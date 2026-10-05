Người cao tuổi xã Khánh Yên nêu gương sáng

Xã Khánh Yên hiện có khoảng 1.800 người cao tuổi, trong đó, hơn 1.400 người là hội viên Hội người cao tuổi. Sau sắp xếp, tổ chức Hội từng bước ổn định, các chi hội duy trì hoạt động, trở thành nơi để hội viên giao lưu, chia sẻ và tiếp tục phát huy vai trò trong cuộc sống.

Một trong những dấu ấn rõ nét của người cao tuổi Khánh Yên là sự gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới. Tại các thôn, bản, từ giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm đến làm đường, hiến đất, hiến công… đều có sự chung tay của người cao tuổi.

Bằng uy tín và kinh nghiệm, người cao tuổi không chỉ gương mẫu thực hiện mà còn vận động gia đình, dòng họ và Nhân dân cùng tham gia. Những việc làm thiết thực ấy góp phần tạo nên những đổi thay tích cực ở khu dân cư.

Đã thành thông lệ, chiều Chủ nhật hằng tuần, hội viên người cao tuổi Chi hội người cao tuổi thôn Làn, lại tập trung dọn dẹp, vệ sinh gần 2 km tuyến đường nội thôn.

Bà Nguyễn Thị Chắp - Chi hội trưởng chia sẻ: “Nhiều năm nay, chúng tôi luôn duy trì hoạt động quét dọn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Hội viên có người khỏe, người yếu nhưng ai cũng phấn khởi, hào hứng tham gia”.

Không chỉ góp sức xây dựng nông thôn, người cao tuổi còn tích cực tham gia “giữ lửa” văn hóa. Là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, xã Khánh Yên vẫn lưu giữ nhiều nét đẹp truyền thống. Người cao tuổi hiểu rõ trách nhiệm và tích cực tham gia gìn giữ, truyền dạy tiếng nói, trang phục, dân ca, phong tục, tập quán cho thế hệ trẻ. Cùng với đó, vận động con, cháu và người dân xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh.

Bà Ma Thị Trường - hội viên Chi hội người cao tuổi thôn Liêm Phú là người tiên phong trong việc bảo tồn, giữ gìn nghề may trang phục truyền thống của người Tày. Từ tâm niệm lưu giữ và truyền nghề, bà Trường đã đứng ra thành lập Tổ cắt may với hàng chục thành viên, gồm nhiều lứa tuổi tham gia. Mỗi năm, Tổ sản xuất vài trăm bộ trang phục truyền thống, mang lại nguồn thu ổn định cho các hội viên lúc nông nhàn.

Từ việc giữ gìn văn hóa, đời sống tinh thần của người cao tuổi cũng ngày càng phong phú. Các câu lạc bộ văn nghệ, dân vũ, dưỡng sinh, thể dục - thể thao được duy trì thường xuyên, tạo sân chơi để hội viên giao lưu, rèn luyện sức khỏe và sống vui, sống khỏe.

Công tác chăm sóc người cao tuổi cũng luôn được địa phương quan tâm. Hiện nay, 100% người cao tuổi trên địa bàn xã có thẻ bảo hiểm y tế.

Trong 5 năm qua, hơn 9.000 lượt người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ; hơn 200 lượt người được hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt. Công tác chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi, động viên người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn được duy trì thường xuyên.

Không chỉ là những người được chăm lo, người cao tuổi còn có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Toàn xã hiện có 20 hội viên làm kinh tế giỏi và trên 100 người cao tuổi tham gia công tác tại các thôn, bản, tích cực hòa giải, tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bằng kinh nghiệm, uy tín và sự gương mẫu, người cao tuổi xã Khánh Yên đang từng ngày góp sức xây dựng quê hương, gìn giữ những giá trị tốt đẹp. “Tuổi cao, gương sáng” - từ những việc làm bình dị, mỗi ngày, người cao tuổi xã Khánh Yên đang tiếp tục lan tỏa những giá trị đẹp, trở thành điểm tựa của gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.