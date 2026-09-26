Người cao tuổi vùng miền núi thuộc diện nào được hưởng trợ cấp hưu trí?

Người cao tuổi vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội chuẩn là 540.000 đồng/tháng (theo quy định nâng mức trợ cấp mới nhất), ngoài ra còn được cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí 100%.

Theo Bộ Y tế, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tiếp tục mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, sinh sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội cho người hưởng.

Từ ngày 1/7/2025, thực hiện Nghị định số 176/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về trợ cấp hưu trí xã hội, chính sách trợ cấp hưu trí xã hội được thực hiện theo quy định của Luật BHXH năm 2024. Theo đó, người từ đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng hoặc đang hưởng ở mức thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội và đáp ứng các điều kiện theo quy định được hưởng trợ cấp; đồng thời mở rộng đối tượng từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mức trợ cấp hưu trí xã hội hiện hành là 500.000 đồng/người/tháng. Đến tháng 7/2026, cả nước có khoảng 2,5 triệu người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Về mức trợ cấp mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng đã được nâng lên 540.000 đồng/người/tháng, tương ứng mức tăng 8% từ 5/10/2026.

Chính sách an sinh xã hội nói chung, trợ giúp xã hội nói riêng sẽ tiếp tục được điều chỉnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và khả năng huy động ngân sách cho an sinh xã hội.

Về độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng phương án sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, trong đó đề xuất phương án điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

Như vậy, theo Bộ Y tế, chính sách trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội đối với người cao tuổi trong thời gian qua đã từng bước được mở rộng cả về đối tượng, độ tuổi thụ hưởng và mức trợ cấp. Việc giảm độ tuổi từ 90 xuống 85 tuổi, 80 tuổi, 75 tuổi và hiện nay mở rộng đến nhóm từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là quá trình thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi và mục tiêu từng bước mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội.

Như vậy, bạn thuộc hộ cận nghèo nên được hưởng chế độ hưu trí xã hội. Thủ tục bạn làm theo hướng dẫn của UBND xã nơi cư trú