khởi động và hiển thị trên ứng dụng khác cũng tiềm ẩn rủi ro nếu phần mềm không rõ nguồn gốc. Người dùng không nên cài ứng dụng lạ hoặc cấp quyền truy cập hệ thống khi chưa kiểm tra độ an toàn.

Ngoài ra, cơ chế này phụ thuộc vào hệ điều hành và chính sách cấp quyền của từng thiết bị, nên không thể mặc định hoạt động trên mọi mẫu tivi thông minh.