Người cao tuổi Vĩnh Long và những giá trị không tuổi

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Hồ Thị Thu Hằng (áo đỏ) đến thăm, chúc thọ người cao tuổi tại xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 757.500 người cao tuổi, chiếm hơn 18% dân số. Cùng với thực hiện chính sách an sinh, chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần, tỉnh chú trọng phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của người cao tuổi, tạo điều kiện để lực lượng này tiếp tục đóng góp cho gia đình và xã hội.

Chăm lo người cao tuổi trước yêu cầu mới

Nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc ngày càng đa dạng, Vĩnh Long quan tâm triển khai các chính sách trợ cấp xã hội, mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế, tổ chức khám sức khỏe và hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động này góp phần bảo đảm điều kiện sống, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi trên địa bàn.

Trao quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại phường Long Châu. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người cao tuổi tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Bé Ba cho biết, toàn tỉnh có 105.673 người từ đủ 75 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; 6.626 người từ 60 đến dưới 75 tuổi thuộc diện cô đơn, khuyết tật, bệnh nặng… được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Các chính sách này góp phần hỗ trợ những người không còn khả năng lao động hoặc có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Bên cạnh bảo đảm an sinh, tỉnh chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thông qua hệ thống bệnh viện, khoa Lão khoa và trạm y tế xã, phường. Các cơ sở y tế triển khai khám sàng lọc, theo dõi sức khỏe; tổ chức khám các bệnh về mắt, hỗ trợ phẫu thuật đặt thủy tinh thể, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí.

Thời gian qua, ngành Y tế phối hợp với các địa phương đẩy mạnh phòng bệnh chủ động, đưa dịch vụ khám sức khỏe đến gần người dân, nhất là ở khu vực nông thôn. Các hoạt động khám sức khỏe, tầm soát bệnh góp phần phát hiện sớm bệnh mạn tính, hạn chế nguy cơ biến chứng, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Tại xã Tân Quới, các tổ y tế lưu động đến tận nhà thăm khám cho người cao tuổi sức khỏe yếu, khó đi lại, giúp họ được theo dõi sức khỏe và tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn. Bà Lưu Thị Tám (81 tuổi) cho biết bà mắc nhiều bệnh nền nhưng do tuổi cao, đi lại hạn chế nên ít khi đến cơ sở y tế khám bệnh. Vừa qua, bà được bác sĩ đến nhà đo huyết áp, lấy mẫu máu để theo dõi sức khỏe. Việc thăm khám tại nhà giúp bà giảm khó khăn trong đi lại, đồng thời được tư vấn, hướng dẫn điều trị phù hợp.

Khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi tại phường Long Châu. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Bên cạnh chăm sóc sức khỏe, tỉnh còn vận động trao quà, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; duy trì các câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau để hội viên hỗ trợ nhau trong cuộc sống, giao lưu và gắn kết với cộng đồng. Công tác chúc thọ, mừng thọ được tổ chức hằng năm, thể hiện sự quan tâm, trân trọng đối với người cao tuổi. Năm 2026, toàn tỉnh có 216 cụ tròn 100 tuổi được lãnh đạo tỉnh và chính quyền địa phương đến thăm, chúc thọ, trao Thiếp mừng thọ 100 tuổi, vải lụa chúc thọ của Chủ tịch nước và quà tặng. Từ chính sách an sinh đến các hoạt động chăm lo đang được triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực đã tạo nền tảng để người cao tuổi có thêm điều kiện sống vui, sống khỏe, gắn bó với gia đình và cộng đồng.

Tại xã An Bình, nhân Tháng hành động vì người cao tuổi, các cụ được mừng thọ tuổi 100 trong niềm vui, phấn khởi của gia đình có ba thế hệ cùng chung sống. Được lãnh đạo tỉnh và chính quyền địa phương đến thăm, chúc thọ, trao quà, các cụ và gia đình thêm vui mừng trước sự quan tâm dành cho người cao tuổi. Vui vẻ bên các con, bà Lê Thị Ba bày tỏ niềm hạnh phúc, vinh dự khi được đón nhận tình cảm này, đồng thời mong muốn có sức khỏe, tinh thần minh mẫn để tiếp tục sống vui cùng con cháu.

Phát huy vai trò người cao tuổi trong đời sống xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười (áo xanh) đến thăm, chúc thọ người cao tuổi tại phường Long Châu. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” được Hội Người cao tuổi tỉnh Vĩnh Long triển khai sâu rộng, tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy kinh nghiệm, trách nhiệm và uy tín, tiếp tục đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở; hòa giải, giữ gìn an ninh trật tự, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Trong phát triển kinh tế, giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh có hơn 158.800 người cao tuổi còn sức khỏe, điều kiện tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh; trong đó, hơn 3.170 người trực tiếp làm chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Qua bình xét, có hơn 34.270 người đạt danh hiệu “Làm kinh tế giỏi”, với lợi nhuận hằng năm từ 50 triệu đồng trở lên. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của người cao tuổi góp phần tạo việc làm ổn định cho khoảng 3.500 lao động, với thu nhập bình quân từ 3 - 8 triệu đồng/người/tháng; đồng thời đóng góp 10,7 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Qua các phong trào cho thấy, nhiều người cao tuổi đã phát huy kinh nghiệm, chủ động nắm bắt nhu cầu thị trường, đổi mới phương thức sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế, trở thành đầu tàu trong phát triển kinh tế ở địa phương. Tiêu biểu là ông Trịnh Ngọc Trung, thành viên Hợp tác xã bưởi da xanh Giao Long, lựa chọn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng hữu cơ, chú trọng chất lượng và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Theo ông Trung, việc đáp ứng yêu cầu về mã số vùng trồng và tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ góp phần nâng cao chất lượng, tăng khả năng tiêu thụ, tạo điều kiện để giá bưởi ổn định hơn, giúp người trồng yên tâm sản xuất.

Ông Tiêu Hùng Minh (xã An Bình) phát triển kinh tế với mô hình trồng mai vàng. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Tại làng nghề mai vàng Phước Định, nhiều người cao tuổi vẫn gắn bó với nghề truyền thống, phát triển kinh tế gia đình và truyền nghề cho thế hệ sau. Với hơn 40 năm kinh nghiệm trồng mai, ông Tiêu Hùng Minh tích lũy kiến thức, kỹ thuật chăm sóc cây, đồng thời chủ động nắm bắt nhu cầu thị trường để nâng cao giá trị cây mai vàng. Trăn trở với việc gìn giữ nghề truyền thống, ông Minh mong muốn truyền lại kinh nghiệm, kỹ thuật trồng mai cho con cháu để thế hệ sau tiếp tục gắn bó với nghề, đồng thời áp dụng cách làm mới, đáp ứng nhu cầu thị trường. Theo ông, việc gìn giữ và phát triển nghề trồng mai không chỉ góp phần bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của địa phương mà còn duy trì sinh kế, phát triển kinh tế gia đình và giữ gìn làng nghề qua nhiều thế hệ.

Từ thực tiễn chăm lo và phát huy vai trò người cao tuổi, tỉnh Vĩnh Long định hướng các cấp, ngành và địa phương triển khai những hoạt động thiết thực, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, tiếp tục đóng góp cho gia đình và xã hội. Cùng với thực hiện chính sách an sinh, các địa phương chú trọng tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy kinh nghiệm, uy tín trong cộng đồng.

Ông Trịnh Ngọc Trung (xã Giao Long) phát triển kinh tế với mô hình trồng bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Phó Chủ tịch UBND phường Long Châu Lê Hoàng Nam cho biết, địa phương quan tâm thực hiện chính sách an sinh, hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời khuyến khích người cao tuổi tham gia các hoạt động cộng đồng, tạo điều kiện để người cao tuổi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, rèn luyện sức khỏe, tăng cường gắn kết và tham gia các phong trào tại địa phương. Ông Lê Hoàng Nam chia sẻ: “Chăm sóc người cao tuổi cần đi đôi với tạo điều kiện để họ tiếp tục phát huy vai trò trong đời sống xã hội. Sự quan tâm của chính quyền cần gắn với trách nhiệm của gia đình và cộng đồng, giúp người cao tuổi được tôn trọng, chia sẻ và có cơ hội đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cho địa phương”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười cho rằng, người cao tuổi là nguồn lực quý báu về kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín trong gia đình, cộng đồng. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người cao tuổi, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại cơ sở và tại nhà, nhất là đối với những người cô đơn, sức khỏe yếu, khó khăn trong đi lại. Đồng thời, các cấp, ngành tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, rèn luyện sức khỏe, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, góp sức xây dựng gia đình và quê hương. Bà Nguyễn Thị Bé Mười nhấn mạnh: Mỗi gia đình, cơ quan, tổ chức và người dân cần có hành động thiết thực trong chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi, giúp các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích, bởi chăm sóc người cao tuổi hôm nay cũng chính là chuẩn bị cho bản thân và các thế hệ tương lai.