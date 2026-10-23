Người cao tuổi xã Vạn Hưng tích cực làm kinh tế

Phát huy kinh nghiệm và tinh thần vượt khó, nhiều người cao tuổi (NCT) ở xã Vạn Hưng tích cực lao động, lựa chọn những mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với sức khỏe và điều kiện gia đình. Qua đó, mang lại nguồn thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hiệu quả mô hình nuôi bò 3B

Cách đây 4 năm, được một người bạn giới thiệu, ông Phùng Văn Dũng (thôn Xuân Đông) mua một cặp bò 3B khoảng 6 - 7 tháng tuổi về nuôi thử nghiệm. Qua quá trình chăm sóc, nhận thấy giống bò này tăng trọng tốt, phù hợp với điều kiện chăn nuôi của gia đình, ông quyết định lựa chọn bò 3B để phát triển mô hình bò thịt.

Ông Phùng Văn Dũng chăm sóc cặp bò 3B.

Ông chủ động tìm hiểu về đặc tính, chế độ dinh dưỡng và cách chăm sóc phù hợp. Ngoài tích trữ rơm và trồng khoảng 300m² cỏ voi để chủ động nguồn thức ăn xanh, hằng ngày, ông còn nấu cháo với rau rồi trộn thêm cám viên để bổ sung dinh dưỡng cho bò. Nhờ chăm sóc đúng cách, cặp bò phát triển khỏe mạnh, tăng trọng tốt.

Ông Phùng Văn Dũng trồng cỏ để tạo nguồn thức ăn chủ động cho bò.

Ông Dũng cho biết, hiện nay, một cặp bò giống có giá khoảng 44 triệu đồng. Sau 12 tháng chăm sóc, bò được xuất bán với giá 98 triệu đồng; sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu về khoảng 34 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông tận dụng phân bò để bón cho diện tích trồng cỏ và ruộng lúa của gia đình giúp giảm chi phí sản xuất. “Tôi không đầu tư mở rộng mà tập trung chăm sóc kỹ để bò phát triển tốt, đạt trọng lượng rồi xuất bán. Cứ bán cặp này, tôi lại mua cặp khác về nuôi. Nuôi số lượng vừa phải phù hợp với sức khỏe của người lớn tuổi, không quá vất vả mà vẫn có thêm thu nhập cho gia đình”, ông Dũng chia sẻ.

Thêm thu nhập từ trồng rau

Sau khi nghỉ làm tại hợp tác xã nông nghiệp, năm 1977, ông Huỳnh Quang Liên (thôn Xuân Vinh) chuyển sang làm nhiều công việc khác để phát triển kinh tế gia đình. Đến năm 1980, nhận thấy đất ở địa phương phù hợp với việc trồng rau, vợ chồng ông bắt đầu phát triển mô hình trồng rau theo hướng hữu cơ. Hiện nay, gia đình ông duy trì khoảng 800m² trồng các loại rau như: Rau muống, quế, cải, húng, tần ô, xà lách…

Ông Huỳnh Quang Liên chăm sóc những luống rau.

Để có những luống rau xanh tốt, vợ chồng ông tự làm đất, lên luống, gieo hạt, cấy rau và chăm sóc. Tùy từng loại rau, sau khi trồng khoảng 1 - 2 tháng là có thể cho thu hoạch. Trong quá trình canh tác, gia đình ông ưu tiên sử dụng phân hữu cơ để bón cho rau, vừa bổ sung dinh dưỡng cho đất, vừa góp phần nâng cao chất lượng rau, hạn chế việc sử dụng phân bón hóa học. Nhờ đó, rau của gia đình ông được người dân trong khu vực tin tưởng, lựa chọn. Bên cạnh đó, gia đình còn trồng lúa trên diện tích 6.000m², sản xuất 2 vụ/năm. Từ hai nguồn sản xuất, mỗi năm gia đình ông thu về khoảng 57 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Mô hình sản xuất với quy mô phù hợp cũng giúp vợ chồng ông duy trì lao động, tạo thêm thu nhập.

Mô hình trồng rau của ông Huỳnh Quang Liên vừa tận dụng lợi thế đất đai vừa tạo thêm nguồn thu nhập.

Ngoài ra, ông Liên còn tham gia công tác tại địa phương với vai trò Chi hội phó Chi hội NCT thôn Xuân Vinh. Ông tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các phong trào, hoạt động của hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và phát huy vai trò NCT tại địa phương.

Ông PHẠM VĂN QUYỆN - Chủ tịch Hội NCT xã Vạn Hưng: Nhiều hội viên trên địa bàn xã dù tuổi cao vẫn tích cực lao động, phát triển kinh tế với những mô hình phù hợp sức khỏe và điều kiện gia đình. Tiêu biểu như mô hình nuôi bò 3B của ông Phùng Văn Dũng, trồng rau kết hợp trồng lúa của ông Huỳnh Quang Liên. Những mô hình này không chỉ tạo thêm thu nhập, cải thiện đời sống mà còn giúp NCT phát huy kinh nghiệm, kiến thức trong lao động sản xuất và góp phần thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế trong hội viên NCT.