Người cao tuổi Yên Sở tích cực góp sức xây dựng đô thị văn minh

Thời gian qua, Hội Người cao tuổi phường Yên Sở đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi, động viên người cao tuổi; văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của hội viên.

Lãnh đạo phường tặng hoa chúc mừng Hội NCT phường Yên Sở. Ảnh: PV

Phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” tiếp tục được triển khai sâu rộng. Nhiều hội viên người cao tuổi tích cực tham gia công tác xã hội, công tác tại tổ dân phố; vận động con cháu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị văn minh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Sở Nguyễn Minh Tâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Hội Người cao tuổi phường đạt được trong năm 2026. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Hội đã chủ động bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, phối hợp với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố tổ chức Hội và chăm lo đời sống hội viên.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Yên Sở phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm đề nghị Hội Người cao tuổi phường tiếp tục phát huy vai trò, kinh nghiệm và uy tín của người cao tuổi; đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, nhất là bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đô thị văn minh.

Với tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Sở tin tưởng các hội viên tiếp tục là những tấm gương trong gia đình và cộng đồng, vận động con cháu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách; đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng phường Yên Sở ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển.

Phường Yên Sở đã tặng 14 giấy khen cho cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Tuổi cao - Gương sáng". Ảnh: PV

Nhân dịp này, phường Yên Sở trao 14 giấy khen tặng các cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” và 52 suất quà cho hội viên Hội Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.