Người cao tuổi Vĩnh Long chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao quà cho người cao tuổi trong ngày lễ phát động. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Trong xu thế già hóa dân số đang diễn ra ngày càng nhanh, lớp người cao tuổi tại tỉnh Vĩnh Long không chỉ là đối tượng thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội mà đang tiếp tục khẳng định vị thế là nguồn lực quý báu.

Những dấu chân lặng lẽ trên đường quê

Về xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long những ngày này, ai nấy đều ấn tượng trước những tuyến đường nông thôn quang đãng, sạch đẹp. Ít ai biết rằng, đóng góp vào diện mạo tươi mới ấy có công sức rất lớn của các cụ ông, cụ bà ở Chi hội Người cao tuổi ấp Cầu Ván.

Dù ở tuổi “thất thập”, tay chân đã có phần chậm chạp, nhưng cứ đều đặn mỗi tuần, các hội viên nơi đây lại cùng với Chi bộ, Ban nhân dân và các đoàn thể ấp ra quân làm vệ sinh môi trường. Tay kéo, tay chổi, các cụ tỉ mỉ cắt cỏ, thu gom rác thải, dọn dẹp cành cây che khuất tầm nhìn, trồng thêm hoa và cây xanh ven đường.

Người cao tuổi ấp Cầu Ván, xã Tân Long Hội tham gia phát quang bụi rậm. (Ảnh: Cộng tác viên)

Vừa nhanh tay gom mớ cỏ khô bên vệ đường, ông Nguyễn Văn Sên, một hội viên tiêu biểu ở ấp Cầu Ván, phấn khởi chia sẻ: “Tuy tuổi đã cao, sức không còn dẻo dai như trước, nhưng thấy quê hương mình đổi mới mỗi ngày, chúng tôi vui lắm. Mấy việc phát cỏ, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm tuy đơn giản nhưng giúp mình vừa rèn luyện sức khỏe, vừa làm gương cho con cháu. Mình còn sức thì còn đóng góp, giữ gìn môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp cho xóm giềng cùng hưởng”.

Thực tế tại xã Tân Long Hội, phong trào “Tuổi cao-Gương sáng” không dừng lại ở công tác giữ gìn vệ sinh môi trường. Toàn xã có 2.711 người cao tuổi, trong đó có hơn 364 cụ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi với mức thu nhập từ 50 triệu đồng/năm trở lên. Nhiều mô hình kinh tế do các cụ làm chủ như trồng bưởi da xanh, sầu riêng, dừa, dịch vụ cơ giới nông nghiệp... đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho lao động địa phương. Bên cạnh đó, người cao tuổi còn trực tiếp tham gia hòa giải thành công hơn 175 vụ mâu thuẫn ở khu dân cư, giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.

Người cao tuổi xã Tân Long Hội tham gia trồng cây xanh. (Ảnh: Cộng tác viên)

Đánh giá về vai trò của lực lượng người cao tuổi trên địa bàn, bà Mai Minh Luật, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Long Hội nhấn mạnh: “Hội Người cao tuổi xã luôn xác định phong trào “Tuổi cao-Gương sáng” là trọng tâm. Những phần việc giản dị của các cụ ở ấp Cầu Ván hay các chi hội khác không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng. Trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục củng cố tổ chức, nhân rộng các mô hình hay, vận động hội viên phát huy kinh nghiệm, uy tín để cùng chính quyền và nhân dân xây dựng xã nhà ngày càng phát triển”.

Cộng đồng chung tay chăm sóc người cao tuổi

Để lực lượng người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò “cây cao bóng mát”, công tác chăm sóc, phụng dưỡng và bảo vệ sức khỏe cho người già luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Vĩnh Long đặc biệt quan tâm.

Sáng 29/9, tại phường Long Châu, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phối hợp Sở Y tế và các đơn vị liên quan đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao quà cho người cao tuổi trong ngày lễ phát động. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Châu Nguyễn Hoàng Nam khẳng định địa phương luôn xác định công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là nhiệm vụ thường xuyên. Nhằm tạo môi trường sống thân thiện, phường Long Châu đã chính thức ra mắt mô hình “Địa chỉ sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi”.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Nam nhấn mạnh: “Chăm sóc người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành y tế hay gia đình, mà cần sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và xã hội theo phương châm “Gia đình quan tâm-chính quyền đồng hành-ngành y tế chăm sóc-cộng đồng sẻ chia-người cao tuổi tích cực tham gia”. Phường Long Châu cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh, nâng cao chất lượng các câu lạc bộ, tạo điều kiện tốt nhất để các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích và tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, uy tín vào sự phát triển của địa phương”.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 703.322 người cao tuổi, chiếm 20,21% dân số, trong đó người cao tuổi sống ở khu vực nông thôn chiếm tới 83,21%. Tỉnh đã chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng cho hơn 126.000 người với kinh phí hơn 623 tỷ đồng/năm; hơn 91% người có bảo hiểm y tế và hơn 71% được lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử.

Trao quà cho người cao tuổi. (Ảnh: Cộng tác viên)

Để tháng hành động vì người cao tuổi năm 2026 đạt hiệu quả thiết thực và lan tỏa lâu dài, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bé Mười chỉ đạo các cấp đưa công tác người cao tuổi vào nhiệm vụ thường xuyên và phối hợp nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau và “Địa chỉ sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi”. Đối với Sở Y tế cần đẩy mạnh tăng cường vai trò thường trực, giám sát việc quản lý sức khỏe tại nhà cho người cao tuổi, tham mưu kịp thời các chính sách chăm sóc dài hạn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: “Chăm sóc người cao tuổi hôm nay cũng chính là chuẩn bị cho chính chúng ta và các thế hệ tương lai. Tôi kêu gọi toàn thể người cao tuổi trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần “Tuổi cao-Gương sáng”; mong mỗi gia đình dành nhiều hơn sự yêu thương, chăm sóc ông bà, cha mẹ; mỗi cơ quan, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay bằng những hành động cụ thể, để người cao tuổi luôn được tôn trọng, chăm sóc và phát huy tối đa vai trò trong cộng đồng”.