Người cao tuổi xã Phù Đổng lan tỏa tinh thần sống vui -khỏe -có ích

Sáng 16-10, Hội Người cao tuổi và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phù Đổng tổ chức Khai mạc Hội khỏe Người cao tuổi năm 2026.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền cùng các đại biểu tặng cờ cho các đơn vị tham gia Hội khỏe. Ảnh: Nguyễn Sơn

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng Nguyễn Đức Thể cho biết, Hội khỏe Người cao tuổi năm 2026, tạo sân chơi bổ ích để người cao tuổi giao lưu, học hỏi, nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường tình đoàn kết giữa các chi hội. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của người cao tuổi trong đời sống cộng đồng, phát huy tinh thần sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích.

Tiết mục dưỡng sinh của người cao tuổi xã Phù Đổng biểu diễn khai mạc tại hội khỏe. Ảnh: Nguyễn Sơn

Hội khỏe năm nay có sự tham gia của gần 200 vận động viên đến từ các chi hội Người cao tuổi trên địa bàn xã, các tiết mục: Dưỡng sinh, dân vũ, bóng chuyền hơi, cờ tướng, bóng bàn thể hiện tinh thần lạc quan, sống khỏe, góp phần đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”

Các vận động viên nam tham gia thi đấu bóng chuyền hơi. Ảnh PV

Các vận động viên nữ tham gia thi đấu bóng chuyền hơi. Ảnh PV

Trên tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, các vận động viên đã thi đấu nhiệt tình, thể hiện sự dẻo dai, khéo léo, bản lĩnh và kinh nghiệm.

Các vận động viên tranh tài môn Bóng bàn. Ảnh: PV

Kết thúc hội khỏe, Ban Tổ chức đã tổng kết, trao giải cho các đội bóng, các đôi vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc ở từng nội dung.

Giám đốc Trung tâm Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Khúc Mạnh Tuấn trao giải cho các đội thi xuất sắc. Ảnh: PV

Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Phù Đổng Phạm Ngọc Quang trao giải cho các đội thi tham gia môn bóng Chuyền hơi. Ảnh: PV