Người cao tuổi xã Phù Đổng lan tỏa tinh thần sống vui -khỏe -có ích
Hội khỏe Người cao tuổi xã Phù Đổng (Hà Nội) năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tạo sân chơi bổ ích để người cao tuổi giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết giữa các chi hội.
Sáng 16-10, Hội Người cao tuổi và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phù Đổng tổ chức Khai mạc Hội khỏe Người cao tuổi năm 2026.
Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng Nguyễn Đức Thể cho biết, Hội khỏe Người cao tuổi năm 2026, tạo sân chơi bổ ích để người cao tuổi giao lưu, học hỏi, nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường tình đoàn kết giữa các chi hội. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của người cao tuổi trong đời sống cộng đồng, phát huy tinh thần sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích.
Hội khỏe năm nay có sự tham gia của gần 200 vận động viên đến từ các chi hội Người cao tuổi trên địa bàn xã, các tiết mục: Dưỡng sinh, dân vũ, bóng chuyền hơi, cờ tướng, bóng bàn thể hiện tinh thần lạc quan, sống khỏe, góp phần đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”
Trên tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, các vận động viên đã thi đấu nhiệt tình, thể hiện sự dẻo dai, khéo léo, bản lĩnh và kinh nghiệm.
Kết thúc hội khỏe, Ban Tổ chức đã tổng kết, trao giải cho các đội bóng, các đôi vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc ở từng nội dung.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nguoi-cao-tuoi-xa-phu-dong-lan-toa-tinh-than-song-vui-khoe-co-ich-1761465.html