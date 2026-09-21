Người cao tuổi xã Lưu Vệ phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng”

Mô hình chăn nuôi của ông Bùi Đức Thành, thôn Khang Lượng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Nguyễn Huy Toàn, Chủ tịch Hội NCT xã Lưu Vệ cho biết: “Toàn xã có gần 6.000 hội viên NCT, sinh hoạt tại 16 chi hội. Thời gian qua, Hội NCT xã Lưu Vệ luôn chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, tích cực tham gia các phong trào thi đua, nhất là phong trào phát triển kinh tế. Nhiều hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước nâng cao thu nhập cho gia đình. Không chỉ trực tiếp lao động sản xuất, NCT còn tích cực động viên con cháu mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm, lựa chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp, góp phần xây dựng những mô hình sản xuất hiệu quả”.

Với phương châm “còn sức khỏe, còn cống hiến”, nhiều hội viên dù tuổi đã cao vẫn miệt mài bám đất, bám đồng, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Điển hình như mô hình chăn nuôi của ông Bùi Đức Thành, thôn Khang Lượng. Nắm bắt nhu cầu tiêu thụ thực phẩm sạch của thị trường, ông Thành mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại khép kín quy mô lớn. Hiện trang trại duy trì thường xuyên 20 lợn nái sinh sản và khoảng 300 lợn thương phẩm. Mỗi năm, cơ sở xuất chuồng trên 70 tấn lợn hơi, sau khi trừ chi phí cho thu lãi 600 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho gia đình, mô hình của ông còn tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động địa phương với mức thu nhập 10 triệu đồng/người/tháng.

Một tấm gương tiêu biểu khác về tinh thần dám nghĩ, dám làm là ông Bùi Xuân Căn ở thôn Phong Lượng. Nhận thấy vùng đất trũng của địa phương cấy lúa kém hiệu quả, năm 2015, ông Căn đã mạnh dạn cải tạo thành khu vực nuôi ốc nhồi. Đến nay, quy mô mặt nước nuôi thả đã mở rộng lên 5.000m2, cung cấp ốc giống và ốc thương phẩm chất lượng ra thị trường, thu lãi hơn 100 triệu đồng/năm. Tận dụng diện tích bờ bao và đất vườn xung quanh, ông trồng thêm 400 gốc chuối, lợi nhuận 50 triệu đồng/năm.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, NCT xã Lưu Vệ tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong các phong trào xã hội. Tại các khu dân cư, hội viên NCT luôn gương mẫu đi đầu, tích cực vận động gia đình, dòng họ chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước thôn xóm. Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hội viên NCT cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng địa phương, vận động Nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Với uy tín và sự từng trải, nhiều hội viên tham gia trực tiếp vào tổ hòa giải ở cơ sở, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, hội cũng đặc biệt chú trọng công tác chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Điểm sáng nổi bật của Hội NCT xã Lưu Vệ là việc xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình câu lạc bộ (CLB). Toàn xã hiện có 9 CLB liên thế hệ tự giúp nhau và 10 CLB dưỡng sinh, thu hút gần 800 hội viên tham gia. Thông qua mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau, nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập; đồng thời được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe định kỳ tại nhà.

Những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, hội viên NCT xã Lưu Vệ đã và đang góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương, khẳng định vị thế, vai trò của “cây cao bóng cả” trong công cuộc đổi mới và xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.